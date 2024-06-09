Недалеко от Новороссийска в местечке Семигорье скрывается оазис красоты и умиротворения. Всего полчаса в пути — и вы окунётесь в мир французского Прованса, заведёте новых плюшевых друзей и попробуете местное вино. Ценители семейного отдыха, любители красивых фотографий, ярких эмоций и изысканной кухни — эта программа для вас!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дом ароматных трав

Очень атмосферное местечко, где каждый ваш кадр станет произведением искусства! На территории много атмосферных локаций. Весной полюбуемся розами, летом — лавандой, осенью — розмарином. И даже зимой здесь есть чем заняться, например, подкрепиться помпейской пиццей и согреться лавандовым чаем с эклерами.

Семейный парк ландшафтной терапии

Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя как дома. Главное, что стоит здесь посмотреть, — это ферма, где живут пушистые альпаки, олени, козы и кролики. После общения с ними настроение магическим образом улучшается!

Винодельня в горах

В завершение программы вы побываете на экскурсии-дегустации вина из местных сортов. Летом, если захватите с собой купальные принадлежности, сможете искупаться в чистейшем озере, которое находится на территории. Кстати, виноградники особенно хороши на закате — этим мы и воспользуемся, чтобы сделать много шикарных фотографий!

Организационные детали