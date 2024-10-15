В этом путешествии вы узнаете, как новгородцы готовились к праздникам, какие традиции, обряды и игры существовали на Руси.
Вы посетите мастерскую елочных украшений, где сможете самостоятельно расписать елочный шарик, а дегустация сыров придаст поездке пикантности.
Программа тура по дням
Интерактивная программа в Витославлицах «Зимние забавы». Экскурсия с дегустацией на сыроварню
08:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.
08:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Отправление из Санкт-Петербурга в Великий Новгород (по скоростной трассе М-11).
Переезд в Юрьево.
Интерактивная программа в Витославлицах “Зимние забавы”.
Программа основана на праздничной обрядности и традиционных деревенских играх.
Крестьянская жизнь всегда была связана с земледельческим циклом, а зимой, когда все сельскохозяйственные работы завершены, было время для подготовки к новому аграрному году и было время для веселья. В интерактивной программе вы поучаствуете в народных забавах, связанных с зимними праздниками.
Экскурсия с дегустацией на сыроварню.
На частной сыроварне вы познакомитесь с сыроваром, который расскажет, как производятся Новгородские сыры. Какие хитрости используют для приготовления всеми любимого продукта.
Конечно в ходе экскурсии будет немного истории и дегустация.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Новогодняя театрализованная программа по кремлю и Ярославу дворищу. Посещение мастерской елочных украшений с мастер-классом. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Новогодняя театрализованная программа по кремлю и Ярославу дворищу.
Поведают горожане средневековья, сколько раз на Руси отмечали Новогодние торжества, покажут, как по звёздам время считали, чтобы канун Новогодья не пропустить.
Научат гостей новогодней соломой путь к счастью мостить, шаркунком мороз закликать, да как на Новогодье ложку держать и на сусле гадать.
Обед.
Посещение мастерской елочных украшений "Рождественское яблоко".
Мастерская "Рождественское яблоко" – это место, где создаются неповторимые ёлочные украшения ручной работы. Сегодня здесь работает команда, состоящая из стеклодувов, художников и дизайнеров.
Во время посещения мастерской вы узнаете какими были первые елочные игрушки, увидите, как в стеклодувном цехе рождается стеклянный шар или стеклянная фигурка, а в мастерской по художественной росписи увидите, как под кистью художника стеклянная форма оживает и превращается в удивительную елочную игрушку.
Мастер-класс по росписи елочной игрушки.
Отправление в Санкт-Петербург в 17:00.
В Москву можно отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 20:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель Россия 3* TWIN (стандарт с видом на город) – 13 900 руб.
Отель Россия 3* TWIN (стандарт с видом на реку) – 14 400 руб.
Отель Россия 3* SGL (стандарт с видом на город) – 17 400 руб.
Действует скидка пенсионерам – 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Россия»
Отель «Амакс Россия» располагается на побережье реки Волхов в Великом Новгороде. Это трехэтажное здание, которое имеет достаточно удобное расположение. В числе предоставляемых постояльцам услуг можно выделить следующие: бесплатный Wi-Fi, который работает на всей территории, парковочная зона для автомобилей, камера хранения багажа, кулер, прачечная, глажка белья, трансфер, побудка к определенному времени и сейф. Кроме того, здесь возможна регистрация иностранных граждан. Также предусмотрена небольшая библиотека, где собраны различные тома сочинений великих писателей. Желающие могут предварительно заказать экскурсию по городу.
Комфортабельные и уютные апартаменты оформлены в теплых, пастельных тонах стандарта сети AMAKS Hotels&Resorts. В зависимости от категории в номерах имеются холодильники, телевизоры, стол, стул, шкаф, тумба, багажная полка, зеркало, а ванные комнаты оснащены косметическими принадлежностями, комплектом полотенец, феном, халатом и тапочками. Все номера просторные и имеют достаточно хорошую шумоизоляцию, которая позволит хорошо отдохнуть после тяжелого дня. По необходимости можно заказать уборку номера или замену постельных принадлежностей. Квалифицированный персонал всегда сможет Вам помочь, если возникнут вопросы во время проживания.
На первом этаже располагается прекрасный ресторан, рассчитанный на 250 мест, из окон которого открывается прекрасный вид. Здесь подают вкуснейшие блюда по меню и разнообразные напитки. Кроме того, имеется возможность заказать завтрак или ужин в номер. На территории отеля предоставляется организация банкетов, фуршетов и семейных торжеств. Вы сможете детально распланировать свой праздник, а наши сотрудники помогут в проведении торжества. Это прекрасное место для различных мероприятий и запоминающихся праздников.
Для проведения конференций, семинаров, тренингов, совещаний обучающих программ, имеется два зала, которые полностью оснащены современным презентационным оборудованием (экран, проектор, флипчарт, микрофон). Здесь установлена необходимая мебель предоставляются канцелярские принадлежности. В вашем распоряжении большой и малый зал на выбор. Они находятся на первом этаже отеля, а их площадь составляет от 40 кв. м до 513 кв. м. По желанию гостей, нашими сотрудниками проводится организация питания (кофе-брейк, бизнес-ланч, фуршет)
Благодаря удобному местоположению, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. В пяти минутах ходьбы от Амакс Отель "Россия" находится Новгородский Кремль и пляжная зона. Всего за 10 минут можно доехать до железнодорожного вокзала. Кроме того в 5 км находится живописное озеро Ильмень, где можно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. В непосредственной близости можно увидеть Путевой дворец, церковь Праскевы-Пятницы на Торгу, а также Ярославово Дворище — который является архитектурным памятником X-XI веков.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Размещение в отеле с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Интерактивная программа "Зимние забавы" или "Хозяйский двор с животными" в Витославлицах
- Новогодняя театрализованная программа по кремлю
- Посещение мастерской елочных украшений «Рождественское яблоко» с мастер-классом
- Экскурсия по сыроварне с дегустацией
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Обеды, ужины (обед во 2 день - 550 руб., по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гостиница находилась в центре города Архангельск. Что дает время после экскурсии провести время в городе уже по Вашему желанию.
Экскурсии очень интересные и хорошо спланированные.
Очень понравилось в турбазе Голубино, можно было бы еще на денек там задержаться 👍🏻.
Особенно спасибо гиду Светлане.
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!