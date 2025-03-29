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что заявлено и даже больше)) Огромный ворох фотографий и массу впечатлений, которые будем еще долго смаковать. Не буду подробно описывать поездку, лучше сами выберите тур и убедитесь в том, насколько это заметно, когда человек любит свое дело🤍 Огромное спасибо Елене от всей нашей семьи, и когда будем планировать новые экскурсии, будем знать к кому обращаться и кого рекомендовать💯