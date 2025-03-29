Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и окрестности
Путешествие вдоль Цемесской бухты с посещением памятников и легендарной винодельни. Узнайте о событиях, изменивших историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная история Новороссийска: едем в Абрау-Дюрсо, Мысхако и Шато-Пино
Начало: В любом удобном туристу месте
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дегустация вин на винодельне Мысхако
Начало: Центральная ул., 1, село Мысхако
Расписание: с 9.00 ч до 17 час без выходных.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 марта 2025Удачное сочетание красот окрестностей Новороссийска, информации и производства винодельни! Спасибо!
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ВВиктория2 октября 2023Доброго времени суток! Хотелось бы поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии "Винная история Новороссийска". Наш экскурсовод Надежда полностью наполнила наш день
- ЕЕвгения9 мая 2023Всё было просто замечательно! Потрясающие виды, много дополнительной интересной информации. Даже дети остались довольны. Спасибо!!!!
- ММаксим20 февраля 2023Спасибо Александру за интересную экскурсию по Новороссийску и его окрестностям. Открыли для себя Мысхако - обязательно вернемся сюда. Интересный рассказ, подкрепленный уместными шутками и историями из жизни, сделал экскурсию приятной и познавательной.
- ООлеся31 августа 2022Экскурсия понравилась. Интересно и весело провели время. Увидели красивые и знаменательные места. Экскурсовод Александр открытый общительный человек с чувством юмора. Информацию преподносил доступно, на задаваемые вопросы отвечал. Для себя открыли и узнали много нового. Вся семья осталась довольна проведённым временем.
- ММария5 мая 2021Гид, он же водитель, забрал нас по указанному адресу в 10-00. Отправились в Кабардинку, по дороге остановились возле памятника затопленным
- ААндрей4 мая 2021экскурсия понравилась и по наполнению, и по скорости проведения - интересно, нигде не затянуто, ни от чего устали, как это иногда бывает) друзьям бы посоветовали.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Винзавод «Мысхако»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в сентябре 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Винзавод «Мысхако»" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 9800. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2025 год по теме «Винзавод «Мысхако»», 11 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь