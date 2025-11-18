Отправляемся в путешествие по солнечному Мысхако. Вы прогуляетесь по живописным пляжам, вдыхая морской бриз.
А в сердце винодельни Мысхако раскроете тайны создания благородного напитка, узнаете о традициях, передаваемых из поколения в поколение, и прикоснетесь к процессу рождения тихих и игристых вин. Кульминацией экскурсии станет дегустация восьми изысканных вин.
А в сердце винодельни Мысхако раскроете тайны создания благородного напитка, узнаете о традициях, передаваемых из поколения в поколение, и прикоснетесь к процессу рождения тихих и игристых вин. Кульминацией экскурсии станет дегустация восьми изысканных вин.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в незабываемое путешествие, где ласковое море и солнце поселка Мысхако и терпкий вкус виноградной лозы дарят моменты истинного блаженства. Три часа — это капля времени, но в ней мы постараемся вместить океан впечатлений от достопримечательностей села, Черного моря и вкуса вина. Начнем с неспешной прогулки по двум живописным пляжам. Пусть каждый вдох морского воздуха наполнит вас энергией и гармонией. Если почувствуете усталость, уютное кафе распахнет свои двери, предлагая чашку ароматного кофе и возможность немного перевести дух, наслаждаясь видом на бескрайнее море. Далее наше путешествие продолжится в сердце виноделия Мысхако. Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю создания благородного напитка, узнаете о тайнах и традициях виноделия. Мы приоткроем завесу тайны над производственными цехами, где рождаются тихие и игристые вина. Кульминацией станет дегустация восьми неповторимых видов вин. В завершение нашей экскурсии вы сможете приобрести понравившиеся вина по цене производителя в магазине винодельни. Пусть эти бутылки станут напоминанием о прекрасном дне, проведенном в Мысхако, и поводом для новых встреч и ярких эмоций. Важная информация: Дегустация вин с 18 лет. На винодельне экскурсии проводятся в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 часов.
Экскурсия с дегустацией: 120 мин., 2000₽ • Экскурсия без дегустации: 60 мин. 1200 ₽ • Индивидуальная — 4000 ₽ • Индивидуальная без дегустации — 2700 ₽ (когда 1 человек) • Индивидуальные VIP-экскурсии в сопровождении сомелье и шеф-повара ресторана в банкетном зале — 7000 ₽ (2 часа дегустация 8 вин с подачей подобранных блюд к каждому вину).
с 9.00 ч до 17 час без выходных.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы посетите достопримечательности п. Мысхако:
- Храм Ильи Пророка
- 2 пляжа (центральный, дикий)
- Винодельню. Предгорье горного хребта Колдун
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия на винодельню: /n без дегустации - 1200 ₽ /n с дегустацией - 2000 ₽/n индивидуальная - 4000 ₽/n индивидуальная без дегустации - 2700 ₽/n индивидуальные VIP-экскурсии в сопровождении сомелье и шеф-повара ресторана в банкетном зале - 7000 ₽
- Трансфер из Новороссийска
Место начала и завершения?
Центральная ул., 1, село Мысхако
Когда и сколько длится?
Когда: с 9.00 ч до 17 час без выходных.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Дегустация вин с 18 лет. На винодельне экскурсии проводятся в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 часов
- Экскурсия с дегустацией: 120 мин., 2000₽
- Экскурсия без дегустации: 60 мин. 1200 ₽
- Индивидуальная - 4000 ₽
- Индивидуальная без дегустации - 2700 ₽ (когда 1 человек)
- Индивидуальные VIP-экскурсии в сопровождении сомелье и шеф-повара ресторана в банкетном зале - 7000 ₽ (2 часа дегустация 8 вин с подачей подобранных блюд к каждому вину)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новороссийска
Похожие экскурсии из Новороссийска
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и окрестности
Путешествие вдоль Цемесской бухты с посещением памятников и легендарной винодельни. Узнайте о событиях, изменивших историю
Начало: У вашего отеля
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
7790 ₽
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
Завтра в 15:00
15 ноя в 08:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
Завтра в 09:30
15 ноя в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.