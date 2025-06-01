Старая Русса привлекает путешественников своей уникальной атмосферой и богатой историей.



Гости смогут насладиться осмотром Спасо-Преображенского монастыря, церкви Мины и других архитектурных шедевров. Дом-музей Ф.М. Достоевского откроет тайны великих произведений писателя.



Курорт-парк с его минеральными источниками и реликтовыми растениями подарит заряд бодрости и здоровья. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для всех ценителей русской культуры и истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и осмотром достопримечательностей. В это время курорт-парк особенно красив. В апреле и октябре тоже можно посетить экскурсию, но погода может быть менее предсказуемой. Зимой посещение возможно, но стоит учесть холодный климат и возможные осадки.

Сейчас июнь — это идеальное время.