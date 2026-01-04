Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Приглашаем на уникальную экскурсию по Новороссийску на авто, которая позволит погрузиться в историю города, узнать о его жизни до и после революции, военных событиях и восстановлении после них.
Экскурсия раскроет истории знаменитых людей, связанных с городом, и покажет здания губернского периода и военные памятники. Включенный в стоимость транспорт обеспечит комфортное путешествие по историческим местам
Лучшее время для экскурсии по Новороссийску - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и солнечная погода, что делает прогулки комфортными и приятными. Весной и в октябре также можно насладиться городом, но возможны дожди и прохлада. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, однако стоит учесть возможные ветра и осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вечный огонь
Ансамбль-мемориал Малая Земля
Памятник Взрыв
Колодец Жизни
Дома купца Ларина
Дома табачного магната Юкелиса
Константиновское укрепление
Аллея Дружбы
Описание экскурсии
Новороссийск сквозь столетия
Вы узнаете о Новороссийске с момента основания до наших дней. Я расскажу, как он трижды возрождался из пепла и пожарищ, как появилась центральная парковая магистраль и как по городу перемещалась администрация. Раскрою историю первого местного рынка и покажу, где находилось Константиновское укрепление. Кроме того, вы увидите Вечный огонь, ансамбль-мемориал Малая Земля в районе мыса Мысхако, памятник Взрыв и колодец Жизни.
Старинные дома, аллея Дружбы и не только
В Новороссийске сохранилось немало архитектурных шедевров прошлых веков. Вы увидите дома купца Ларина и табачного магната Юкелиса. Расшифруете особенности мавританского стиля и раскроете, сколько генуэзских крепостей было в городской истории. А также погуляете по аллее Дружбы, узнаете интересные факты о местном трамвае, отыщете старейшее здание Новороссийска и услышите о прославивших его людях.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Героев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Новороссийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1423 туристов
Меня зовут Игорь. Я коренной житель Новороссийска, гид, краевед и член местного исторического общества. А также автор и ведущий видеоблога, посвященного городу. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 203 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
201
4
1
3
1
2
–
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–
Анастасия
Игорь человек с глубокими знаниями - не просто экскурсия, а действительно погружение в факты и события. При этом все живо, интересно, легко, никаких нудных повествований. На своей машине везде свозил, все показал, подстраивался под нашу семью(у нас 4 детей) и погоду(был сильный ветер). Очень интересная экскурсия и человек!
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А
Анастасия
Отличная экскурсия по Новороссийску! Маршрут продуман, подача материала грамотная и структурированная, рассказ очень насыщенный, но не перегружен лишней информацией. Игорь профессионал своего дела! Рассказывал много интересных фактов, живых историй. Особенно тронули истории о военных годах и обороне „Малой Земли“. Однозначно рекомендую!
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О
Ольга
Экскурсия очень понравилась. Много узнали о Новороссийске, Игорь просто кладезь информации об истории города, благодаря Игорю влюбились в Новороссийск. И приятный сувенир на память о городе, книга от автора с автографом. Книга увлекательная, читается легко. Новороссийск теперь для нас не просто город на карте. Спасибо, Игорь.
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А
Алексей
Экскурсия понравилась. Для первого знакомства с Новороссийском вполне достойная экскурсия, увидели много новых локаций. До вау-эффекта экскурсовод Игорь чуть-чуть не дожал.
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Е
Елена
Экскурсия очень интересная и познавательная. Экскурсовод Игорь очень интересно рассказывает, много фактов, о которых неизвестно. Спасибо, все отлично.
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а
андрей
Спасибо большое Игорю! Очень хорошая экскурсия по Новороссийску. Познавательная, много нового узнал, увидел весь город и окрестности, хотя был проездом.
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