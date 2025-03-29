Мои заказы

Винзавод «Мысхако» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Винзавод «Мысхако»» в Новороссийске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и окрестности
Путешествие вдоль Цемесской бухты с посещением памятников и легендарной винодельни. Узнайте о событиях, изменивших историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Винная история Новороссийска: едем в Абрау-Дюрсо, Мысхако и Шато-Пино
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная история Новороссийска: едем в Абрау-Дюрсо, Мысхако и Шато-Пино
Начало: В любом удобном туристу месте
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Дегустация вин на винодельне Мысхако
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Дегустация вин на винодельне Мысхако
Начало: Центральная ул., 1, село Мысхако
Расписание: с 9.00 ч до 17 час без выходных.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    29 марта 2025
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Удачное сочетание красот окрестностей Новороссийска, информации и производства винодельни! Спасибо!
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • В
    Виктория
    2 октября 2023
    Винная история Новороссийска: едем в Абрау-Дюрсо, Мысхако и Шато-Пино
    Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день
    читать дальше

    этими впечатлениями! Мы чувствовали заботу и внимание во всем! Забрала нас на машине от нашего отеля в
    Абрау Дюрсо, рассказала историю Новороссийска, заказывала экскурсии на винодельни и ждала нас после, показала достопримечательности Новороссийска и многое другое! Было впечатление, что мы знаем друг друга много лет.

  • Е
    Евгения
    9 мая 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Всё было просто замечательно! Потрясающие виды, много дополнительной интересной информации. Даже дети остались довольны. Спасибо!!!!
  • М
    Максим
    20 февраля 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо Александру за интересную экскурсию по Новороссийску и его окрестностям. Открыли для себя Мысхако - обязательно вернемся сюда. Интересный рассказ, подкрепленный уместными шутками и историями из жизни, сделал экскурсию приятной и познавательной.
  • О
    Олеся
    31 августа 2022
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Экскурсия понравилась. Интересно и весело провели время. Увидели красивые и знаменательные места. Экскурсовод Александр открытый общительный человек с чувством юмора. Информацию преподносил доступно, на задаваемые вопросы отвечал. Для себя открыли и узнали много нового. Вся семья осталась довольна проведённым временем.
  • М
    Мария
    5 мая 2021
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Гид, он же водитель, забрал нас по указанному адресу в 10-00. Отправились в Кабардинку, по дороге остановились возле памятника затопленным
    читать дальше

    кораблям. Красивый вид и соответственно фотографии. Потом поехали назад в Новороссийск, посетили Мемориал защитников Малой земли, а в 13-00 отправились на винодельню "Мысхако". Очень интересная экскурсия, стоимость 900 руб. - оплачивается отдельно. Потом в 14-00 была дегустация. Вкусно, купили домой три коробки вина и игристого, которое отправят нам транспортной компанией, т. к. путешествовали налегке, в самолет взять ничего нельзя.
    Эта экскурсия не предполагает знакомство с городом Новороссийск.
    Гид Александр понравился, чувствует настроение всех участников экскурсии. Спасибо!

  • А
    Андрей
    4 мая 2021
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    экскурсия понравилась и по наполнению, и по скорости проведения - интересно, нигде не затянуто, ни от чего устали, как это иногда бывает) друзьям бы посоветовали.

