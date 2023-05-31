Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс

Новороссийск полон сюрпризов! Изумительно красивый, сложный, разнообразный, насыщенный исторической памятью и очень живой — таким вы увидите его на моей экскурсии. Услышите факты, о которых не подозревают даже местные жители. А ещё сделаете и оставите себе на память маленький шедевр.

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Описание

Что вас ожидает

«О, если б вы знали, как дорог…»

Я очень люблю Новороссийск и хочу, чтобы вы прониклись к нему такими же тёплыми чувствами. На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей. Вы услышите об отважных офицерах и моряках, а также влюблённых парах, чьи судьбы вошли в историю. Посетите памятные места, посвященные героям города и страны. Узнаёте, к кому испытывают сердечную благодарность местные жители и какие истории рассказывает наш новороссийский ветер каждой зимой.

Город у Чёрного моря

Основные городские достопримечательности находятся вдоль набережной. Мы пройдём от мемориала «Малая земля» до мыса Любви, всего около 3 км. По пути нам встретятся десятки скульптур: памятник Хамсе, монументальная композиция «Исход», памятник рыбакам, а также дельфины, морские коньки и сердце-топиарий. Обсудим любопытные вопросы:

как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным;

почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные;

для чего городу нужны пирсы, далеко уходящие в море;

в каких местах загадать желания и что сделать, чтобы они сбылись.

В завершении экскурсии вас ждет увлекательный мастер-класс по росписи морских камней акриловыми красками. Даже если у вас нет опыта в рисовании, наш инструктор поможет воплотить впечатления о городе в собственном произведении искусства.

Организационные детали

Экскурсия проходит в пешеходном формате. При желании можно передвигаться на электросамокатах. Стоимость аренды составляет 360 рублей в час и оплачивается отдельно.