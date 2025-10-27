Экскурсия по Новороссийску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города.Прогулка начинается с посещения площади Героев, где находится Вечный огонь и обелиск в честь освобождения города. Далее маршрут ведет к Морскому

вокзалу, где стоит крейсер "Михаил Кутузов", превращенный в музей. На набережной вы увидите скульптуры Александра Суворова и монумент Неизвестному матросу. Завершится экскурсия на мысе Любви, где открываются захватывающие морские пейзажи и установлен памятник "Погибшим рыбакам"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время набережная особенно красива, а виды с мыса Любви впечатляют. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть возможные ветра и прохладу.

Сейчас август — это идеальное время.