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не открылся-не сезон. Но мы хотели в Мысхако и то, что нам его предложили, как замену-это было замечательно! Очень познавательная экскурсия и дегустация с 8 видами вина. Потом мы поехали в Шато Пино. Там мы пообедали в ресторане с панорамным видом. Правда весь вид был в тумане☺️, но нас это не расстроило (дегустация и обед сделали свое дело!). Потом заехали в магазин маленькой винодельни Фервино. И там тоже была дегустация😉 А после ужин в ресторане Винотеррия (извиняюсь, если неточно пишу названия). Все путешествие на машине, не утомительно, расстояния не большие, виды (когда погода позволяла) прекрасные! Гид Екатерина-хороший собеседник. Информацию давала достаточную и не навязчиво. Нам все очень понравилось!!! Может приедем снова в сентябре, сказали, что туристов уже меньше, погода лучше. А вино всегда прекрасно!!!