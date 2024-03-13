Экскурсии с набережной Новороссийска

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Новороссийске, цены от 2 490 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Йога, медитация и нейрографика на мысе Любви в Новороссийске: медитативная экскурсия
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
2 900 за человека
Фотопрогулка по Новороссийску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по живописным уголкам Новороссийска с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска во время индивидуальной фотопрогулки. Получите яркие впечатления и профессиональные фотографии
Начало: Ул. Набережная адмирала Серебрякова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    13 марта 2024
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
  • И
    Ирина
    7 февраля 2024
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Прекрасный гид и человек, экскурсия очень понравилась, много хороших памятных фотографий. Большое спасибо за вашу работу!
  • Е
    Евгения
    29 ноября 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Прекрасная Елена прекрасна во всем - фотопрогулка получилась супер! Отлично прогулялись и мы получили массу замечательных кадров. Мы в полном
    читать дальше

    восторге - и взрослые и дети! Огромное спасибо!!! Сын поделился мнением: теперь будем ходить только на ТАКИЕ экскурсии. На мой взгляд это самый лучший отзыв! Лена, так держать!!!

  • О
    Олеся
    22 ноября 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
    читать дальше

    потрясающе интересных экскурсии и медитацию на Мысе Любви!!! А с какой любовью, теплотой и особой чуткостью вела свой увлекательнейший рассказ о Новороссийске Екатерина! Не влюбиться в этот город было просто невозможно!!! Атмосфера на её экскурсиях очень тёплая и душевная! Я получила огромное удовольствие от экскурсий и общения с Екатериной и до сих пор пребываю в восхищении от созданных ею образов мест в Абрау Дюрсо и в Новороссийске. Екатерина, большое Вам спасибо!!! Олеся.

  • Е
    Елена
    30 октября 2023
    Фотопрогулка по Новороссийску
    Получилась отличная фотосессия и прогулка! Елена легкий и позитивный человек, а также большая умница и профессионал. Время проведенное на прогулке пролетело на одном дыхании. Благодарим! Елену рекомендуем!
  • И
    Инга
    16 августа 2023
    Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие именно по этой причине.
    читать дальше

    И не пожалели! Одно только место, где это проводилось, чего стоит. Мыс Любви, лужайка с видом на море, солнечное утро, йога, тибетские чаши, медитация. Екатерина показала, как вставать на гвозди, и у нас это получилось! Ну а потом сам мастер класс по нейрографике. Было очень интересно, познавательно, круто, весело, позитивно). Теперь точно все горы по плечу, моря по колено, все желания исполнятся! Тот, кто занимается саморазвитием, однозначно должен посетить данную экскурсию. Вы не пожалеете! Спасибо, Екатерина!

    Замечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятиеЗамечательная экскурсия! Давно хотела попасть на мастер класс по нейрографике, записались с подружкой на это мероприятие

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
  2. Фотопрогулка по Новороссийску
  3. Тур по винным барам Новороссийска в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Лаго-Наки
  4. Мыс Любви
  5. Крейсер Михаил Кутузов
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 2 490 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2024 год по теме «С набережной», 9 ⭐ отзывов, цены от 2490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам