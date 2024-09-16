1 час 45 минут
Индивидуальная
до 5 чел.
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленин...
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Кремлю
Начало: Площадь Победы - Софийская, у памятника В.И. Ленин...
2 750₽ за всё до 5 чел.
1 час
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Детинцу
Начало: Софийская площадь, памятник Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна16 сентября 2024Огромное спасибо Константину за отличную экскурсию! Очень подробно, но не тривиально рассказал о главных исторических фактах, превратив экскурсию в великолепную прогулку)
- ЮЮлия22 августа 2024Константин прекрасный рассказчик! Всё очень понравилось, интересно и познавательно! Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «От Площади Ленина»
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