Главные экскурсионные места в Ногинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Ногинске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
16 сен в 11:00
17 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Богородск купеческий: открыть прошлое Ногинска
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Богородск купеческий: открыть прошлое Ногинска
Старинный город и его атмосфера 19 века - через особняки и улочки, историю и традиции
Завтра в 12:00
15 сен в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    14 августа 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
    читать дальше

    рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки.

  • И
    Ирина
    25 июня 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
  • О
    Ольга
    12 мая 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать
  • Е
    Елена
    10 марта 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
    Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
    читать дальше

    в Ногинске.
    Евгения прекрасный гид, отлично знает историю города и людей, которые ее создавали. Лично я посмотрела на Глухово, да и на Ногинск совсем другими глазами. Уже планируем следующую экскурсию с Евгенией!!!

  • П
    Павел
    9 марта 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
    Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
  • К
    Ксения
    25 февраля 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
    читать дальше

    об истории города, фабриках, семье Морозовых, о Ногине, советской эпохе, выдающихся жителях города, спортсменах и текущем состоянии дел. Ногинск интересен как с исторической точки зрения, так и со стороны современного осмысления исторического наследия. Евгения была очень благожелательна, ответила на все вопросы, рекомендовала, что еще можно посетить и посмотреть. Идите на экскурсию, не пожалеете!

  • М
    Майя
    5 января 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Новогодний Ногинск порадовал прекрасным пешеходным пространством в центре, солнечным днем и небольшим волшебным снегопадом. Евгения помогла погрузиться в новогоднее настроение и набраться позитивных впечатлений.
  • Е
    Елена
    6 декабря 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Благодаря Евгении Владимировне открыли для себя Ногинск. Увлекательный рассказ гида позволил взглянуть на историю города через призму судеб связанных с
    читать дальше

    ним людей. А еще было интересно почувствовать, как буквально оживает прошлое в сохранившихся зданиях, в планировке города, в его соборах и памятниках. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно вернемся сюда!

  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Чудесный день мы провели в Ногинске, совершенно удивительном городе. Евгения - влюбленный в свой город гид с огромным количеством очень интересной информации. Спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Данная экскурсия была организована в подарок маме, которая с детства знает Ногинск и Глухово.
    Евгения прекрасно провела нас по Глухово, много
    читать дальше

    интересных фактов и показаны красивые места и архитектура. Частично передвигались на своей машине, чем сэкономили время экскурсии, так как мама уже в возрасте. Рекомендую Евгению как экскурсовода!

  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Очень понравилось, было интересно и понятным языком) Спасибо большое)
  • В
    Вероника
    4 мая 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения - великолепный гид.
    Интересно, не скучно, ооочень интересно!
    Однозначно советуем Евгению!
  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Глухово - времён связующая нить
    От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее
    читать дальше

    создавали. Не ожидали, что в этом небольшом городке столько интересного! И с Евгенией было очень комфортно - прекрасный язык, интересный маршрут, внимание к нашим пожеланиям… Спасибо!

  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!
  • М
    Марианна
    7 ноября 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!
  • А
    Алексей
    31 октября 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Большое спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Евгения очень любит свой город и всю его историю передала нам. 3 часа пролетели незаметно. Посетили интересные и знаковые места.
  • О
    Оксана
    16 октября 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Были на экскурсии 14.10.2023, остались в восторге! Спасибо Евгении за огромный исторический материал и интересный маршрут!
    Обязательно воспользуемся ее услугами ещё раз!
  • Д
    Даша
    25 сентября 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Экскурсия понравилась. Было много интересных мест, зашли внутрь нескольких старых зданий, принадлежавших Морозовым.
    Евгения показала старые фото, интересно отвечала на мои
    читать дальше

    вопросы.
    Часть экскурсии была не про Морозовых, хотя запрос был именно про династию, в результате не хватило времени;(
    Поэтому в график посещения Ногинска закладывайте доп время …

  • Л
    Любовь
    17 августа 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с ними живёт человек, обладающий
    читать дальше

    обширными знаниями о своём крае, который с такой любовью делится ими с нами. Три часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновенье. Рекомендую всем эту экскурсию.

  • К
    Ксения
    24 июля 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Евгении за интереснейшую экскурсию и большую любовь к своему городу! Евгения - отличный гид, с очень глубокими знаниями
    читать дальше

    и хорошей речью. Она учла все наши пожелания по экскурсии и показала нам много очень красивых и «нетуристмческих» мест.
    Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгенией!

Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ногинске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Глухово - времён связующая нить
  2. От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
  3. Богородск купеческий: открыть прошлое Ногинска
Какие места ещё посмотреть в Ногинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Дом-музей семьи Морозова
  2. Тихвинская церковь
  3. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Ногинску в сентябре 2025
Сейчас в Ногинске в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
