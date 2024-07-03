Экскурсии выходного дня в Новороссийске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Новороссийске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8 990 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июля 2024
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯 гид Екатерина много интересного рассказала и классные фото получились
  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в Абрау-Дюрсо и сегодня открыл
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    его для себя заново. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем друзьям, собирающимся на отдых в Новороссийск. Очень приятно, что трансфер из города в поселок Абрау уже включен в стоимость. Елена, вы отличный водитель, спасибо Вам огромное за такой преклонный день и до новых встреч!

    Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в
  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
    Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять научилась сразу же. Особенно здорово поплавать после прогулки. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
    Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. УправлятьСпасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. УправлятьСпасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. УправлятьСпасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. УправлятьСпасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. УправлятьСпасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять
  • Д
    Диана
    24 июня 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Всё понравилось, Мария - отличный гид, составила программу под наши пожелания. Интересно и доступно рассказала про город, посоветовала хорошие рестораны и достопримечательности. Красиво сфотографировала в эстетичных местах и быстро прислала фотографии. Однозначно рекомендую, 5+.
  • Ф
    Федор
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
    Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивоеПрекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
    Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно иНам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и
  • Е
    Евгения
    29 ноября 2023
    Фотопрогулка по центру Новороссийска
    Отличная фотопрогулка у нас состоялась с прекрасной Еленой. Получили массу приятных впечатлений и много классных кадров (фото). Остались довольны не
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    только взрослые, но и дети! Сын сказал, что нужно только теперь на ТАКИЕ экскурсии ходить)))) Спасибо огромное!!! Лена - Вы супер!!!!!

  • М
    Марина
    25 ноября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
  • Е
    Елена
    30 октября 2023
    Фотопрогулка по центру Новороссийска
    Очень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличный фотограф. Время с ней пролетело как один миг. Спасибо, Елена! Рекомендуем!
    Очень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличныйОчень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличныйОчень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличныйОчень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличныйОчень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличный
  • Р
    Роза
    8 сентября 2023
    Фотопрогулка по центру Новороссийска
    Огромное спасибо экскурсоводу Елене, за новые, незабываемые впечатления. Экскурсия очень понравилась. В Новороссийск влюбилась, благодаря заботливому отношению Леночки. Фотографии просто
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    супер. Опять сработал профессионализм Лены. Желаю быть на высоте славы и успеха. Сочетать в себе счастье, веселье и интерес. Обязательно приеду к ВАМ ещё раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июле 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 8 990. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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