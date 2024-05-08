1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска: кулинарное исследование
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
«Дополнительные расходы:— Дегустация улиток — 650 руб»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Экскурсия по винодельне Мысхако с дегустацией не включена в стоимость — от 1000 рублей с человека»
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
8 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
2 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«В завершение программы вы побываете на экскурсии-дегустации вина из местных сортов»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ЕЕлена22 апреля 2023Наконец созрела для отзыва. Эта экскурсия, действительно ПУТЕШЕСТВИЕ! Сначала мы были в Мысхако, так уж получилось, что Дом трав еще
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Дегустационные туры»
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