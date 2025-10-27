Экскурсия по Новороссийску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.
Прогулка начинается с посещения площади Героев, где находится Вечный огонь и обелиск в честь освобождения города. Далее маршрут ведет к Морскому
Прогулка начинается с посещения площади Героев, где находится Вечный огонь и обелиск в честь освобождения города. Далее маршрут ведет к Морскому
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Увидеть Вечный огонь и обелиск
- ⚓ Посетить крейсер «Михаил Кутузов»
- 🗿 Прогуляться по набережной с памятниками
- 🌊 Насладиться видами с мыса Любви
- 🎨 Оценить скульптуры Александра Суворова
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время набережная особенно красива, а виды с мыса Любви впечатляют. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть возможные ветра и прохладу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вечный огонь
- Обелиск
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Набережная
- Монумент Неизвестному матросу
- Памятник «Погибшим рыбакам»
Описание экскурсииСлавное прошлое города Мы увидим Вечный огонь на площади Героев и обелиск в честь освобождения Новороссийска от белогвардейской армии. Далее отправимся на набережную, к Морскому вокзалу, у причала которого стоит крейсер «Михаил Кутузов». Военный корабль был спущен на воду в 1952 году. Во время несения службы он базировался в Севастополе, а с 2002 года преобразован в музейную экспозицию. Прогулка по набережной Набережная Новороссийска представляет большой интерес для туристов, поскольку за последние 10 лет она превратилась в настоящую галерею со скульптурами местного мастера Александра Суворова. Среди памятников советских времен тут можно увидеть торпедный катер, установленный на постаменте в 1968 году, и монумент Неизвестному матросу. Любовь и море Завершится экскурсия посещением мыса Любви, где можно насладиться морскими пейзажами и осмотреть памятник «Погибшим рыбакам». Уже 60 лет он напоминает о силе морской стихии, которая может в миг отнять жизни людей. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечный огонь
- Площадь Героев
- Набережная
- Морской вокзал
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Монумент Неизвестному матросу
- Памятник «Погибшим рыбакам» и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Было очень интересно и познавательно
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О
Каждый год традиционно мы садимся в авто и мчим на побережье. В этом году мы примчали в Новороссийск. Выбор был не случаен: патриотический подтекст - один из городов-героев по итогам
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Е
Очень понравилась экскурсия, грамотный и квалифицированный экскурсовод, организация в соответствии с таймингом. Рекомендуем!
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К
У нас была замечательный экскурсовод Елена. Очень интересно, подробно рассказала про историю города. Прошлись по центру Новороссийска, всё без спешки и вовремя. Экскурсию рекомендую.
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М
Прекрасный экскурсовод Елена Григорьевна скрасила нам вечер в Новороссийске, очень ей благодарны.
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Е
Замечательная экскурсия, прошла легко и увлекательно, на одном дыхании.
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