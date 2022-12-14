Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует глаз. В это время монастыри открыты для посещения, а прогулки по территории особенно приятны. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, хотя и холодно, монастыри сохраняют свою величественность, и можно насладиться тишиной и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Юрьев монастырь
Хутынский женский монастырь
Николо-Вяжищский монастырь
Описание экскурсии
Юрьев монастырь
Юрьев монастырь — это один из самых древних монастырей на территории России. Согласно преданию, его основал Ярослав Мудрый в 1030 году. Первоначально обитель была деревянной, но в 1119 году здесь был возведён первый каменный храм — Георгиевский собор.
Во время экскурсии вы сможете:
Прогуляться по территории монастыря;
Посмотреть на Спасский и Крестовоздвиженский соборы;
Посетить колокольню высотой 52 метра.
Хутынский женский монастырь
Следующим этапом будет посещение Хутынского женского монастыря, который расположен на правом берегу реки Волхов. Этот архитектурный ансамбль относится к 1192 году и включает знаменитые постройки:
Спасо-Преображенский собор;
Церковь Валаама Хутынского.
Каждая из этих святынь наполнена историей и духовной атмосферой.
Николо-Вяжищский монастырь
В завершение экскурсии мы направимся в Николо-Вяжищский монастырь, основанный в 1411 году рядом с деревней Вяжищи. Главным украшением этого монастыря является Никольский собор, построенный в XVII веке.
Внутри храма сохранились уникальные росписи XIX века. На нижнем уровне вы сможете увидеть вериги и мощи святителя Евфимия Новгородского, что добавляет особую значимость этому месту.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Перынский скит
Юрьев монастырь
Хутынский женский монастырь
Николо-Вяжищский монастырь
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Экскурсия проводится на транспорте туристов
Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
10 декабря побывали на экскурсии по 3-м монастырям В. Новгорода. У нас была небольшая группа из 7 человек. Очень повезло с экскурсоводом. Ирине низкий поклон и огромнейшее спасибо за любовь к своему делу!!! Впечатлений масса, обязательно вернёмся в В. Новгород ещё раз. Привет из СПб.
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Н
Наталья
10 декабря побывали на экскурсии по 3-м монастырям В. Новгорода. У нас была небольшая группа из 7 человек. Очень повезло с экскурсоводом. Ирине низкий поклон и огромнейшее спасибо за любовь к своему делу!!! Впечатлений масса, обязательно вернёмся в В. Новгород ещё раз. Привет из СПб.
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А
Анна
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария Денисовна прекрасно рассказала о каждом монастыре, а так же интересные факты о Новгородской земле.
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А
Анна
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Мария Денисовна прекрасно рассказала о каждом монастыре, а так же интересные факты о Новгородской земле.
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А
Александр
Посетили три монастыря согласно плана экскурсии, спасибо Ирине за проведение экскурсии и внимательное отношение. Очень жаль, что в последнем монастыре практически невозможно было ходить, видимо три монахини просто не успевают бороться с гололедом, но, это уже капризы природы и не зависит от экскурсовода. В остальном все хорошо.
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К
Козлов
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