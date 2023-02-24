Вы узнаете, как официальную историю Новороссийска, так и интересные факты о самых любопытных городских локаций.
В программе экскурсии осмотр архитектурных шедевров и знакомство со всеми основными периодами в истории Новороссийска.
В программе экскурсии осмотр архитектурных шедевров и знакомство со всеми основными периодами в истории Новороссийска.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Я расскажу, как он трижды возрождался из пепла и пожарищ, как появилась центральная парковая магистраль и как по городу перемещалась администрация. Раскрою историю первого местного рынка и покажу, где находилось Константиновское укрепление. Кроме того, вы увидите Вечный огонь, ансамбль-мемориал Малая Земля в районе мыса Мысхако, памятник Взрыв и колодец Жизни. В Новороссийске сохранилось немало архитектурных шедевров прошлых веков. Вы увидите дома купца Ларина и табачного магната Юкелиса, Городской Дом, Мужскую и Женскую гимназии. Узнаете чем генуэзцы отметились в истории города, и сколько раз город был разрушен. А также узнаете интересные факты о местном трамвае, отыщете старейшее здание Новороссийска и услышите о прославивших его людях. И многое другое! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Суббота, с 8 до 17
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Героев
- Парк им. Ленина
- Городской дом
- Первая мужская Гимназия
- Дом Юкелиса
- Самое старое здание Новороссийска
- Малая Земля
- Долина смерти и многое другое
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- По желанию, доставляю обратно до точки старта
Что не входит в цену
- Посещение музеев
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Героев, Новороссийск
Завершение: Колодец Жизни в Мысхако
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, с 8 до 17
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Супер классно провела 3 часа, гуляя по Новороссийску с экскурсоводом Игорем Гусениным. Этот человек просто очень влюблен в свой город и в то, чем он занимается. А мне всегда были
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И
Супер классно провела 3 часа, гуляя по Новороссийску с экскурсоводом Игорем Гусениным. Этот человек просто очень влюблен в свой город и в то, чем он занимается. А мне всегда были
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Н
3 января ездили на экскурсию вместе с Игорем.
Прекрасный экскурсовод, много знает, очень интересно рассказывает. Несмотря на то, что практически всю экскурсию шёл дождь, иногда даже и град, прошло всё на
Прекрасный экскурсовод, много знает, очень интересно рассказывает. Несмотря на то, что практически всю экскурсию шёл дождь, иногда даже и град, прошло всё на
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С
Очень интересная и информативная обзорная пешеходно-автомобильная экскурсия по Новороссийску от Игоря. Три часа пролетели незаметно. Можно узнать об истории и архитектуре Новороссийска, прогуляться по главным улицам, увидеть значимые здания и памятники города. Благодарны Игорю за полученные нами знания, впечатления и эмоции! Отдельное спасибо за рекомендации по планированию отдыха!
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Е
Игорь провел чудесную экскурсию! Город заиграл новыми красками. Захотелось снова вернуться и продолжить. Видно, что человек любит свое дело, прекрасно осведомлен с исторической точки зрения и все доходчиво объясняет. Показывает прекрасные ракурсы для фото и интересные местечки с кофе. Как путешественница со стажем, могу сказать, что получила истинное удовольствие!!!
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Р
Изначально было оговорено, что на экскурсии будет ребенок 10 лет. В результате мальчик очень доволен. Мы услышали от нашего гида Игоря Гусенина интересные факты об истории Новороссийска с начала его основания, о страшных боях под Новороссийском. Посетили значимые места. Видно, что Игорь любит свой город и углубленно изучает историю.
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