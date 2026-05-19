Александр проводит ещё 6 экскурсий

Вы проедете вдоль Цемесской бухты, насладитесь захватывающими пейзажами и увидите необычные памятники, посвященные Великой Отечественной войне. А также посетите легендарную винодельню, услышите самое интересное о местной жизни и узнаете, какой эпизод «Бриллиантовой руки» снимался на Суджукской косе.

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Описание экскурсии

Артефакты истории и великолепные панорамы

Из Новороссийска мы отправимся в сторону поселка Кабардинка, расположенного на противоположном берегу Цемесской бухты. Сделаем остановку на лучших смотровых площадках. Самой дальней точкой нашей поездки станет мыс Дооб, напротив которого в августе 1986 года столкнулись теплоходы Пётр Васев и Адмирал Нахимов.

Малая земля и знаменитая винодельня

На обратном пути в Новороссийск вы увидите сохранившийся со времен Великой Отечественной войны железнодорожный вагон, похожий на корабль грандиозный мемориал Малая земля и памятник Геше Козодоеву из «Бриллиантовой руки». В завершение мы приедем на старинную винодельню «Мысхако». Вы пройдете по историческим подвалам и современным цехам и продегустируете великолепное местное вино.

Организационные детали