Описание экскурсииВ Новгородском Кремле вы совершите незабываемое путешествие в Средневековье в компании «жителей» древнего Новеграда, познакомитесь с историческим городом во всем его очаровании. Мы поговорим о серьезных вещах в дружеской атмосфере. Здесь история оживает перед нами благодаря труду историков, реставраторов и археологов. Истинные жемчужины культурного наследия России, сохраненные их трудом, предстанут перед нами во время экскурсии. Вместе с Вами мы «прочитаем» энциклопедию российской истории в бронзе и узнаем, помимо прочего, о новгородке – единственной женщине удостоенной места в разделе «Военные люди и герои». И конечно же узнаем о том, почему наш город назван «новым», и где же находился «старый» город. Но наша экскурсия – это не научная лекция. Мы расскажем вам, как проходила жизнь простых новгородцев много веков назад, и насколько их быт отличался или был схож с нашим! Продолжительность экскурсии 1 час. Она подойдет для гостей любого возраста. Мы говорим об истории на доступном языке. На нашей экскурсии не нужно бояться задавать вопросы. Эта экскурсия от гидов – влюбленных в свой город. И этим чувством мы хотим поделиться с Вами!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Детинец - древнейший из сохранившихся в России Кремлей
- Самый древний каменный православный храм на Руси - Софийский собор
- Единственный в мире памятник, посвященный не конкретному человеку или событию, а целому тысячелетию в истории государства - «Памятник Тысячелетию России»
- Владычная (Грановитая) палата - единственная немецкая готическая постройкой на территории Древней Руси
- Голубь, который держит под своей защитой покой древнего города и его жителей
Что включено
- Экскурсия по Новгородскому Кремлю - Детинцу
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы не предусмотрены
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Музея Великого моста, у входа в Кремль со стороны реки Волхов
Завершение: Новгородский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Вместе с Вами мы "прочитаем" энциклопедию российской истории в бронзе и узнаем, помимо прочего, о новгородке - единственной женщине удостоенной места в разделе "Военные люди и герои"
- И конечно же узнаем о том, почему наш город назван "новым", и где же находился "старый" город
- Но наша экскурсия - это не научная лекция. Мы расскажем вам, как проходила жизнь простых новгородцев много веков назад, и насколько их быт отличался или был схож с нашим
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
