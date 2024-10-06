Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Новогодний банкет
08:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Вышний Волочек.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Великий Новгород.
Размещение в отеле «Амакс Россия 3*» либо в «Береста Парк Отель 4*»г. Великом Новгороде. Номера категории «стандарт».
Подготовка к новогоднему банкету.
Отель «Амакс Россия 3*».
21:30 Сбор гостей в ресторане отеля. Фотозона и фотограф.
22:00-24:00 Программа для маленьких гостей.
22:00-03:00 Новогодняя программа «Карнавальная ночь 2025!» (меню в разделе Важно знать).
Ощущение радости и счастья в каждой секунде праздника – главная фишка программы.
В программе:
- яркие номера;
- неожиданные сюрпризы;
- и, конечно, хедлайнер новогодья - Дед Мороз.
Экскурсия по г. Великому Новгороду. Сказочное Новогодье в «Витославлицах»
09:00 Завтрак в ресторане отеля. (для проживающих в отеле «Амакс Россия 3*») / Поздний завтрак (для проживающих в отеле «Береста Парк 4*»).
Экскурсия по г. Великому Новгороду.
Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны – Новгородского кремля. Древнее название кремлевского комплекса – Детинец, он был заложен Ярославом Мудрым в 1044 году. Детинец является самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля.
Вы полюбуетесь Софийским собором, одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества, где сохранились уникальные фрагменты подлинной первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской паперти.
Главные святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери Знамение, икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери.
Сказочное Новогодье в Музее Деревянного Зодчества «Витославлицы».
Увлекательное путешествие по сказочной деревне, где можно окунуться в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями, а также встретиться с любимыми героями.
Вас ждут удивительные приключения в интерактивной игре по мотивам русских народных сказок: встречи с Емелей, Машенькой и Медведем и другими сказочными героями. Попробуйте заселить Рукавичку, поиграть с Колобком и обвести вокруг пальца Бабу Ягу и её подружку Кикимору. Никого не оставят равнодушными зимние деревенские игры и забавы!
Новогодние дни, проведённые в сказочной деревне «Витославлицы», подарят незабываемые впечатления на целый год!
Обедв кафе города.
Свободное время.
Возвращение в отель.
Праздничный ужин под живую музыку (для проживающих в отеле «Амакс Россия 3*») / Ужин (для проживающих в отеле «Береста Парк 4*»).
Завершение программы. Экскурсия в Валдай
07:30 Завтрак в ресторане отеля / 08:00 Завтрак (для проживающих в отеле «Береста Парк 4*»).
Отправление в г. Валдай.
Ранее Валдай был деревенькой, затем дворцовым и монастырским селом, принадлежащим Иверской обители и только от Екатерины Великой получивший статус города. Известность получил благодаря развитию кузнечного и литейного дела, изготовлению знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков.
Посещение Музея колоколов (либо Музейного колокольного центра), отличие которого в том, что экспонаты можно не только смотреть, но и главное – слушать.
Иверский мужской монастырь, расположенный на одном из островов посреди Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Обед в кафе города.
Отъезд в г. Москву.
21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Амакс Россия 3*
|41 990
|9 900
|Береста Парк 4*
|49 790
|7 890
Дополнительное место в отеле (3 человека в номере) “Береста Парк” 4* под запрос.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Скидка на дополнительное место в отеле Амакс Россия(3 человека в номере):
- для туриста до 14 лет (детское меню новогоднего банкета) – 10 800 руб.
- для туриста старше 14 лет – 7 000 руб.
Варианты проживания
Амакс отель Россия Великий Новгород
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер. На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.
Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон). Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор. Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет)
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
Парк-Отель Береста
Парк-отель «Береста» расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Провести деловое мероприятие любого формата можно в просторном конференц-зала на 200 человек. Он оборудован необходимой техникой и мебелью.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Меню новогоднего банкета в отеле «АМАКС Россия Великий Новгород»
Меню новогоднего банкета в гостинице «АМАКС Россия Великий Новгород»:
Закуски:
- Овощной букет (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, листовой салат).
- Мясное ассорти (говяжий язык, буженина, ростбиф, куриный рулет, хрен, помидоры черри, маслины, лист салата).
- Сырное наслаждение (гауда, моцарелла, пармезан, фета, грецкий орех, виноград, мед).
- Роллы из лаваша с семгой (лаваш, чесночный соус, лист нори, семга слабой соли)
- «Капрезе» (помидор, сыр, моцарелла, бальзамический соус).
- Рыба, жареная в кляре.
- Фруктовая ваза (груша, мандарин, киви, грейпфрут).
Салаты:
- Салат «Оливье с говядиной» в тарелке.
- Салат с цыпленком и соусом песто.
Горячие закуски:
Жульен в тарталетке с курицей и копченостями.
Горячие блюда (на выбор):
- Новогодний судак на овощной подушке с бэби картофелем.
- Стейк из индейки на гриле с клюквенным соусом и картофелем айдахо.
- Медальоны из говядины в сливочном соусе с картофелем по-деревенски.
Алкоголь (на выбор):
- Водка «Царская» 0,5.
- Вино красное полусладкое Буссо.
- Вино белое сухое Траминер.
- Можно свой алкоголь (без пробкового сбора).
Хлебная корзина из двух видов хлеба.
Вода негазированная 0,5.
Морс из смородины.
Детское меню (до 13 лет включительно):
Закуски.
Овощной букет (помидоры, огурцы, болгарский перец, редис, зелень, листовой салат).
Мясное ассорти (говяжий язык, буженина, ростбиф, куриный рулет, хрен, помидоры черри, маслины, лист салата).
Сырное наслаждение (гауда, моцарелла, пармезан, фета, грецкий орех, виноград, мед).
Канапе с сыром и виноградом.
Фруктовая ваза (груша, мандарин, киви, грейпфрут).
Салат: Цезарь с куриными наггетсами.
Горячее блюдо (на выбор):
- Мини бургер с говядиной и картофелем фри.
- Куриный мини-шашлычок с картофелем фри.
Напитки:
- Вода негазированная 0,5.
- Морс из смородины.
Тарталетка «Сникерс».
Хлебная корзина из двух видов хлеба.
Сладкий подарок от Деда Мороза.