Экскурсия по Новороссийску для детей и родителей, где каждый участник получает карту города. Вместе с гидом семьи пройдут по историческим местам, узнают о памятниках и значимых событиях. В процессе экскурсии дети выполняют задания, которые помогают им лучше понять историю города. Самых активных ждут призы. Программа адаптируется под возраст участников, что делает её интересной и познавательной для всех

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Если бы здания и улицы умели говорить, они бы поделились историями о том, как они строились. Раскрыли имена и мечты людей, которые здесь когда-то жили. И помогли бы заполнить все белые пятна на карте города. А знаете что? Нам с вами это по силам!

В начале экскурсии ребята получат «пустую» карту города, которую необходимо заполнить. Мы прогуляемся по самому центру города-героя и дойдем до финала, узнавая много интересного. В конце экскурсии самых активных и внимательных ждут призы!

На маршруте нам встретятся:

Памятник основателям города : три человека — и у каждого своя история

: три человека — и у каждого своя история Стела-фонтан «Морская слава России» — посвящение нашим предкам, завоевавшим морскую славу Родине

— посвящение нашим предкам, завоевавшим морскую славу Родине Морской вокзал — символ ушедшей эпохи

— символ ушедшей эпохи Форумная площадь — место проведения всех значимых городских мероприятий

Крейсер «Михаил Кутузов» — корабль-легенда Советского флота

— корабль-легенда Советского флота Памятник-фонтан «Дарующая воду» — символ надежды горожан

— символ надежды горожан Историческая арка на ул. Новороссийской Республики — пример утраченной архитектуры Новороссийска

на ул. Новороссийской Республики — пример утраченной архитектуры Новороссийска Исторический балкон , с которого большевики призывали рабочих примкнуть к Новороссийской Республике

, с которого большевики призывали рабочих примкнуть к Новороссийской Республике Сквер им. А. С. Пушкина — любимое место отдыха Новороссийцев.

— любимое место отдыха Новороссийцев. Площадь Героев — центральный мемориальный ансамбль города-героя

— центральный мемориальный ансамбль города-героя Огонь вечной славы — памятник советским воинам, освободившим Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков.

Во время прогулки мы выясним:

Зачем великий мореплаватель привёл в Новороссийскую бухту эскадру кораблей

Кто был первым мэром города

Из чего делается цемент

Какой рекорд установил Новороссийск в 2024 году

Какую достопримечательность можно почувствовать, но нельзя потрогать

Какую рыбу ценят больше всего в городе

Организационные детали