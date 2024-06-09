Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак

Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Недалеко от Новороссийска в местечке Семигорье скрывается оазис красоты и умиротворения.

Всего полчаса в пути — и вы окунётесь в мир французского Прованса, заведёте новых плюшевых друзей и попробуете местное вино.

Ценители семейного отдыха, любители красивых фотографий, ярких эмоций и изысканной кухни — эта программа для вас!
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дом ароматных трав

Очень атмосферное местечко, где каждый ваш кадр станет произведением искусства! На территории много атмосферных локаций. Весной полюбуемся розами, летом — лавандой, осенью — розмарином. И даже зимой здесь есть чем заняться, например, подкрепиться помпейской пиццей и согреться лавандовым чаем с эклерами.

Семейный парк ландшафтной терапии

Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя как дома. Главное, что стоит здесь посмотреть, — это ферма, где живут пушистые альпаки, олени, козы и кролики. После общения с ними настроение магическим образом улучшается!

Винодельня в горах

В завершение программы вы побываете на экскурсии-дегустации вина из местных сортов. Летом, если захватите с собой купальные принадлежности, сможете искупаться в чистейшем озере, которое находится на территории. Кстати, виноградники особенно хороши на закате — этим мы и воспользуемся, чтобы сделать много шикарных фотографий!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена
  • В стоимость входит: трансфер из Новороссийска и обратно на автомобиле Nissan Quashqai или Renault Kaptur, услуги гида
  • Дополнительные расходы:
    — Входной билет в лавандовую ферму: 500 руб. /чел.
    — Входной билет в семейный парк: 500/1000 руб. /чел.
    — Входной билет на ферму альпак: 1200 руб. /чел.
    — Дегустация вина на винодельне: от 1000 до 1500 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новороссийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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