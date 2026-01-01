Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Великий Новгород - Родина России»
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
1450 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
Расписание: В любое время
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Южные окрестности Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив музей деревянного зодчества и Юрьев монастырь. Откройте для себя мир старинных ремёсел и технологий
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Исторический городской квест «Новгородский торг»
Начало: Великий Новгород, ул. Дворцовая, д. 1
Расписание: В любое время
8000 ₽ за всё до 5 чел.
