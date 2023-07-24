Туры по воде в Норильске

Найдено 6 туров в категории «Водные развлечения» в Норильске, цены от 191 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой круиз от Норильска до Красноярска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Начало: г. Норильск
«Посадка на рейсовый пассажирский теплоход "А»
27 июня в 10:00
191 200 за человека
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
Начало: Красноярский край, Норильск
«Первый в своем роде экспедиционный круиз по впечатляющей река Енисей – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан»
14 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 359 656 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Большой круиз от Норильска до Красноярска
    По туру с 29 июня по 15 июля "Большой круиз от Норильска до Красноярска" могу сказать следующее. Очень жаль, что мы
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    не попали на красные камни (наш организатор увидел следы медведя, идти было опасно) и нам пришлось плыть на целые сутки больше на теплоходе (один мотор на "Чкалове" не работал), что было очень обидно, так как пришлось кроме лишнего топтания на теплоходе без интернета (толстая книга у меня уже кончилась) еще и на день сократить программу в Енисейске, отменив все церкви, а там они интересные и их много. В остальном поездка очень понравилась, организовано все было отлично, и переезды, и размещение, и питание, и экскурсии. Особенно хочу поблагодарить принимающую сторону за то, что мне с Красноярска практически организовали индивидуальный тур, возили и рассказывали лично. Отдельно хочется сказать про Настю (сопровождающий в Красноярске), которая все по несколько раз объясняла, расписывала в вотсапе и успокаивала такого тревожного туриста, как я. Большая благодарность Елене Петровне и Александру Яковлевичу (Шушенское) за максимально комфортные переезды и увлекательные рассказы. Спасибо также всем организаторам тура от Большой страны, на все вопросы были своевременно получены ответы. Буду к Вам обращаться в будущем! Надежда

  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2023
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
    Отдых прошёл на ура, сервис уже европейский, хотя цена тоже, команда корабля, включая кухню 5 с плюсом
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2022
    Большой круиз от Норильска до Красноярска
    Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
  • И
    Игорь
    3 января 2022
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
    Все было на высоте.
  • О
    Олеся
    13 апреля 2021
    Экспедиционный круиз по Енисею класса Люкс. Дудинка - Красноярск
    Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не
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    было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Водные развлечения»

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Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
Сейчас в Норильске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 авторских туров от 191 200 до 359 656. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Водные туры в Норильске на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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