Старая Русса привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и богатой историей.
Гости смогут насладиться осмотром Спасо-Преображенского монастыря, церкви Мины и других архитектурных шедевров. Дом-музей Ф.М. Достоевского откроет тайны великих произведений писателя.
Курорт-парк с его минеральными источниками и реликтовыми растениями подарит заряд бодрости и здоровья. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для всех ценителей русской культуры и истории
Гости смогут насладиться осмотром Спасо-Преображенского монастыря, церкви Мины и других архитектурных шедевров. Дом-музей Ф.М. Достоевского откроет тайны великих произведений писателя.
Курорт-парк с его минеральными источниками и реликтовыми растениями подарит заряд бодрости и здоровья. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для всех ценителей русской культуры и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние храмы и соборы
- 📚 Дом-музей Достоевского
- 🌳 Природный курорт-парк
- 🚌 Удобный трансфер
- 🎟 Включены все билеты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и осмотром достопримечательностей. В это время курорт-парк особенно красив. В апреле и октябре тоже можно посетить экскурсию, но погода может быть менее предсказуемой. Зимой посещение возможно, но стоит учесть холодный климат и возможные осадки.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский монастырь
- Церковь Мины
- Никольская церковь
- Троицкая церковь
- Воскресенский собор
- Дом-музей Ф.М. Достоевского
Описание экскурсии
- 08:00-8:30 — встреча возле автобуса, сбор участников по гостиницам города
- 08:30 — трансфер в Старую Руссу (100 км) и путевая экскурсия
- 10:00 — обзорная экскурсия. Внешний осмотр памятников древнего зодчества: Спасо-Преображенского монастыря, церкви Мины, Никольской церкви, Троицкой церкви и Воскресенского собора
- 12:00 — экскурсия по дому-музею Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Осмотр воссозданных интерьеров нескольких мемориальных комнат
- 13:00 — обед в центре города (предзаказ, за доп. плату)
- 14:00 — пешеходная экскурсия по Старорусскому курорту-парку. Реликтовая растительность, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
- 15:00 — свободное время
- 15:30 — отъезд в Великий Новгород.
- 17:30 — возвращение в Великий Новгород
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. Пожалуйста, будьте на связи с гидом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- В стоимость входит сопровождение гида, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, все входные билеты, комплексный обед.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3800 ₽
|Дети до 18 лет
|3600 ₽
|Пенсионеры
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 249 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой РуссеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 июн 2025
Отличная экскурсия. Все понравилось.
Входит в следующие категории Великого Новгорода
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