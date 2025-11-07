Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
11 дек в 10:00
12 дек в 16:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл7 ноября 2025Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ААндрей4 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
