Мои заказы

Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу

Погрузитесь в атмосферу древности и курортного спокойствия Старой Руссы, посетив исторические памятники и дом-музей Достоевского
Старая Русса привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и богатой историей.

Гости смогут насладиться осмотром Спасо-Преображенского монастыря, церкви Мины и других архитектурных шедевров. Дом-музей Ф.М. Достоевского откроет тайны великих произведений писателя.

Курорт-парк с его минеральными источниками и реликтовыми растениями подарит заряд бодрости и здоровья. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для всех ценителей русской культуры и истории
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древние храмы и соборы
  • 📚 Дом-музей Достоевского
  • 🌳 Природный курорт-парк
  • 🚌 Удобный трансфер
  • 🎟 Включены все билеты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и осмотром достопримечательностей. В это время курорт-парк особенно красив. В апреле и октябре тоже можно посетить экскурсию, но погода может быть менее предсказуемой. Зимой посещение возможно, но стоит учесть холодный климат и возможные осадки.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Ближайшие даты:
29
июн5
июл13
июл19
июл27
июл2
авг10
авг
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Церковь Мины
  • Никольская церковь
  • Троицкая церковь
  • Воскресенский собор
  • Дом-музей Ф.М. Достоевского

Описание экскурсии

  • 08:00-8:30 — встреча возле автобуса, сбор участников по гостиницам города
  • 08:30 — трансфер в Старую Руссу (100 км) и путевая экскурсия
  • 10:00 — обзорная экскурсия. Внешний осмотр памятников древнего зодчества: Спасо-Преображенского монастыря, церкви Мины, Никольской церкви, Троицкой церкви и Воскресенского собора
  • 12:00 — экскурсия по дому-музею Ф. М. Достоевского, где были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и другие произведения. Осмотр воссозданных интерьеров нескольких мемориальных комнат
  • 13:00 — обед в центре города (предзаказ, за доп. плату)
  • 14:00 — пешеходная экскурсия по Старорусскому курорту-парку. Реликтовая растительность, ионизированный воздух, самый мощный самоизливающийся минеральный фонтан в Европе, три незамерзающих озера, бюветы с целебными водами.
  • 15:00 — свободное время
  • 15:30 — отъезд в Великий Новгород.
  • 17:30 — возвращение в Великий Новгород

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. Пожалуйста, будьте на связи с гидом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • В стоимость входит сопровождение гида, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, все входные билеты, комплексный обед.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3800 ₽
Дети до 18 лет3600 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Предтеченской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
1 июн 2025
Отличная экскурсия. Все понравилось.

Входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Великий Новгород за два часа
На машине
2 часа
309 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Великий Новгород на пути из варяг в греки
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Новгород на пути из варяг в греки
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, узнайте о торговых связях и средневековой архитектуре на индивидуальной экскурсии
Начало: На Ярославовом дворище
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Великий Новгород сквозь столетия
Пешая
2 часа
-
35%
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5915 ₽9100 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде