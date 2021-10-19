По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия

Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его историю в компании краеведа

5
32 отзыва
Приглашаю погрузиться в прошлое и настоящее Новороссийска! Вы узнаете, как он жил до революции, после Гражданской войны, в период ВОВ и как восстанавливался после всех драматических событий.

Рассмотрите сохранившиеся здания губернского периода и военные памятники.

А также услышите о связанных с городом знаменитых людях.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Новороссийск сквозь столетия

Вы узнаете о Новороссийске с момента основания до наших дней. Я расскажу, как он трижды возрождался из пепла и пожарищ, как появилась центральная парковая магистраль и как по городу перемещалась администрация. Раскрою историю первого местного рынка и покажу, где находилось Константиновское укрепление. Кроме того, вы увидите Вечный огонь, ансамбль-мемориал Малая Земля в районе мыса Мысхако, памятник Взрыв и колодец Жизни.

Старинные дома, аллея Дружбы и не только

В Новороссийске сохранилось немало архитектурных шедевров прошлых веков. Вы увидите дома купца Ларина и табачного магната Юкелиса. Расшифруете особенности мавританского стиля и раскроете, сколько генуэзских крепостей было в городской истории. А также погуляете по аллее Дружбы, узнаете интересные факты о местном трамвае, отыщете старейшее здание Новороссийска и услышите о прославивших его людях.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Героев
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь. Я коренной житель Новороссийска, гид, краевед и член местного исторического общества. А также автор и ведущий видеоблога, посвященного городу. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!
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32 настоящих отзыва от туристов

С
19 окт 2021
Необычная, увлекательная историческая экскурсия материал подан с долей юмора. Всем рекомендую обязательно посетить данную экскурсию)) Игорь, желаю Вам исполнить все желания и мечты 👍!!
Оксана
11 окт 2021
Три часа экскурсии пролетели незаметно. Интересно узнавать город с человеком, который его искренне любит.
Т
4 окт 2021
Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много интересного.
С
26 сен 2021
Спасибо большое за экскурсию! Под большим впечатлением, все очень понравилось!!! Рекомендую. 👍👍👍👍👍
С
19 сен 2021
Очень хороший экскурсовод.
Е
6 сен 2021
Поездка прошла интересно и комфортно. Игорь отлично знает историю города. Хочется ещё вернуться и уделить больше внимания этому городу. Спасибо Игорю, что открыл для меня Новороссийск.
Н
6 сен 2021
Классная экскурсия, классный гид, патриот своего города. У Игоря много идей, Трипстер дайте пожалуйста возможность их реализовать.
Е
6 сен 2021
Игорь - отличный рассказчик, с отличным чувством юмора! Рекомендую всем!
Д
5 сен 2021
Были вдвоем на экскурсии 29.08.2021. Экскурсия очень интересная по наполнению, Игорь последовательный и увлеченный предметом рассказчик, по нашей просьбе скорректировал маршрут с учетом наших ожиданий, демонстрирует в ходе повествования фотографии, позволяющие получить более полную картину об описываемых местах, зданиях, временных периодах развития города. Нам очень понравилось. Готовы рекомендовать.
В
29 авг 2021
Если вы не знаете город, если у вас один день для знакомства с Новороссийском, если вы хотите узнать, что более предметно посмотреть в свой следующий приезд - эта экскурсия для вас. Гид Игорь в рамках одной обзорной экскурсии постарался затронуть все периоды истории города, показал интересные архитектурные "изюминки", рассказал много интересного и неизвестного обычному туристу об исторических местах города. Заметно, что Игорь - истинный защитник исторического наследия родного города, гид, который по велению сердца знакомит нас с реальной историей Новороссийска. Немаловажно в жаркий день наличие автомобиля с кондиционером, потому что локации меняются несколько раз. В общем, впечатления от экскурсии - день с таким гидом проведён с пользой и интересом. Рекомендуем.
Н
28 авг 2021
Добрый день. Хочу поблагодарить Игоря за экскурсию. Грамотная речь, глубокое знание предмета и безграничная любовь к родному городу Новороссийску слышались в каждом его слове. При подаче информации Игорь не скатывался в обсуждение современной политики, не навязывал свое мнение, просто с любовью говорил о родном крае.
Мы были вдвоем с 12ти летней дочкой и она у мне потом в самолёте неожиданно спросила, - Мама, а как это город окопов? - я говорю, - ты о чем., - Она мне, ну гид говорил, советские солдаты построили город окопов. . То есть она мысленно возвращалась к услышанному.
Единственный совет, который хочу дать будущим заказчикам тура, эта экскурсия чтобы думать и слушать, а не смотреть и фоткать.
Е
22 авг 2021
Нам немного не повезло с погодой, моросил дождь. Поэтому некоторые места, где можно было бы пройтись и не торопливо просмотреть, сделали быстрее. Но в данном случае, вины гида в этом не было. Информация была изложена детальна, структурирована, понятна. Особенно, тема про Великую Отечественную войну взволновала 10-летнего ребёнка. Рекомендую.
А
20 авг 2021
Очень понравилась экскурсия от Игоря! Интересный, познавательный материал, прекрасный город и первоклассный гид, который своим рассказом вдохновляет на последующее самостоятельное изучение истории
Новороссийска! Человек, который любит свой город и историю своей страны - это лучший гид! Спасибо,
Игорь!
Ю
12 авг 2021
11 августа были на обзорной, исторической экскурсии по Новороссийску, гид Игорь провёл экскурсию на отлично, время пролетело незаметно. Все было рассказано очень доступно и интересно. Спасибо за проведённое время!
М
11 авг 2021
Экскурсию по Новороссийску мы посетили 11 августа 2021 года. Впечатления от экскурсии самые добрые и восхительные. Игорь имеет глубокие историко-краеведческие знания и преподносит их интересно, погружая в эпоху. С любовью и преданностью родному городу звучит рассказ о каждом историческом объекте. Мы покидали город, как хорошего знакомого, и могли назвать свои любимые уголки. Благодарим от всей души!
Ещё 17 отзывов

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