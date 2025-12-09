1 день

Великий Новгород. Новогодняя театрализованная экскурсия Кремлевские прогулки с посадником Сбыславом

09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.

Прибытие в Великий Новгород.

Один из немногих русских городов, не испытавших нашествия Орды. В Софийском соборе хранилась одна из крупнейших библиотек того времени. Владея громадными землями, Новгородская республика к 15 веку стала крупнейшим государством Европы.

Новгородские мостовые, водопровод и канализация появились на 200 лет раньше парижских, не говоря уже о лондонских!

Новогодняя театрализованная экскурсия «Кремлевские прогулки с посадником Сбыславом. Ждут гостей дорогих в Господине Великом Новеграде в новогодние дни, чтобы праздновать с ними по обычаям и преданиям прежних времён. А чтобы год новый был счастливым и удачливым, призовём зверя чудесного Индрика!

Все заветные желания он исполнит! Поведают новгородцы прошлых эпох, сколько раз на Руси отмечали Новогодние торжества, покажут любезным гостям, как по звёздам время считали, чтобы канун Новогодья не пропустить.

Прознают они, где новогодняя Кичита-звезда, где звезда Вышезар и где пресветлая звезда Зорица. Научат гостей новогодней соломой путь к счастью мостить, на сусле гадать, шаркунком мороз закликать, да как на Новогодье ложку держать.

Узнают гости, что такое имальцы да повады новогодние, копыльные вечера с виноградиями, удалые пляски ланчиком. Проведают они, кем рядиться им в Новогодье – кому журавлём, кому шулюпаном, а кому гудельщиком.

Послушают, как кузнецы-котованы в новогодние дни здоровье подковывают и как в Софийском храме превеликое пещное действо творят.

Погуляют гости дорогие по Детинцу – древнейшей Русской крепости, увидят на златом куполе чудотворного голубя, увидят великих людей нашей державы на Памятнике Тысячелетия России.

Посещение Софийского собора.

Экскурсия в Грановитую палату,памятник архитектуры XV века.

Памятник архитектуры XV века. В коллекции представлены высокие образцы декоративно-прикладного искусства, золотого и серебряного дела, миниатюрной резьбы по кости, камню средневекового периода, уникальная храмовая утварь.

Обед в кафе (за доп. плату, по желанию).

Посещение Спасо-Преображенского Варлаамо-Хутынского монастыря, основанного в 12 веке. Желающие могут приложиться к мощам преп. Варлаама Хутынского. В монастыре можно купить молочные монастырские продукты. Размещение. Свободное время.

Новогодний ужин в ресторане гостиницы (за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160