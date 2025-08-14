А Анна Глухово - времён связующая нить читать дальше рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки. Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными

И Ирина От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!

О Ольга От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать

Е Елена Глухово - времён связующая нить

Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли читать дальше в Ногинске.

Евгения прекрасный гид, отлично знает историю города и людей, которые ее создавали. Лично я посмотрела на Глухово, да и на Ногинск совсем другими глазами. Уже планируем следующую экскурсию с Евгенией!!! Решили сделать себе подарок на 8 марта!!Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли

П Павел От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.

Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.

К Ксения Глухово - времён связующая нить читать дальше об истории города, фабриках, семье Морозовых, о Ногине, советской эпохе, выдающихся жителях города, спортсменах и текущем состоянии дел. Ногинск интересен как с исторической точки зрения, так и со стороны современного осмысления исторического наследия. Евгения была очень благожелательна, ответила на все вопросы, рекомендовала, что еще можно посетить и посмотреть. Идите на экскурсию, не пожалеете! Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации

М Майя От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия Новогодний Ногинск порадовал прекрасным пешеходным пространством в центре, солнечным днем и небольшим волшебным снегопадом. Евгения помогла погрузиться в новогоднее настроение и набраться позитивных впечатлений.

Е Елена Глухово - времён связующая нить читать дальше ним людей. А еще было интересно почувствовать, как буквально оживает прошлое в сохранившихся зданиях, в планировке города, в его соборах и памятниках. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно вернемся сюда! Благодаря Евгении Владимировне открыли для себя Ногинск. Увлекательный рассказ гида позволил взглянуть на историю города через призму судеб связанных с

Т Татьяна Глухово - времён связующая нить Чудесный день мы провели в Ногинске, совершенно удивительном городе. Евгения - влюбленный в свой город гид с огромным количеством очень интересной информации. Спасибо!!!

Е Екатерина Глухово - времён связующая нить

Евгения прекрасно провела нас по Глухово, много читать дальше интересных фактов и показаны красивые места и архитектура. Частично передвигались на своей машине, чем сэкономили время экскурсии, так как мама уже в возрасте. Рекомендую Евгению как экскурсовода! Данная экскурсия была организована в подарок маме, которая с детства знает Ногинск и Глухово.Евгения прекрасно провела нас по Глухово, много

Е Елена От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия Очень понравилось, было интересно и понятным языком) Спасибо большое)

В Вероника Глухово - времён связующая нить Евгения - великолепный гид.

Интересно, не скучно, ооочень интересно!

Однозначно советуем Евгению!

Т Татьяна Глухово - времён связующая нить читать дальше создавали. Не ожидали, что в этом небольшом городке столько интересного! И с Евгенией было очень комфортно - прекрасный язык, интересный маршрут, внимание к нашим пожеланиям… Спасибо! От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее

Е Елена Глухово - времён связующая нить Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!

М Марианна От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!

А Алексей Глухово - времён связующая нить Большое спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Евгения очень любит свой город и всю его историю передала нам. 3 часа пролетели незаметно. Посетили интересные и знаковые места.

О Оксана Глухово - времён связующая нить Были на экскурсии 14.10.2023, остались в восторге! Спасибо Евгении за огромный исторический материал и интересный маршрут!

Обязательно воспользуемся ее услугами ещё раз!

Д Даша Глухово - времён связующая нить

Евгения показала старые фото, интересно отвечала на мои читать дальше вопросы.

Часть экскурсии была не про Морозовых, хотя запрос был именно про династию, в результате не хватило времени;(

Поэтому в график посещения Ногинска закладывайте доп время … Экскурсия понравилась. Было много интересных мест, зашли внутрь нескольких старых зданий, принадлежавших Морозовым.Евгения показала старые фото, интересно отвечала на мои

Л Любовь Глухово - времён связующая нить читать дальше обширными знаниями о своём крае, который с такой любовью делится ими с нами. Три часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновенье. Рекомендую всем эту экскурсию. Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с ними живёт человек, обладающий