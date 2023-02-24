Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы узнаете, как официальную историю Новороссийска, так и интересные факты о самых любопытных городских локаций.



В программе экскурсии осмотр архитектурных шедевров и знакомство со всеми основными периодами в истории Новороссийска. 5 15 отзывов

Игорь Ваш гид в Новороссийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8200 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 15 отзывов 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Я расскажу, как он трижды возрождался из пепла и пожарищ, как появилась центральная парковая магистраль и как по городу перемещалась администрация. Раскрою историю первого местного рынка и покажу, где находилось Константиновское укрепление. Кроме того, вы увидите Вечный огонь, ансамбль-мемориал Малая Земля в районе мыса Мысхако, памятник Взрыв и колодец Жизни. В Новороссийске сохранилось немало архитектурных шедевров прошлых веков. Вы увидите дома купца Ларина и табачного магната Юкелиса, Городской Дом, Мужскую и Женскую гимназии. Узнаете чем генуэзцы отметились в истории города, и сколько раз город был разрушен. А также узнаете интересные факты о местном трамвае, отыщете старейшее здание Новороссийска и услышите о прославивших его людях. И многое другое! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Суббота, с 8 до 17 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Героев

Парк им. Ленина

Городской дом

Первая мужская Гимназия

Дом Юкелиса

Самое старое здание Новороссийска

Малая Земля

Долина смерти и многое другое Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание

По желанию, доставляю обратно до точки старта Что не входит в цену Посещение музеев

Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Героев, Новороссийск Завершение: Колодец Жизни в Мысхако Когда и сколько длится? Когда: Суббота, с 8 до 17 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Пожалуйста

Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.