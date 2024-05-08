Дегустации на экскурсиях в Новороссийске – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Новороссийске, цены от 2 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
«Дополнительные расходы:— Дегустация улиток — 650 руб»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000 за всё до 4 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Экскурсия по винодельне Мысхако с дегустацией не включена в стоимость — от 1000 рублей с человека»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200 за всё до 4 чел.
Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
2 490 за человека
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«В завершение программы вы побываете на экскурсии-дегустации вина из местных сортов»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • Е
    Елена
    22 апреля 2023
    Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
    Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось, что Дом трав еще
    читать дальше

    не открылся-не сезон. Но мы хотели в Мысхако и то, что нам его предложили, как замену-это было замечательно! Очень познавательная экскурсия и дегустация с 8 видами вина. Потом мы поехали в Шато Пино. Там мы пообедали в ресторане с панорамным видом. Правда весь вид был в тумане☺️, но нас это не расстроило (дегустация и обед сделали свое дело!). Потом заехали в магазин маленькой винодельни Фервино. И там тоже была дегустация😉 А после ужин в ресторане Винотеррия (извиняюсь, если неточно пишу названия). Все путешествие на машине, не утомительно, расстояния не большие, виды (когда погода позволяла) прекрасные! Гид Екатерина-хороший собеседник. Информацию давала достаточную и не навязчиво. Нам все очень понравилось!!! Может приедем снова в сентябре, сказали, что туристов уже меньше, погода лучше. А вино всегда прекрасно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
  2. Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
  3. Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
  4. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Лаго-Наки
  4. Мыс Любви
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 2 490 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 2490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам