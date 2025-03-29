Н Надежда Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска Удачное сочетание красот окрестностей Новороссийска, информации и производства винодельни! Спасибо!

К Ксения Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!

А Алексей Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!

В Виктория Винная история Новороссийска: едем в Абрау-Дюрсо, Мысхако и Шато-Пино читать дальше этими впечатлениями! Мы чувствовали заботу и внимание во всем! Забрала нас на машине от нашего отеля в

Абрау Дюрсо, рассказала историю Новороссийска, заказывала экскурсии на винодельни и ждала нас после, показала достопримечательности Новороссийска и многое другое! Было впечатление, что мы знаем друг друга много лет. Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день

Е Евгения Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска Всё было просто замечательно! Потрясающие виды, много дополнительной интересной информации. Даже дети остались довольны. Спасибо!!!!

М Максим Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска Спасибо Александру за интересную экскурсию по Новороссийску и его окрестностям. Открыли для себя Мысхако - обязательно вернемся сюда. Интересный рассказ, подкрепленный уместными шутками и историями из жизни, сделал экскурсию приятной и познавательной.

О Олеся Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска Экскурсия понравилась. Интересно и весело провели время. Увидели красивые и знаменательные места. Экскурсовод Александр открытый общительный человек с чувством юмора. Информацию преподносил доступно, на задаваемые вопросы отвечал. Для себя открыли и узнали много нового. Вся семья осталась довольна проведённым временем.

М Мария Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска читать дальше кораблям. Красивый вид и соответственно фотографии. Потом поехали назад в Новороссийск, посетили Мемориал защитников Малой земли, а в 13-00 отправились на винодельню "Мысхако". Очень интересная экскурсия, стоимость 900 руб. - оплачивается отдельно. Потом в 14-00 была дегустация. Вкусно, купили домой три коробки вина и игристого, которое отправят нам транспортной компанией, т. к. путешествовали налегке, в самолет взять ничего нельзя.

Эта экскурсия не предполагает знакомство с городом Новороссийск.

Гид Александр понравился, чувствует настроение всех участников экскурсии. Спасибо! Гид, он же водитель, забрал нас по указанному адресу в 10-00. Отправились в Кабардинку, по дороге остановились возле памятника затопленным