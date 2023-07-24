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Авторский тур
17 дней
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Начало: г. Норильск
«Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "А»
27 июня в 10:00
191 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Начало: Красноярский край, Норильск
«Первый в своем роде экспедиционный круиз по впечатляющей река Енисей – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан»
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 359 656₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда24 июля 2023По туру с 29 июня по 15 июля "Большой круиз от Норильска до Красноярска" могу сказать следующее. Очень жаль, что мы
- ДДмитрий19 июля 2023Отдых прошёл на ура, сервис уже европейский, хотя цена тоже, команда корабля, включая кухню 5 с плюсом
- ТТатьяна28 августа 2022Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
- ИИгорь3 января 2022Все было на высоте.
- ООлеся13 апреля 2021Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
Сейчас в Норильске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 авторских туров от 191 200 до 359 656. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Водные туры в Норильске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024