Описание экскурсии В Новгородском Кремле вы совершите незабываемое путешествие в Средневековье в компании «жителей» древнего Новеграда, познакомитесь с историческим городом во всем его очаровании. Мы поговорим о серьезных вещах в дружеской атмосфере. Здесь история оживает перед нами благодаря труду историков, реставраторов и археологов. Истинные жемчужины культурного наследия России, сохраненные их трудом, предстанут перед нами во время экскурсии. Вместе с Вами мы «прочитаем» энциклопедию российской истории в бронзе и узнаем, помимо прочего, о новгородке – единственной женщине удостоенной места в разделе «Военные люди и герои». И конечно же узнаем о том, почему наш город назван «новым», и где же находился «старый» город. Но наша экскурсия – это не научная лекция. Мы расскажем вам, как проходила жизнь простых новгородцев много веков назад, и насколько их быт отличался или был схож с нашим! Продолжительность экскурсии 1 час. Она подойдет для гостей любого возраста. Мы говорим об истории на доступном языке. На нашей экскурсии не нужно бояться задавать вопросы. Эта экскурсия от гидов – влюбленных в свой город. И этим чувством мы хотим поделиться с Вами! Важная информация: Вместе с Вами мы «прочитаем» энциклопедию российской истории в бронзе и узнаем, помимо прочего, о новгородке – единственной женщине удостоенной места в разделе «Военные люди и герои». И конечно же узнаем о том, почему наш город назван «новым», и где же находился «старый» город. Но наша экскурсия – это не научная лекция. Мы расскажем вам, как проходила жизнь простых новгородцев много веков назад, и насколько их быт отличался или был схож с нашим!

