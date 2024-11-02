Фонтан «Дарящая воду» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Фонтан «Дарящая воду»» в Новороссийске, цены от 3 340 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Первая прогулка по Новороссийску
Пешая
93 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
3 340 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
скидка
5%
19 отзывов
3 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска вместе с профессиональным фотографом, который запечатлеет самые яркие моменты
Начало: ул. Советов, 42
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
60005 700 за всё до 5 чел.
Новороссийск детям: семейная экскурсия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Новороссийск детям: семейная экскурсия
Заполнить «белые пятна» на карте города увлекательным историями
Начало: На набережной им. Адмирала Серебрякова
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 ноября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Хорошая ознакомительная прогулка по городу. Много интересных фактов, историй. Формат больше подойдет для взрослой аудитории.
  • Л
    Людмила
    29 октября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу компанию (за что отдельное
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    спасибо), у нас то отстанет кто-то, то фотографии хочется сделать прямо здесь и сейчас, а младший любит вопросы задавать. Неожиданно попали на мероприятие, посвященное памяти погибших во время ВОВ воинов, завершившееся возложением венка и цветов к мемориалу. Получилось очень в тему, т. к. далее гид рассказала о боях за Новороссийск, о Малой Земле. По окончании экскурсии по совету Людмилы посетили Крейсер-музей «Михаил Кутузов». Мы все остались очень довольны таким познавательным днем, проведенным в Новороссийске. Данную экскурсию рекомендую к посещению с детьми, никто не устал, всем было интересно.

    Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу
  • Р
    Руслан
    30 сентября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Экскурсия очень понравилась. рекомендуем к посещению. знакомство с городом удалось, отличный маршрут, отличный гид, отличная погода. узнали и увидели много интересного, пообщались после того как маршрут закончился. спасибо
  • Е
    Евгения
    8 мая 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Всё очень понравилось. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия получилась очень интересной.
  • Н
    Наталья
    12 июня 2022
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Была на экскурсии с сыновьями. Нам очень понравилось. Легко, доступно, познавательно и интересно рассказано о Новороссийске. Я и ребята остались довольны. Ждем с нетерпением фото))

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Фонтан «Дарящая воду»»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Крейсер Михаил Кутузов
  5. Лаго-Наки
  6. Пшадские водопады
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в ноябре 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Фонтан «Дарящая воду»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 340 до 5 700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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