Славное прошлое города

Мы увидим Вечный огонь на площади Героев и обелиск в честь освобождения Новороссийска от белогвардейской армии. Далее отправимся на набережную, к Морскому вокзалу, у причала которого стоит крейсер «Михаил Кутузов». Военный корабль был спущен на воду в 1952 году. Во время несения службы он базировался в Севастополе, а с 2002 года преобразован в музейную экспозицию.

Прогулка по набережной

Набережная Новороссийска представляет большой интерес для туристов, поскольку за последние 10 лет она превратилась в настоящую галерею со скульптурами местного мастера Александра Суворова. Среди памятников советских времен тут можно увидеть торпедный катер, установленный на постаменте в 1968 году, и монумент Неизвестному матросу.

Любовь и море

Завершится экскурсия посещением мыса Любви, где можно насладиться морскими пейзажами и осмотреть памятник «Погибшим рыбакам». Уже 60 лет он напоминает о силе морской стихии, которая может в миг отнять жизни людей.