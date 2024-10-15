Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.

Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.

На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер. На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.

Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон). Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор. Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет)

Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.