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Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Здесь же я расскажу о самом странном здании Новгорода — театре архитектора Владимира Сомова, или «новгородском космическом корабле»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
«Театрализованная экскурсия произведёт впечатление и на детей, и на взрослых»
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765₽ за человека
Групповая
3 часа
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
«Приглашаем на пешеходную прогулку по старому городу, во время которой вас ждет театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 11:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
- ЕЕлена2 июня 2024Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
- ООлеся19 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
- ООльга18 мая 2024Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
- ЛЛюдмила18 мая 2024Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
- ААнна11 мая 2024Очень интересно! Запоминающаяся подача информации. И по-настоящему теплая атмосфера, хотя погода была совсем не весенняя. Советую и взрослым, и детям.
- ССветлана29 марта 2024Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
- ВВиктор26 марта 2024Отличный экскурсовод, рекомендую!
- ООЛЬГА19 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Советую всем. Я даже не представляла, что в Новгороде всего за пару часов можно увидеть столько интересного. Хотелось бы также отметить профессионализм экскурсовода. Спасибо вам Аркадий за интересную и познавательную экскурсию. С уважением от нашей большой компании.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Театральные»
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