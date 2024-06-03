Театральные экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Театральные» в Великом Новгороде, цены от 765 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
«Здесь же я расскажу о самом странном здании Новгорода — театре архитектора Владимира Сомова, или «новгородском космическом корабле»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667 за всё до 10 чел.
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
«Театрализованная экскурсия произведёт впечатление и на детей, и на взрослых»
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765 за человека
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
15 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
Завтра в 11:00
15 июня в 18:00
900765 за человека
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
Групповая
3 часа
Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
«Приглашаем на пешеходную прогулку по старому городу, во время которой вас ждет театрализованная экскурсия с посадником Сбыславом или посадницей Ефимией»
Расписание: Четверг, Пятница, Суббота в 11:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно.
    Была на экскурсии с двумя внучками. Материал экскурсии подан с учётом возраста внучек. Экскурсовод была в стилизованном костюме. Было очень интересно
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, еёПрекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её
  • Л
    Людмила
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям города, к истории Великого Новгорода! Невероятного обаяния Забава Путятишна, Вы не только сделали мой день, Вы влюбили меня в Великий Новгород!
    Прекрасная экскурсия, замечательная команда! Сердечная благодарность гиду - супер профессионально, с такой любовью к нам, гостям
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
    Очень интересно! Запоминающаяся подача информации. И по-настоящему теплая атмосфера, хотя погода была совсем не весенняя. Советую и взрослым, и детям.
  • С
    Светлана
    29 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Аркадий замечательный экскурсовод. Всё очень понравилось. Советую
  • В
    Виктор
    26 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Отличный экскурсовод, рекомендую!
  • О
    ОЛЬГА
    19 марта 2024
    Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
    Очень понравилась экскурсия! Советую всем. Я даже не представляла, что в Новгороде всего за пару часов можно увидеть столько интересного. Хотелось бы также отметить профессионализм экскурсовода. Спасибо вам Аркадий за интересную и познавательную экскурсию. С уважением от нашей большой компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Театральные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
  2. По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
  3. К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
  4. Истории Новгородского Кремля (театрализованная экскурсия)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Театральные" можно забронировать 4 экскурсии от 765 до 4 667 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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