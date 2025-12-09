Вас ждёт магическое путешествие во времени: новогодняя мистерия с посадником Сбыславом и волшебным зверем Индриком в стенах древнего
Программа тура по дням
Великий Новгород. Новогодняя театрализованная экскурсия Кремлевские прогулки с посадником Сбыславом
09:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд.
Прибытие в Великий Новгород.
Один из немногих русских городов, не испытавших нашествия Орды. В Софийском соборе хранилась одна из крупнейших библиотек того времени. Владея громадными землями, Новгородская республика к 15 веку стала крупнейшим государством Европы.
Новгородские мостовые, водопровод и канализация появились на 200 лет раньше парижских, не говоря уже о лондонских!
Новогодняя театрализованная экскурсия «Кремлевские прогулки с посадником Сбыславом. Ждут гостей дорогих в Господине Великом Новеграде в новогодние дни, чтобы праздновать с ними по обычаям и преданиям прежних времён. А чтобы год новый был счастливым и удачливым, призовём зверя чудесного Индрика!
Все заветные желания он исполнит! Поведают новгородцы прошлых эпох, сколько раз на Руси отмечали Новогодние торжества, покажут любезным гостям, как по звёздам время считали, чтобы канун Новогодья не пропустить.
Прознают они, где новогодняя Кичита-звезда, где звезда Вышезар и где пресветлая звезда Зорица. Научат гостей новогодней соломой путь к счастью мостить, на сусле гадать, шаркунком мороз закликать, да как на Новогодье ложку держать.
Узнают гости, что такое имальцы да повады новогодние, копыльные вечера с виноградиями, удалые пляски ланчиком. Проведают они, кем рядиться им в Новогодье – кому журавлём, кому шулюпаном, а кому гудельщиком.
Послушают, как кузнецы-котованы в новогодние дни здоровье подковывают и как в Софийском храме превеликое пещное действо творят.
Погуляют гости дорогие по Детинцу – древнейшей Русской крепости, увидят на златом куполе чудотворного голубя, увидят великих людей нашей державы на Памятнике Тысячелетия России.
Посещение Софийского собора.
Экскурсия в Грановитую палату,памятник архитектуры XV века.
Памятник архитектуры XV века. В коллекции представлены высокие образцы декоративно-прикладного искусства, золотого и серебряного дела, миниатюрной резьбы по кости, камню средневекового периода, уникальная храмовая утварь.
Обед в кафе (за доп. плату, по желанию).
Посещение Спасо-Преображенского Варлаамо-Хутынского монастыря, основанного в 12 веке. Желающие могут приложиться к мощам преп. Варлаама Хутынского. В монастыре можно купить молочные монастырские продукты. Размещение. Свободное время.
Новогодний ужин в ресторане гостиницы (за доп. плату).
Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу
Поздний завтрак-бранч «шведский стол».
Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу. Нетрудно догадаться, что место это назвали по имени князя Ярослава, ставшего с возрастом Мудрым. По преданию, князь построил здесь дворец, с которым не мог сравниться ни один европейский замок.
Уже тысячу лет ищут следы этого невиданного сооружения, но тщетно. Позднее здесь располагались амбары и лавки, вдоль берега тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами.
Здесь же временами шумело знаменитое новгородское вече, которое решало самые важные государственные дела.
Автобусная экскурсия с посещением Перынского скита и Юрьева монастыря с Георгиевским собором. Перынский скит расположен в живописном месте на озере Ильмень. Когда-то здесь находилось капище главного языческого бога Перуна.
Автобусная экскурсия в Свято-Юрьев монастырь, расположенный у истоков Волхова близ озера Ильмень, является частью грандиозной природной панорамы.
Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом, при крещении получившим имя Георгий (в честь Георгия Победоносца).
Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Название монастыря впервые упоминается в летописи в связи с постройкой собора Св. Георгия в 1119 году.
