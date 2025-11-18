Приглашаем вас в незабываемое путешествие, где ласковое море и солнце поселка Мысхако и терпкий вкус виноградной лозы дарят моменты истинного блаженства. Три часа — это капля времени, но в ней мы постараемся вместить океан впечатлений от достопримечательностей села, Черного моря и вкуса вина. Начнем с неспешной прогулки по двум живописным пляжам. Пусть каждый вдох морского воздуха наполнит вас энергией и гармонией. Если почувствуете усталость, уютное кафе распахнет свои двери, предлагая чашку ароматного кофе и возможность немного перевести дух, наслаждаясь видом на бескрайнее море. Далее наше путешествие продолжится в сердце виноделия Мысхако. Здесь вы погрузитесь в увлекательную историю создания благородного напитка, узнаете о тайнах и традициях виноделия. Мы приоткроем завесу тайны над производственными цехами, где рождаются тихие и игристые вина. Кульминацией станет дегустация восьми неповторимых видов вин. В завершение нашей экскурсии вы сможете приобрести понравившиеся вина по цене производителя в магазине винодельни. Пусть эти бутылки станут напоминанием о прекрасном дне, проведенном в Мысхако, и поводом для новых встреч и ярких эмоций. Важная информация: Дегустация вин с 18 лет. На винодельне экскурсии проводятся в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 часов.

Экскурсия с дегустацией: 120 мин., 2000₽ • Экскурсия без дегустации: 60 мин. 1200 ₽ • Индивидуальная — 4000 ₽ • Индивидуальная без дегустации — 2700 ₽ (когда 1 человек) • Индивидуальные VIP-экскурсии в сопровождении сомелье и шеф-повара ресторана в банкетном зале — 7000 ₽ (2 часа дегустация 8 вин с подачей подобранных блюд к каждому вину).