Александр проводит ещё 6 экскурсий

Вы проедете вдоль Цемесской бухты, насладитесь захватывающими пейзажами и увидите необычные памятники, посвященные Великой Отечественной войне.
А также посетите легендарную винодельню, услышите самое интересное о местной жизни и узнаете, какой эпизод «Бриллиантовой руки» снимался на Суджукской косе.
А также посетите легендарную винодельню, услышите самое интересное о местной жизни и узнаете, какой эпизод «Бриллиантовой руки» снимался на Суджукской косе.
Описание экскурсии
Артефакты истории и великолепные панорамы
Из Новороссийска мы отправимся в сторону поселка Кабардинка, расположенного на противоположном берегу Цемесской бухты. Сделаем остановку на лучших смотровых площадках. Самой дальней точкой нашей поездки станет мыс Дооб, напротив которого в августе 1986 года столкнулись теплоходы Пётр Васев и Адмирал Нахимов.
Малая земля и знаменитая винодельня
На обратном пути в Новороссийск вы увидите сохранившийся со времен Великой Отечественной войны железнодорожный вагон, похожий на корабль грандиозный мемориал Малая земля и памятник Геше Козодоеву из «Бриллиантовой руки». В завершение мы приедем на старинную винодельню «Мысхако». Вы пройдете по историческим подвалам и современным цехам и продегустируете великолепное местное вино.
Организационные детали
- Экскурсия по винодельне «Мысхако» с дегустацией не включена в стоимость — от 2000 ₽ с чел.
- По желанию вы сможете пообедать в ресторане при винодельне. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1156 туристов
Я провожу экскурсии с 2016 года. За это время узнал много нового и интересного. С радостью поделюсь этими знаниями с вами. Покажу самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. Сделаю профессиональные фотографии. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия и прекрасный гид. построил маршрут под наши пожелания и учел погодные условия. экскурсию рекомендую
Александр
Ответ организатора:
Очень рад, что вы довольны. Буду рад вас снова видеть на своих экскурсиях.
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О
Экскурсия понравилась. Интересно и весело провели время. Увидели красивые и знаменательные места. Экскурсовод Александр открытый общительный человек с чувством юмора. Информацию преподносил доступно, на задаваемые вопросы отвечал. Для себя открыли и узнали много нового. Вся семья осталась довольна проведённым временем.
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М
Спасибо Александру за интересную экскурсию по Новороссийску и его окрестностям. Открыли для себя Мысхако - обязательно вернемся сюда. Интересный рассказ, подкрепленный уместными шутками и историями из жизни, сделал экскурсию приятной и познавательной.
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Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
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М
Гид, он же водитель, забрал нас по указанному адресу в 10-00. Отправились в Кабардинку, по дороге остановились возле памятника затопленным кораблям. Красивый вид и соответственно фотографии. Потом поехали назад в
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А
экскурсия понравилась и по наполнению, и по скорости проведения - интересно, нигде не затянуто, ни от чего устали, как это иногда бывает) друзьям бы посоветовали.
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