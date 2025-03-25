Экскурсия по Новороссийску для детей и родителей, где каждый участник получает карту города. Вместе с гидом семьи пройдут по историческим местам, узнают о памятниках и значимых событиях. В процессе экскурсии дети выполняют задания, которые помогают им лучше понять историю города. Самых активных ждут призы. Программа адаптируется под возраст участников, что делает её интересной и познавательной для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Интерактивная карта для детей
- 🏛️ Исторические памятники
- 🎁 Призы для активных участников
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Познавательные задания
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Памятник основателям города
- Стела-фонтан «Морская слава России»
- Морской вокзал
- Форумная площадь
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Памятник-фонтан «Дарующая воду»
- Историческая арка
- Исторический балкон
- Сквер ИМ.А.С. Пушкина
- Площадь Героев
- Огонь вечной славы
Описание экскурсии
Если бы здания и улицы умели говорить, они бы поделились историями о том, как они строились. Раскрыли имена и мечты людей, которые здесь когда-то жили. И помогли бы заполнить все белые пятна на карте города. А знаете что? Нам с вами это по силам!
В начале экскурсии ребята получат «пустую» карту города, которую необходимо заполнить. Мы прогуляемся по самому центру города-героя и дойдем до финала, узнавая много интересного. В конце экскурсии самых активных и внимательных ждут призы!
На маршруте нам встретятся:
- Памятник основателям города: три человека — и у каждого своя история
- Стела-фонтан «Морская слава России» — посвящение нашим предкам, завоевавшим морскую славу Родине
- Морской вокзал — символ ушедшей эпохи
- Форумная площадь — место проведения всех значимых городских мероприятий
- Крейсер «Михаил Кутузов» — корабль-легенда Советского флота
- Памятник-фонтан «Дарующая воду» — символ надежды горожан
- Историческая арка на ул. Новороссийской Республики — пример утраченной архитектуры Новороссийска
- Исторический балкон, с которого большевики призывали рабочих примкнуть к Новороссийской Республике
- Сквер им. А. С. Пушкина — любимое место отдыха Новороссийцев.
- Площадь Героев — центральный мемориальный ансамбль города-героя
- Огонь вечной славы — памятник советским воинам, освободившим Новороссийск от немецко-фашистских захватчиков.
Во время прогулки мы выясним:
- Зачем великий мореплаватель привёл в Новороссийскую бухту эскадру кораблей
- Кто был первым мэром города
- Из чего делается цемент
- Какой рекорд установил Новороссийск в 2024 году
- Какую достопримечательность можно почувствовать, но нельзя потрогать
- Какую рыбу ценят больше всего в городе
Организационные детали
- Эта семейная экскурсия подойдёт детям от 6 лет и их родителям
- Задания адаптируются в зависимости от возраста участников
- Существует возможность проведения экскурсии для школьных групп — детали и стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной им. Адмирала Серебрякова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 295 туристов
Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы неЗадать вопрос
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