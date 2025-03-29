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Экскурсии на винодельни и виноградники в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Новороссийске, цены от 3500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
На машине
6 часов
-
15%
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Малая земля и знаменитая винодельня»
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
6970 ₽8200 ₽ за всё до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«Кстати, виноградники особенно хороши на закате — этим мы и воспользуемся, чтобы сделать много шикарных фотографий»
Завтра в 09:30
2 июл в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Дегустация вин на винодельне
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Дегустация вин на винодельне
Погрузитесь в атмосферу виноделия на винодельне Мысхако. Откройте для себя восемь уникальных вин и насладитесь видами Черного моря
Начало: Новороссийск п. Мысхако Центральная ул. 1 (винодел...
«Далее наше путешествие продолжится в сердце виноделия – в гостеприимной винодельне Мысхако»
Расписание: с 9.00 ч до 17 час без выходных.
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    29 марта 2025
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Удачное сочетание красот окрестностей Новороссийска, информации и производства винодельни! Спасибо!
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
  • Я
    Яна
    25 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
    Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошлоЭто отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло
  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид. От экскурсии получили все,
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    что заявлено и даже больше)) Огромный ворох фотографий и массу впечатлений, которые будем еще долго смаковать. Не буду подробно описывать поездку, лучше сами выберите тур и убедитесь в том, насколько это заметно, когда человек любит свое дело🤍 Огромное спасибо Елене от всей нашей семьи, и когда будем планировать новые экскурсии, будем знать к кому обращаться и кого рекомендовать💯

    Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гидСразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Винодельни»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
  2. Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
  3. Дегустация вин на винодельне
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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