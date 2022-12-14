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Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов

Погрузитесь в атмосферу древности, посетив три знаменитых монастыря Великого Новгорода. Уникальная возможность увидеть исторические святыни
Экскурсия по Великому Новгороду предлагает уникальную возможность посетить три выдающихся монастыря. Юрьев монастырь, основанный в 1030 году, удивит своей древностью и величием.

Хутынский женский монастырь, расположенный на правом берегу Волхова, известен архитектурным ансамблем 1192 года.

Николо-Вяжищский монастырь, созданный в 1411 году, поражает росписями XIX века и мощами святителя Евфимия Новгородского. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с духовным наследием региона
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древнейших монастырей
  • 🚗 Удобство передвижения на своем транспорте
  • 📜 Погружение в историю и культуру
  • 🎨 Уникальные архитектурные ансамбли
  • 🔔 Величественные колокольни и соборы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В это время монастыри открыты для посещения, а прогулки по территории особенно приятны. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя и холодно, монастыри сохраняют свою величественность, и можно насладиться тишиной и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов
Экскурсия по трем монастырям Великого Новгорода на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Юрьев монастырь
  • Хутынский женский монастырь
  • Николо-Вяжищский монастырь

Описание экскурсии

Юрьев монастырь

Юрьев монастырь — это один из самых древних монастырей на территории России. Согласно преданию, его основал Ярослав Мудрый в 1030 году. Первоначально обитель была деревянной, но в 1119 году здесь был возведён первый каменный храм — Георгиевский собор.

Во время экскурсии вы сможете:

  • Прогуляться по территории монастыря;
  • Посмотреть на Спасский и Крестовоздвиженский соборы;
  • Посетить колокольню высотой 52 метра.

Хутынский женский монастырь

Следующим этапом будет посещение Хутынского женского монастыря, который расположен на правом берегу реки Волхов. Этот архитектурный ансамбль относится к 1192 году и включает знаменитые постройки:

  • Спасо-Преображенский собор;
  • Церковь Валаама Хутынского.

Каждая из этих святынь наполнена историей и духовной атмосферой.

Николо-Вяжищский монастырь

В завершение экскурсии мы направимся в Николо-Вяжищский монастырь, основанный в 1411 году рядом с деревней Вяжищи. Главным украшением этого монастыря является Никольский собор, построенный в XVII веке.

Внутри храма сохранились уникальные росписи XIX века. На нижнем уровне вы сможете увидеть вериги и мощи святителя Евфимия Новгородского, что добавляет особую значимость этому месту.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перынский скит
  • Юрьев монастырь
  • Хутынский женский монастырь
  • Николо-Вяжищский монастырь
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
10 декабря побывали на экскурсии по 3-м монастырям В. Новгорода. У нас была небольшая группа из 7 человек. Очень повезло с экскурсоводом. Ирине низкий поклон и огромнейшее спасибо за любовь к своему делу!!! Впечатлений масса, обязательно вернёмся в В. Новгород ещё раз. Привет из СПб.
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Н
10 декабря побывали на экскурсии по 3-м монастырям В. Новгорода. У нас была небольшая группа из 7 человек. Очень повезло с экскурсоводом. Ирине низкий поклон и огромнейшее спасибо за любовь к своему делу!!! Впечатлений масса, обязательно вернёмся в В. Новгород ещё раз. Привет из СПб.
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария Денисовна прекрасно рассказала о каждом монастыре, а так же интересные факты о Новгородской земле.
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А
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария Денисовна прекрасно рассказала о каждом монастыре, а так же интересные факты о Новгородской земле.
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А
Посетили три монастыря согласно плана экскурсии, спасибо Ирине за проведение экскурсии и внимательное отношение. Очень жаль, что в последнем монастыре практически невозможно было ходить, видимо три монахини просто не успевают бороться с гололедом, но, это уже капризы природы и не зависит от экскурсовода. В остальном все хорошо.
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К
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