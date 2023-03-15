3 дня
На Новый год - в поход: активное путешествие по Поднебесным Зубьям
Исследовать пики хребта Тигер-Тыш, попариться в бане и насладиться зимними пейзажми
Начало: Ж/д вокзал Новокузнецка, 5:00. Ж/д вокзал Междуреч...
«Может быть тяжело в определенные моменты, но у вас останутся отличные впечатления от отдыха на природе»
30 дек в 05:00
21 900₽ за человека
3 дня
Летнее путешествие в Горную Шорию
Начало: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
«Приглашаем и Вас поближе узнать Кузбасс с его самобытной поэтикой и сибирской природой»
12 июн в 10:00
11 июл в 10:00
22 900₽ за человека
7 дней
Загадки горной Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
«Кроме исторического и культурного многообразия мы увидим природные и геологические особенности края»
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
76 140₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 марта 2023С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит тур в Новокузнецке в декабре 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 21 900 до 76 140. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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