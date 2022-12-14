Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В это время монастыри открыты для посещения, а прогулки по территории особенно приятны. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя и холодно, монастыри сохраняют свою величественность, и можно насладиться тишиной и спокойствием.

Экскурсия по Великому Новгороду предлагает уникальную возможность посетить три выдающихся монастыря. Юрьев монастырь, основанный в 1030 году, удивит своей древностью и величием. Хутынский женский монастырь, расположенный на правом берегу Волхова, известен архитектурным ансамблем 1192 года. Николо-Вяжищский монастырь, созданный в 1411 году, поражает росписями XIX века и мощами святителя Евфимия Новгородского. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с духовным наследием региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

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Описание экскурсии

Юрьев монастырь

Юрьев монастырь — это один из самых древних монастырей на территории России. Согласно преданию, его основал Ярослав Мудрый в 1030 году. Первоначально обитель была деревянной, но в 1119 году здесь был возведён первый каменный храм — Георгиевский собор.

Во время экскурсии вы сможете:

Прогуляться по территории монастыря;

Посмотреть на Спасский и Крестовоздвиженский соборы;

Посетить колокольню высотой 52 метра.

Хутынский женский монастырь

Следующим этапом будет посещение Хутынского женского монастыря, который расположен на правом берегу реки Волхов. Этот архитектурный ансамбль относится к 1192 году и включает знаменитые постройки:

Спасо-Преображенский собор;

Церковь Валаама Хутынского.

Каждая из этих святынь наполнена историей и духовной атмосферой.

Николо-Вяжищский монастырь

В завершение экскурсии мы направимся в Николо-Вяжищский монастырь, основанный в 1411 году рядом с деревней Вяжищи. Главным украшением этого монастыря является Никольский собор, построенный в XVII веке.

Внутри храма сохранились уникальные росписи XIX века. На нижнем уровне вы сможете увидеть вериги и мощи святителя Евфимия Новгородского, что добавляет особую значимость этому месту.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.