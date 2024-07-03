О Оксана В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯 гид Екатерина много интересного рассказала и классные фото получились

С Сергей В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо читать дальше его для себя заново. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем друзьям, собирающимся на отдых в Новороссийск. Очень приятно, что трансфер из города в поселок Абрау уже включен в стоимость. Елена, вы отличный водитель, спасибо Вам огромное за такой преклонный день и до новых встреч! Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в Абрау-Дюрсо и сегодня открыл

Н Наталья В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять научилась сразу же. Особенно здорово поплавать после прогулки. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.

Д Диана Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска Всё понравилось, Мария - отличный гид, составила программу под наши пожелания. Интересно и доступно рассказала про город, посоветовала хорошие рестораны и достопримечательности. Красиво сфотографировала в эстетичных местах и быстро прислала фотографии. Однозначно рекомендую, 5+.

Ф Федор Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.

М Марина Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷

Е Евгения Фотопрогулка по центру Новороссийска читать дальше только взрослые, но и дети! Сын сказал, что нужно только теперь на ТАКИЕ экскурсии ходить)))) Спасибо огромное!!! Лена - Вы супер!!!!! Отличная фотопрогулка у нас состоялась с прекрасной Еленой. Получили массу приятных впечатлений и много классных кадров (фото). Остались довольны не

М Марина Секретные места Большого Геленджика Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))

Е Елена Фотопрогулка по центру Новороссийска Очень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличный фотограф. Время с ней пролетело как один миг. Спасибо, Елена! Рекомендуем!