2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
3 340₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
3 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
60005 700₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Новороссийск детям: семейная экскурсия
Заполнить «белые пятна» на карте города увлекательным историями
Начало: На набережной им. Адмирала Серебрякова
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 ноября 2024Хорошая ознакомительная прогулка по городу. Много интересных фактов, историй. Формат больше подойдет для взрослой аудитории.
- ЛЛюдмила29 октября 2024Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу компанию (за что отдельное
- РРуслан30 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. рекомендуем к посещению. знакомство с городом удалось, отличный маршрут, отличный гид, отличная погода. узнали и увидели много интересного, пообщались после того как маршрут закончился. спасибо
- ЕЕвгения8 мая 2023Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
- ННаталья12 июня 2022Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Фонтан «Дарящая воду»»
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