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Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!