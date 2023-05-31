Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс

Пройти по живописной набережной и попробовать силы в живописи
мая
июн
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Описание
Что вас ожидает
«О, если б вы знали, как дорог…»
Я очень люблю Новороссийск и хочу, чтобы вы прониклись к нему такими же тёплыми чувствами. На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей. Вы услышите об отважных офицерах и моряках, а также влюблённых парах, чьи судьбы вошли в историю. Посетите памятные места, посвященные героям города и страны. Узнаёте, к кому испытывают сердечную благодарность местные жители и какие истории рассказывает наш новороссийский ветер каждой зимой.
Город у Чёрного моря
Основные городские достопримечательности находятся вдоль набережной. Мы пройдём от мемориала «Малая земля» до мыса Любви, всего около 3 км. По пути нам встретятся десятки скульптур: памятник Хамсе, монументальная композиция «Исход», памятник рыбакам, а также дельфины, морские коньки и сердце-топиарий. Обсудим любопытные вопросы:
- как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным;
- почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные;
- для чего городу нужны пирсы, далеко уходящие в море;
- в каких местах загадать желания и что сделать, чтобы они сбылись.
В завершении экскурсии вас ждет увлекательный мастер-класс по росписи морских камней акриловыми красками. Даже если у вас нет опыта в рисовании, наш инструктор поможет воплотить впечатления о городе в собственном произведении искусства.
Организационные детали
Экскурсия проходит в пешеходном формате. При желании можно передвигаться на электросамокатах. Стоимость аренды составляет 360 рублей в час и оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у мемориала «Малая земля»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.