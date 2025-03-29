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15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Малая земля и знаменитая винодельня»
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
6970 ₽
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«Кстати, виноградники особенно хороши на закате — этим мы и воспользуемся, чтобы сделать много шикарных фотографий»
Завтра в 09:30
2 июл в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дегустация вин на винодельне
Погрузитесь в атмосферу виноделия на винодельне Мысхако. Откройте для себя восемь уникальных вин и насладитесь видами Черного моря
Начало: Новороссийск п. Мысхако Центральная ул. 1 (винодел...
«Далее наше путешествие продолжится в сердце виноделия – в гостеприимной винодельне Мысхако»
Расписание: с 9.00 ч до 17 час без выходных.
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 марта 2025Удачное сочетание красот окрестностей Новороссийска, информации и производства винодельни! Спасибо!
- ЕЕлена19 июля 2024Здравствуйте, были на экскурсии вместе с Екатериной. Она нас встретила и сопроводила, поделилась интересными историями и легендами, существующими на Кубани. Сумела нас впечатлить красивыми и живописными местами. В общем, день с гидом оставил много ярких эмоций. 😊
- ЯЯна25 июня 2024Это отличная экскурсия, мы в восторге от лаванды, альпак и прогулки. Очень понравился гид, все прошло легко и непринужденно. На память остались замечательные фото, к сожалению прикрепляются только 10 штук. Будем рекомендовать всем друзьям собирающимся на юг!
- ССветлана24 июня 2024Сразу хочу отметить, какой необыкновенно приятный человек и собеседник - Елена! Прекрасный водитель и деликатный, внимательный гид. От экскурсии получили все,
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Винодельни»
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