Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Авторский тур в Великом Новгороде

Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов

Приглашаем посетить старинные русские города со славным прошлым, осмотреть три могучие крепости, православные святыни и другие знаковые достопримечательности.

Вы познакомитесь с жизнью крестьянской деревни и подвигами Изборска, прогуляетесь по территории Псковского кремля и полюбуетесь живописными речными пейзажами.

А на протяжении всей поездки вас будет сопровождать профессиональный гид-историк, который расскажет много интересного о посещаемых местах.
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
11
мая
25
мая
12
июн
22
июн
5
июл
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 450 ₽
Пенсионеры8 350 ₽
Школьники8 350 ₽
Студенты8 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В гостинице «Амакс Отель» в Великом Новгороде, в историческом центре, с видом на реку Волхов, в шаговой доступности от городских достопримечательностей. Размещение 2-местное.

Питание. Включен завтрак по системе «шведский стол». Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы

Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур.

Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке. После местный лицензированный гид и высококлассный знаток расскажет вам историю Новгородского кремля.

Следующие точки маршрута — Софийский собор и памятник «Тысячелетие России». Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.

В 18:30 — свободное время, ужин.

Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборыВеликий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы
2 день

Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова

После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».

Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.

В 22:40-00:00 вернёмся в Санкт-Петербург.

Достопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и Пскова

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтрак в формате «шведский стол»
  • Экскурсия с местным гидом по территории Новгородского кремля
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды - от 550 руб., ужин - от 600 руб., завтрак для туристов из Москвы утром 1-го дня - 400 руб
  • Доплата за одноместное размещение - от 2000 до 2500 руб
  • Вход в музей «Витославлицы»: 300 руб. - взрослые, 200 руб. - студенты и дети с 15 лет
  • Катание на лошадях: 250 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Посещение хозяйственного уголка - 120 руб
  • Стоимость тура на январь:
  • Взрослый билет Стандарт - 7 490 руб
  • Льготный билет Стандарт - 7 390 руб
  • Взрослый билет Комфорт - 8 490 руб
  • Льготный билет Комфорт - 8 390 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского собора, 07:30 - отправление от станции метро «Московская»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:40-00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетние2-дневные турыВсе турыОбзорные

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