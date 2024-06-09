Очень атмосферное местечко, где каждый ваш кадр станет произведением искусства! На территории много атмосферных локаций. Весной полюбуемся розами, летом — лавандой, осенью — розмарином. И даже зимой здесь есть чем заняться, например, подкрепиться помпейской пиццей и согреться лавандовым чаем с эклерами.
Семейный парк ландшафтной терапии
Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя как дома. Главное, что стоит здесь посмотреть, — это ферма, где живут пушистые альпаки, олени, козы и кролики. После общения с ними настроение магическим образом улучшается!
Винодельня в горах
В завершение программы вы побываете на экскурсии-дегустации вина из местных сортов. Летом, если захватите с собой купальные принадлежности, сможете искупаться в чистейшем озере, которое находится на территории. Кстати, виноградники особенно хороши на закате — этим мы и воспользуемся, чтобы сделать много шикарных фотографий!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Елена
В стоимость входит: трансфер из Новороссийска и обратно на автомобиле Nissan Quashqai или Renault Kaptur, услуги гида
Дополнительные расходы: — Входной билет в лавандовую ферму: 500 руб. /чел. — Входной билет в семейный парк: 500/1000 руб. /чел. — Входной билет на ферму альпак: 1200 руб. /чел. — Дегустация вина на винодельне: от 1000 до 1500 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 130 туристов
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте.
В дружеской атмосфере мы не читать дальше
только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья.
С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!