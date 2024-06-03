Н Наталья По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.

Е Елена По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.

О Олеся К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.

О Ольга К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗

Л Людмила К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!

А Анна По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе Очень интересно! Запоминающаяся подача информации. И по-настоящему теплая атмосфера, хотя погода была совсем не весенняя. Советую и взрослым, и детям.

С Светлана Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую

В Виктор Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу Отличный экскурсовод, рекомендую!