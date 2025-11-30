Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Новгородский Кремль — история не только Великого Новгорода, но и всей нашей Родины.



Американский телеканал CNN Travel включил Новгородский Кремль в рейтинг самых впечатляющих замков планеты, поставив его в один ряд с японским замком Химэдзи, турецким дворцом Топкапы и шотландским Эдинбургским замком.

Описание экскурсии Великий Новгород начинается с Кремля. От кремлевских стен расходятся невидимые нити, связывающие воедино всё многообразие древних новгородских памятников. В Кремле совершались важные события в жизни Новгорода. На его площадях, в дворцовых палатах и соборах нередко решались людские судьбы и судьбы Отечества. Кремль выстоял почти 10 веков, сохранился первоначальный вид многих построек, расположенных на его территории. Кремль — это не только символ древнего Новгорода, но и средоточие уникальных образцов русского искусства. . Важная информация: Экскурсия проходит пешком, все объекты осматриваются снаружи.

