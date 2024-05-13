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Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс

Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Новороссийск - город с богатой историей и культурой, который не перестаёт удивлять.

В рамках нашего мастер-класса вы не только узнаете уникальные истории, связанные с героями и знаменитыми личностями города, но и
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пройдёте по живописной набережной, увидите знаковые памятники и скульптуры. От мемориала «Малая земля» до мыса Любви - каждый шаг расскажет свою историю.

В конце путешествия каждый участник сможет выразить свои впечатления на морских камнях, превратив их в настоящие шедевры под руководством опытного мастера. Это не просто экскурсия, это погружение в душу Новороссийска, его историю и искусство.

Подарите себе незабываемые впечатления и унесите частичку города с собой в виде уникального сувенира

5
15 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🌟 Уникальная экскурсия по Новороссийску
  • 🎨 Творческий мастер-класс по росписи камней
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌊 Прогулка вдоль набережной
  • 🗿 Знакомство с городскими скульптурами
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и творческим мастер-классом на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс

Что можно увидеть

  • Мемориал «Малая земля»
  • Мыс Любви
  • Памятник хамсе
  • Монументальная композиция «Исход»
  • Памятник рыбакам
  • Дельфины
  • Морские коньки
  • Сердце-топиарий

Описание мастер-класса

«О, если б вы знали, как дорог…»

Я очень люблю Новороссийск и хочу, чтобы вы прониклись к нему такими же тёплыми чувствами. На групповой обзорной экскурсии я раскрою историю города через образы знаменитых людей. Вы услышите об отважных офицерах и моряках, а также влюблённых парах, чьи судьбы вошли в историю. Посетите памятные места, посвящённые героям города и страны. Узнаете, к кому испытывают сердечную благодарность местные жители и какие истории рассказывает наш новороссийский ветер каждой зимой.

Город у Чёрного моря

Основные городские достопримечательности находятся вдоль набережной. Мы пройдём от мемориала «Малая земля» до мыса Любви, всего около 3 км. По пути нам встретятся десятки скульптур: памятник хамсе, монументальная композиция «Исход», памятник рыбакам, а также дельфины, морские коньки и сердце-топиарий. Обсудим любопытные вопросы:

  • как Новороссийск связан с «белым» генералом Деникиным;
  • почему купол самого красивого храма города не похож на все остальные;
  • для чего городу нужны пирсы, далеко уходящие в море;
  • в каких местах загадать желания и что сделать, чтобы они сбылись.

В завершение экскурсии вас ждёт увлекательный мастер-класс по росписи морских камней акриловыми красками. Даже если у вас нет опыта в рисовании, наш специалист поможет воплотить впечатления о городе в собственном произведении искусства.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников, в том числе, для школьных групп. Подробности и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мемориала «Малая земля»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 541 туриста
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
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любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали на вторые майские праздники и концепция поездки была "Патриотический тур". Елена с пониманием отнеслась
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к нашим пожеланиям и изменила экскурсию.
Большая часть была посвящена военной истории Новороссийска. В частности, мы смогли побывать у землянки Брежнева в Мысхако (и я не знаю, как Елена не пожалела свое авто, там ТАКИЕ страшные дороги), увидели "Колодец жизни", различные монументы и мемориалы, посвященные подвигу малоземельцев. Всю информацию Елена подавала в максимальном объеме, вплоть до пересылки нам на телефон архивных фото по теме… Отдельное спасибо за то, что несмотря на превышение ранее оговоренного тайминга экскурсии Елена предложила все же провести мастер-класс по рисованию на камнях. Это позволило нам выровнять эмоциональный фон после погружения в историю ВОВ.
От общения остались самые лучшие впечатления!

Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
Благодарю экскурсовода Елену (работает в паре с Екатериной) за индивидуальный подход к формированию маршрута. Мы приезжали
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Н
Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей просьбе поменяли программу экскурсии и вместо МК и прогулки по Набережной экскурсовод отвезла нас
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на Колодец жизни, землянку Брежнева и Взрыв. Финальной точкой был ансамбль Малая земля с музеем техники под открытым небом. Экскурсия произвела впечатление исключительно положительное. За нами заехали, все показали, подробно рассказали, во всем пошли на встречу. Такой клиентоориентированности в ваших краях я давно не встречала. Это однозначно пятерка.

Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей
Гид - крутая! Мы приехали на майские праздники и попросили сделать акцент на ВОВ. По нашей
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Е
В Новороссийске мы не первый раз. «Кутузова» на площади морвокзала видели и хотели как раз посмотреть «малую землю». Екатерина нам увлекательно рассказала обо всех этих событиях! А далее была очень
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увлекательная прогулка по набережной с интереснейшими историями из жизни и истории города. Закончили мы все мастер- классом по росписи камней в тенистом парке с видом на бухту! . Но это просто Шарман))))) даже не думали, что это такое удовольствие после прогулки! Спасибо Екатерине и Елене за такое времяпрепровождение в городе- Герое Новороссийске🙏

В Новороссийске мы не первый раз. «Кутузова» на площади морвокзала видели и хотели как раз посмотреть
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Елена
Эта экскурсия отличается от других. Я в восторге! Особенно порадовал мастер класс в конце. Увезу сувенир домой.
Эта экскурсия отличается от других. Я в восторге! Особенно порадовал мастер класс в конце. Увезу сувенир домой.
Эта экскурсия отличается от других. Я в восторге! Особенно порадовал мастер класс в конце. Увезу сувенир домой.
Эта экскурсия отличается от других. Я в восторге! Особенно порадовал мастер класс в конце. Увезу сувенир домой.
Эта экскурсия отличается от других. Я в восторге! Особенно порадовал мастер класс в конце. Увезу сувенир домой.
Эта экскурсия отличается от других. Я в восторге! Особенно порадовал мастер класс в конце. Увезу сувенир домой.
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Светлана
Экскурсия замечательная. В лёгкой непринуждённой прогулке экскурсовод расскажет интересные моменты о городе, его истории. Много нового узнала, город открылся с совершенно неожиданных сторон. Мастер-клас с в конце вообще идеален. В тенечке, на травке с видом на море, да ещё и красочные сувениры с собой на память!
Экскурсия замечательная. В лёгкой непринуждённой прогулке экскурсовод расскажет интересные моменты о городе, его истории. Много нового
Экскурсия замечательная. В лёгкой непринуждённой прогулке экскурсовод расскажет интересные моменты о городе, его истории. Много нового
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Любовь
Были сегодня на экскурсии с ребенком, нам очень понравилось, очень интересно содержательно. Рассказали много о достопримечательностях, о предстоящих мероприятиях. В заключении экскурсии провели для нас мастер-класс по росписи камушек. Очень рекомендуем Екатерину и Елену.
Были сегодня на экскурсии с ребенком, нам очень понравилось, очень интересно содержательно. Рассказали много о достопримечательностях,
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Входит в следующие категории Новороссийска

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