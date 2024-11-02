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спасибо), у нас то отстанет кто-то, то фотографии хочется сделать прямо здесь и сейчас, а младший любит вопросы задавать. Неожиданно попали на мероприятие, посвященное памяти погибших во время ВОВ воинов, завершившееся возложением венка и цветов к мемориалу. Получилось очень в тему, т. к. далее гид рассказала о боях за Новороссийск, о Малой Земле. По окончании экскурсии по совету Людмилы посетили Крейсер-музей «Михаил Кутузов». Мы все остались очень довольны таким познавательным днем, проведенным в Новороссийске. Данную экскурсию рекомендую к посещению с детьми, никто не устал, всем было интересно.