От Площади Ленина – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Великом Новгороде, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Пешая
19 отзывов
1 час 45 минут
Индивидуальная
до 5 чел.
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленин...
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Кремлю
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Кремлю
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленин...
2 750 за всё до 5 чел.
Пешком по Детинцу
Пешая
1 час
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Детинцу
Начало: Софийская площадь, памятник Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
700 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
  2. Экскурсия по Кремлю
  3. Пешком по Детинцу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Софийский собор
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 4 700. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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