Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс

Пройти по живописной набережной и попробовать силы в живописи

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Новороссийск полон сюрпризов! Изумительно красивый, сложный, разнообразный, насыщенный исторической памятью и очень живой — таким вы увидите его на моей экскурсии. Услышите факты, о которых не подозревают даже местные жители. А ещё сделаете и оставите себе на память маленький шедевр.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«О, если б вы знали, как дорог…»

Я очень люблю Новороссийск и хочу, чтобы вы прониклись к нему такими же тёплыми чувствами. На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей. Вы услышите об отважных офицерах и моряках, а также влюблённых парах, чьи судьбы вошли в историю. Посетите памятные места, посвященные героям города и страны. Узнаёте, к кому испытывают сердечную благодарность местные жители и какие истории рассказывает наш новороссийский ветер каждой зимой.

Город у Чёрного моря

Основные городские достопримечательности находятся вдоль набережной. Мы пройдём от мемориала «Малая земля» до мыса Любви, всего около 3 км. По пути нам встретятся десятки скульптур: памятник Хамсе, монументальная композиция «Исход», памятник рыбакам, а также дельфины, морские коньки и сердце-топиарий. Обсудим любопытные вопросы:

  • как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным;
  • почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные;
  • для чего городу нужны пирсы, далеко уходящие в море;
  • в каких местах загадать желания и что сделать, чтобы они сбылись.

В завершении экскурсии вас ждет увлекательный мастер-класс по росписи морских камней акриловыми красками. Даже если у вас нет опыта в рисовании, наш инструктор поможет воплотить впечатления о городе в собственном произведении искусства.

Организационные детали

Экскурсия проходит в пешеходном формате. При желании можно передвигаться на электросамокатах. Стоимость аренды составляет 360 рублей в час и оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мемориала «Малая земля»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Обзорные
Набережная
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