Главный храм Юрьева монастыря удивительно гармоничен, будто высечен из куска белого камня. В нем можно увидеть фрагменты фресковой живописи XII в. В архимандритском корпусе Юрьева монастыря находится Новгородское епархиальное духовное училище.
Обед в кафе (за доп. плату, по желанию).
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Старая Русса. Посещение музея-квартиры Ф.М. Достоевского
Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол».
Отправление в Старую Руссу — древний русский город, которому в 2015 году исполнилось 1000 лет! В средние века Старая Русса процветала благодаря добыче драгоценнейшего минерала - поваренной соли.
Обзорная экскурсия по Старой Руссе с осмотром Воскресенского собора и Георгиевской церкви. В Воскресенском соборе, который более трех веков является главным храмом города, бережно хранится особо почитаемая святыня - икона Божьей Матери Старорусская.
Здесь же находится уникальная икона «Всех скорбящих Радость», имевшая особое значение для семьи Достоевских.
Осмотр курорта «Старая Русса». Когда в середине 19 столетия производство соли постепенно прекратилось, в городе уже действовал популярный бальнеогрязевой курорт «Старая Русса».
Этот курорт существует и сегодня, а самый мощный в Европе минеральный источник – Муравьёвский фонтан – одна из достопримечательностей города. Прогулка по территории парка курорта.
Посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского. Старая Русса сыграла неоценимую роль в жизни Федора Михайловича Достоевского. Это был на редкость плодотворный период в творчестве гениального писателя.
В Старой Руссе были написаны или закончены три из пяти его великих романов: «Бесы», «Подросток» и последний – «Братья Карамазовы». В 1971 г. в доме Достоевского открылась большая экспозиция, но полностью музей открылся в 1981 г.
В музее стоит мебель 19 века, все вещи, книги, фотографии и документы – подлинные, принадлежавшие семье Достоевских.
Обед в кафе (за доп. плату, по желанию).
Посещение музея «Усадьба средневекового Рушанина», где в деталях был восстановлен старинный процесс солеварения. Гости музея имеют возможность продегустировать и купить различные сорта соли и другие местные сувениры.
Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия около 22:00–22:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Гостиница «Садко» 3*
|Размещение
|Цена
|2-х местный стандарт
|29 400
|2-х местный улучшенный
|30 350
|2-х местный комфорт
|32 250
|2-х местный бизнес и джуниор
|34 400
|Доп. место
|24 850
|1-местный стандарт
|31 200
Отель «Береста Парк отель» 4*
|Размещение
|Цена
|2-х местный стандарт
|38 860
|2-х местный бизнес
|40 880
|Доп. место
|25 270
|1-местный стандарт
|51 380
|1-местный бизнес
|54 740
Скидка на школьника до 14 лет — 400 руб., школьникам старше 14 лет.
Варианты проживания
Садко
Гостиница «Садко» находится в городе Великий Новгород. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
К вашим услугам комфортабельные номера, которые оснащены современной техникой и мебелью.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Вблизи находится центр историко-архитектурный комплекс памятников Ярославова дворища, церковь Спаса на Ильине улице с фресками Феофана Грека, центр музыкальной культуры имени Сергея Рахманинова.
Береста Парк Отель
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака (шв. стол) в отеле
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
- Для проживающих в «Береста Парк Отель» 4* - посещение бассейна и комплекса саун бесплатно: 31.12.2025 СПА работает до 19:00 (бесплатные часы с 08:00 до 12:00), 01.01.2026 с 10:00 до 22:00 (бесплатные часы 10:00-14:00), 02.01.2026 с 10:00 до 22:00 (бесплатные часы 08:00-12:00) возможны изменения в расписании
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: пакет питания (3 обеда) - 2500 руб. /чел. (заказ и оплата заранее при покупке тура) и ужины
- Личные расходы
- Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 14 лет — 400 рублей.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний банкет с развлекательной программой 31.12.2025 в «Береста Парк Отель» 4* – 11500 руб. /взр., 7500 руб. /реб. 8-18 лет, 5500 руб. /реб. до 8 лет (не включительно).