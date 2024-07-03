1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: Абрау-Дюрсо
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8 990₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по живописному Абрау-Дюрсо: Арт-парк, озеро и уникальные фото
Погрузитесь в мир красоты Абрау-Дюрсо: озеро, Арт-парк и профессиональные фото, запечатлеющие моменты радости
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Новороссийска с профи-фотографом
Погрузитесь в историю Новороссийска с фотопрогулкой: от дореволюционных зданий до секретных подземелий. Ваш момент в истории
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июля 2024Здравствуйте, очень понравился индивидуальный тур по ЭКО тропе в Абрау и катание на Сапах. Рекомендую 💯 гид Екатерина много интересного рассказала и классные фото получились
- ССергей2 июля 2024Отличная экскурсия. Познавательно, спортивно и увлекательно. Катание на сапах идеальное завершение прогулки. Я уже был в Абрау-Дюрсо и сегодня открыл
- ННаталья30 июня 2024Спасибо, экскурсия очень понравилась. Плавала на сапе впервые. Было совсем не страшно. Мне дали жилет. Управлять научилась сразу же. Особенно здорово поплавать после прогулки. Однозначно рекомендую данную экскурсию к посещению.
- ДДиана24 июня 2024Всё понравилось, Мария - отличный гид, составила программу под наши пожелания. Интересно и доступно рассказала про город, посоветовала хорошие рестораны и достопримечательности. Красиво сфотографировала в эстетичных местах и быстро прислала фотографии. Однозначно рекомендую, 5+.
- ФФедор26 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Мария молодец! Хороший рассказчик, опытный водитель, отличный фотограф. Место очень красивое.
- ММарина27 февраля 2024Нам очень понравилась фотопрогулка, побывали на виноградниках, в красивых локациях, на набережной. Мария очень интересно и много рассказала об Абрау-Дюрсо, о заводе, о шампанском. Плюс красивые фотографии на память! Спасибо, Мария 🌷
- ЕЕвгения29 ноября 2023Отличная фотопрогулка у нас состоялась с прекрасной Еленой. Получили массу приятных впечатлений и много классных кадров (фото). Остались довольны не
- ММарина25 ноября 2023Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
- ЕЕлена30 октября 2023Очень благодарны Елене за отличную прогулку и фотосессию. Очень лёгкий в общении и позитивный человек. отличный фотограф. Время с ней пролетело как один миг. Спасибо, Елена! Рекомендуем!
- РРоза8 сентября 2023Огромное спасибо экскурсоводу Елене, за новые, незабываемые впечатления. Экскурсия очень понравилась. В Новороссийск влюбилась, благодаря заботливому отношению Леночки. Фотографии просто
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На выходные»
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