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Мини-группа
3 часа
Йога, медитация и нейрографика на мысе Любви в Новороссийске: медитативная экскурсия
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
2 900₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска во время индивидуальной фотопрогулки. Получите яркие впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Ул. Набережная адмирала Серебрякова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса13 марта 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
- ИИрина7 февраля 2024Прекрасный гид и человек, экскурсия очень понравилась, много хороших памятных фотографий. Большое спасибо за вашу работу!
- ЕЕвгения29 ноября 2023Прекрасная Елена прекрасна во всем - фотопрогулка получилась супер! Отлично прогулялись и мы получили массу замечательных кадров. Мы в полном
- ООлеся22 ноября 2023Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
- ЕЕлена30 октября 2023Получилась отличная фотосессия и прогулка! Елена легкий и позитивный человек, а также большая умница и профессионал. Время проведенное на прогулке пролетело на одном дыхании. Благодарим! Елену рекомендуем!
- ИИнга16 августа 2023Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «С набережной»
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