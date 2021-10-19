Что вас ожидает

Новороссийск сквозь столетия

Вы узнаете о Новороссийске с момента основания до наших дней. Я расскажу, как он трижды возрождался из пепла и пожарищ, как появилась центральная парковая магистраль и как по городу перемещалась администрация. Раскрою историю первого местного рынка и покажу, где находилось Константиновское укрепление. Кроме того, вы увидите Вечный огонь, ансамбль-мемориал Малая Земля в районе мыса Мысхако, памятник Взрыв и колодец Жизни.

Старинные дома, аллея Дружбы и не только

В Новороссийске сохранилось немало архитектурных шедевров прошлых веков. Вы увидите дома купца Ларина и табачного магната Юкелиса. Расшифруете особенности мавританского стиля и раскроете, сколько генуэзских крепостей было в городской истории. А также погуляете по аллее Дружбы, узнаете интересные факты о местном трамвае, отыщете старейшее здание Новороссийска и услышите о прославивших его людях.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.