Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и творческим мастер-классом на открытом воздухе.

Новороссийск - город с богатой историей и культурой, который не перестаёт удивлять.В рамках нашего мастер-класса вы не только узнаете уникальные истории, связанные с героями и знаменитыми личностями города, но и

пройдёте по живописной набережной, увидите знаковые памятники и скульптуры. От мемориала «Малая земля» до мыса Любви - каждый шаг расскажет свою историю. В конце путешествия каждый участник сможет выразить свои впечатления на морских камнях, превратив их в настоящие шедевры под руководством опытного мастера. Это не просто экскурсия, это погружение в душу Новороссийска, его историю и искусство. Подарите себе незабываемые впечатления и унесите частичку города с собой в виде уникального сувенира

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

«О, если б вы знали, как дорог…»

Я очень люблю Новороссийск и хочу, чтобы вы прониклись к нему такими же тёплыми чувствами. На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей. Вы услышите об отважных офицерах и моряках, а также влюблённых парах, чьи судьбы вошли в историю. Посетите памятные места, посвящённые героям города и страны. Узнаете, к кому испытывают сердечную благодарность местные жители и какие истории рассказывает наш новороссийский ветер каждой зимой.

Город у Чёрного моря

Основные городские достопримечательности находятся вдоль набережной. Мы пройдём от мемориала «Малая земля» до мыса Любви, всего около 3 км. По пути нам встретятся десятки скульптур: памятник хамсе, монументальная композиция «Исход», памятник рыбакам, а также дельфины, морские коньки и сердце-топиарий. Обсудим любопытные вопросы:

как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным;

почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные;

для чего городу нужны пирсы, далеко уходящие в море;

в каких местах загадать желания и что сделать, чтобы они сбылись.

В завершение экскурсии вас ждёт увлекательный мастер-класс по росписи морских камней акриловыми красками. Даже если у вас нет опыта в рисовании, наш специалист поможет воплотить впечатления о городе в собственном произведении искусства.

Организационные детали