Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Вы познакомитесь с жизнью крестьянской деревни и подвигами Изборска, прогуляетесь по территории Псковского кремля и полюбуетесь живописными речными пейзажами.
А на протяжении всей поездки вас будет сопровождать профессиональный гид-историк, который расскажет много интересного о посещаемых местах.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 450 ₽
|Пенсионеры
|8 350 ₽
|Школьники
|8 350 ₽
|Студенты
|8 350 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В гостинице «Амакс Отель» в Великом Новгороде, в историческом центре, с видом на реку Волхов, в шаговой доступности от городских достопримечательностей. Размещение 2-местное.
Питание. Включен завтрак по системе «шведский стол». Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы
Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур.
Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке. После местный лицензированный гид и высококлассный знаток расскажет вам историю Новгородского кремля.
Следующие точки маршрута — Софийский собор и памятник «Тысячелетие России». Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.
В 18:30 — свободное время, ужин.
Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова
После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».
Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.
В 22:40-00:00 вернёмся в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Экскурсии по программе
- Проживание
- Завтрак в формате «шведский стол»
- Экскурсия с местным гидом по территории Новгородского кремля
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды - от 550 руб., ужин - от 600 руб., завтрак для туристов из Москвы утром 1-го дня - 400 руб
- Доплата за одноместное размещение - от 2000 до 2500 руб
- Вход в музей «Витославлицы»: 300 руб. - взрослые, 200 руб. - студенты и дети с 15 лет
- Катание на лошадях: 250 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Посещение хозяйственного уголка - 120 руб
- Стоимость тура на январь:
- Взрослый билет Стандарт - 7 490 руб
- Льготный билет Стандарт - 7 390 руб
- Взрослый билет Комфорт - 8 490 руб
- Льготный билет Комфорт - 8 390 руб