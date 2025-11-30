Новгородский Кремль — история не только Великого Новгорода, но и всей нашей Родины.
Американский телеканал CNN Travel включил Новгородский Кремль в рейтинг самых впечатляющих замков планеты, поставив его в один ряд с японским замком Химэдзи, турецким дворцом Топкапы и шотландским Эдинбургским замком.
Описание экскурсииВеликий Новгород начинается с Кремля. От кремлевских стен расходятся невидимые нити, связывающие воедино всё многообразие древних новгородских памятников. В Кремле совершались важные события в жизни Новгорода. На его площадях, в дворцовых палатах и соборах нередко решались людские судьбы и судьбы Отечества. Кремль выстоял почти 10 веков, сохранился первоначальный вид многих построек, расположенных на его территории. Кремль — это не только символ древнего Новгорода, но и средоточие уникальных образцов русского искусства. . Важная информация: Экскурсия проходит пешком, все объекты осматриваются снаружи.
Ежедневно в 11:30 и 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Присутственных мест
- Памятник Тысячелетию России
- Софийский собор
- Владычная (Грановитая) палата
- Часозвоня
- Звонница Софийского собора и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленину
Завершение: Пречистенская арка Кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит пешком
- Все объекты осматриваются снаружи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
