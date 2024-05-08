1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
«Черноморские рапаны, нежнейшая рыба пеленгас, томленые говяжьи щечки и вино с собственной винодельни владельцев ресторана добавят гастрономических эмоций вашему дню»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винная история Новороссийска: путешествие по винодельням
Погрузитесь в мир виноделия Новороссийска, где история и современность встречаются в бокале вина
Начало: В любом удобном туристу месте
«Что вас ожидает: Винный Новороссийск С древности наш регион был винодельческим»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
«Мы пройдёмся по центру города и зайдём в 3 бара-представителя виноделен черноморского побережья»
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«Ценители семейного отдыха, любители красивых фотографий, ярких эмоций и изысканной кухни — эта программа для вас»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ВВиктория2 октября 2023Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день
- ААлла7 июля 2023Голицын, шампанское и Абрау-ДюрсоАлександр показал нам самые красивые места в Абрау, рассказал много интересного. В Галерее Света помог сделать чудесные фотографии, посоветовал, что выбрать в магазине из напитков,которых не было на дегустации. Экскурсия удалась))) Спасибо!
- ЕЕлена22 апреля 2023Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось, что Дом трав еще
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Гастрономические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 490 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Новороссийска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024