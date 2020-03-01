Александр проводит ещё 6 экскурсий

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Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и винодельня Мысхако на автомобильной экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Вы проедете вдоль Цемесской бухты, насладитесь захватывающими пейзажами и увидите необычные памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

А также посетите легендарную винодельню, услышите самое интересное о местной жизни и узнаете, какой эпизод «Бриллиантовой руки» снимался на Суджукской косе.
4500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска

Что вас ожидает

Артефакты истории и великолепные панорамы
Из Новороссийска мы отправимся в сторону поселка Кабардинка, расположенного на противоположном берегу Цемесской бухты. По пути я раскрою занимательные факты о жизни города и края, сделаю остановку на лучших смотровых площадках и покажу памятник морякам Революции, выполненный из черного и розового гранита. Самой дальней точкой путешествия станет мыс Дооб, напротив которого в августе 1986 года столкнулись теплоходы Петр Васев и Адмирал Нахимов. Вы услышите подробности этого трагического события и рассмотрите посвященный ему мемориал.

Малая земля и знаменитая винодельня
На обратном пути в Новороссийск я покажу сохранившийся со времен Великой Отечественной войны железнодорожный вагон, похожий на корабль грандиозный мемориал Малая земля и памятник Геше Козодоеву из «Бриллиантовой руки». В завершение мы заедем на старинную винодельню Мысхако. Вы пройдете по историческим подвалам и современным цехам и продегустируете великолепное местное вино.

Организационные детали

  • Экскурсия по винодельне Мысхако с дегустацией не включена в стоимость — 750 рублей с человека
  • По желанию вы сможете пообедать в ресторане при винодельне. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска
Удивительные окрестности Новороссийска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр. Я провожу экскурсии более 5 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Краснодарского края и расскажу о них любопытные факты. До скорой встречи!
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Александр проводит ещё 6 экскурсий

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