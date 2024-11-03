1 день

6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.

11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.

В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

2 день

Завтрак в отеле.

11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.

Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.

3 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

08:30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову. Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам "Словенским ключам". Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.

Обед в кафе города.

Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями. Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.

Отправление в Псков.

19:00 Трансфер на ж/д вокзал Пскова для туристов, убывающих в Москву.