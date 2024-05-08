Гастрономические экскурсии Новороссийска

Найдено 5 экскурсий в категории «Гастрономические» в Новороссийске, цены от 2 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
«Черноморские рапаны, нежнейшая рыба пеленгас, томленые говяжьи щечки и вино с собственной винодельни владельцев ресторана добавят гастрономических эмоций вашему дню»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000 за всё до 4 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Винная история Новороссийска
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Винная история Новороссийска: путешествие по винодельням
Погрузитесь в мир виноделия Новороссийска, где история и современность встречаются в бокале вина
Начало: В любом удобном туристу месте
«Что вас ожидает: Винный Новороссийск С древности наш регион был винодельческим»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
«Мы пройдёмся по центру города и зайдём в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья»
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
2 490 за человека
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«Ценители семейного отдыха, любители красивых фотографий, ярких эмоций и изысканной кухни — эта программа для вас»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • В
    Виктория
    2 октября 2023
    Винная история Новороссийска
    Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день
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    этими впечатлениями! Мы чувствовали заботу и внимание во всем! Забрала нас на машине от нашего отеля в Абрау Дюрсо, рассказала историю Новороссийска, заказывала экскурсии на винодельни и ждала нас после, показала достопримечательности Новороссийска и многое другое! Было впечатление, что мы знаем друг друга много лет.

  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо
    Александр показал нам самые красивые места в Абрау, рассказал много интересного. В Галерее Света помог сделать чудесные фотографии, посоветовал, что выбрать в магазине из напитков,которых не было на дегустации. Экскурсия удалась))) Спасибо!
  • Е
    Елена
    22 апреля 2023
    Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
    Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось, что Дом трав еще
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    не открылся-не сезон. Но мы хотели в Мысхако и то, что нам его предложили, как замену-это было замечательно! Очень познавательная экскурсия и дегустация с 8 видами вина. Потом мы поехали в Шато Пино. Там мы пообедали в ресторане с панорамным видом. Правда весь вид был в тумане☺️, но нас это не расстроило (дегустация и обед сделали свое дело!). Потом заехали в магазин маленькой винодельни Фервино. И там тоже была дегустация😉 А после ужин в ресторане Винотеррия (извиняюсь, если неточно пишу названия). Все путешествие на машине, не утомительно, расстояния не большие, виды (когда погода позволяла) прекрасные! Гид Екатерина-хороший собеседник. Информацию давала достаточную и не навязчиво. Нам все очень понравилось!!! Может приедем снова в сентябре, сказали, что туристов уже меньше, погода лучше. А вино всегда прекрасно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Гастрономические»

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  1. Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
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  3. Винная история Новороссийска
  4. Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
  5. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
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  2. Самое главное
  3. Лаго-Наки
  4. Мыс Любви
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 490 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Новороссийска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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