Приглашаем на уникальную экскурсию по Новороссийску на авто, которая позволит погрузиться в историю города, узнать о его жизни до и после революции, военных событиях и восстановлении после них.



Экскурсия раскроет истории знаменитых людей, связанных с городом, и покажет здания губернского периода и военные памятники. Включенный в стоимость транспорт обеспечит комфортное путешествие по историческим местам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Новороссийску - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и солнечная погода, что делает прогулки комфортными и приятными. Весной и в октябре также можно насладиться городом, но возможны дожди и прохлада. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, однако стоит учесть возможные ветра и осадки.

Сейчас август — это идеальное время.