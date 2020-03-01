Александр проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Артефакты истории и великолепные панорамы

Из Новороссийска мы отправимся в сторону поселка Кабардинка, расположенного на противоположном берегу Цемесской бухты. По пути я раскрою занимательные факты о жизни города и края, сделаю остановку на лучших смотровых площадках и покажу памятник морякам Революции, выполненный из черного и розового гранита. Самой дальней точкой путешествия станет мыс Дооб, напротив которого в августе 1986 года столкнулись теплоходы Петр Васев и Адмирал Нахимов. Вы услышите подробности этого трагического события и рассмотрите посвященный ему мемориал.

Малая земля и знаменитая винодельня

На обратном пути в Новороссийск я покажу сохранившийся со времен Великой Отечественной войны железнодорожный вагон, похожий на корабль грандиозный мемориал Малая земля и памятник Геше Козодоеву из «Бриллиантовой руки». В завершение мы заедем на старинную винодельню Мысхако. Вы пройдете по историческим подвалам и современным цехам и продегустируете великолепное местное вино.