09:00 Завтрак в ресторане отеля. (для проживающих в отеле «Амакс Россия 3*») / Поздний завтрак (для проживающих в отеле «Береста Парк 4*»).

Экскурсия по г. Великому Новгороду.

Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны – Новгородского кремля. Древнее название кремлевского комплекса – Детинец, он был заложен Ярославом Мудрым в 1044 году. Детинец является самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля.



Вы полюбуетесь Софийским собором, одним из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества, где сохранились уникальные фрагменты подлинной первоначальной росписи на центральном куполе и в Мартирьевской паперти.

Главные святыни собора – древние чудотворные иконы Божией матери Знамение, икона София Премудрость Божия, Тихвинская икона Божией матери.

Сказочное Новогодье в Музее Деревянного Зодчества «Витославлицы».

Увлекательное путешествие по сказочной деревне, где можно окунуться в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями, а также встретиться с любимыми героями.

Вас ждут удивительные приключения в интерактивной игре по мотивам русских народных сказок: встречи с Емелей, Машенькой и Медведем и другими сказочными героями. Попробуйте заселить Рукавичку, поиграть с Колобком и обвести вокруг пальца Бабу Ягу и её подружку Кикимору. Никого не оставят равнодушными зимние деревенские игры и забавы!

Новогодние дни, проведённые в сказочной деревне «Витославлицы», подарят незабываемые впечатления на целый год!

Обедв кафе города.