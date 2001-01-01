Обзорная экскурсия по Новороссийску

5
1 отзыв
Посетить знаковые места Новороссийска, познакомиться с его богатой историей, услышать легенды и интересные факты — всё это можно сделать в рамках пешеходной экскурсии по городу.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Обзорная экскурсия по Новороссийску

Что вы увидите 🤩

  • Вечный огонь
  • площадь Героев
  • набережная
  • Морской вокзал
  • крейсер «Михаил Кутузов»
  • монумент Неизвестному матросу
  • памятник «Погибшим рыбакам» и др.
Славное прошлое города
Мы увидим Вечный огонь на площади Героев и обелиск в честь освобождения Новороссийска от белогвардейской армии. Далее отправимся на набережную, к Морскому вокзалу, у причала которого стоит крейсер «Михаил Кутузов». Военный корабль был спущен на воду в 1952 году. Во время несения службы он базировался в Севастополе, а с 2002 года преобразован в музейную экспозицию.
Прогулка по набережной
Набережная Новороссийска представляет большой интерес для туристов, поскольку за последние 10 лет она превратилась в настоящую галерею со скульптурами местного мастера Александра Суворова. Среди памятников советских времен тут можно увидеть торпедный катер, установленный на постаменте в 1968 году, и монумент Неизвестному матросу.
Любовь и море
Завершится экскурсия посещением мыса Любви, где можно насладиться морскими пейзажами и осмотреть памятник «Погибшим рыбакам». Уже 60 лет он напоминает о силе морской стихии, которая может в миг отнять жизни людей.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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