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не попали на красные камни (наш организатор увидел следы медведя, идти было опасно) и нам пришлось плыть на целые сутки больше на теплоходе (один мотор на "Чкалове" не работал), что было очень обидно, так как пришлось кроме лишнего топтания на теплоходе без интернета (толстая книга у меня уже кончилась) еще и на день сократить программу в Енисейске, отменив все церкви, а там они интересные и их много. В остальном поездка очень понравилась, организовано все было отлично, и переезды, и размещение, и питание, и экскурсии. Особенно хочу поблагодарить принимающую сторону за то, что мне с Красноярска практически организовали индивидуальный тур, возили и рассказывали лично. Отдельно хочется сказать про Настю (сопровождающий в Красноярске), которая все по несколько раз объясняла, расписывала в вотсапе и успокаивала такого тревожного туриста, как я. Большая благодарность Елене Петровне и Александру Яковлевичу (Шушенское) за максимально комфортные переезды и увлекательные рассказы. Спасибо также всем организаторам тура от Большой страны, на все вопросы были своевременно получены ответы. Буду к Вам обращаться в будущем! Надежда