Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это обзорная авто-пешеходная экскурсия на автомобиле. В дружеской атмосфере посмотрим на основные достопримечательности города и узнаем о его истории. После нашей поездки город однозначно станет ближе и понятнее. 5 3 отзыва

Екатерина Ваш гид в Новороссийске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Можно с детьми Да 8990 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательную авто-пешеходную экскурсию по Новороссийску — городу-герою, городу-труженику и городу-курорту! Вместе мы погрузимся в историю этого удивительного города, осмотрим его ключевые достопримечательности и узнаем о его многогранной судьбе. Экскурсия начнется с посещения Долины смерти и Малой Земли, где во время Великой Отечественной войны происходили важнейшие сражения. Мы расскажем о героях, которые сложили головы за мирное будущее, и услышите, о чём «поет» Вечный огонь. Кроме того, вас ждут Суджукская коса, где установлен памятник персонажу из фильма «Бриллиантовая рука», памятник хамсе, спасавшей жителей города, а также Набережная Новороссийска, Мыс Любви и другие знаковые места. Мы посетим Форумную площадь, прогуляемся по историческим улицам города и завершите экскурсию на Площади Героев, где начинается история Новороссийска. На экскурсии вы сможете насладиться не только историей, но и красивыми видами города, в тёплой атмосфере поговорим о том, как Новороссийск стал таким, какой он есть, и разгадаем его важные исторические моменты.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? «Долина смерти» в п. Мысхако

Мемориальный ансамбль «Малая земля»

Суджукская коса

Памятник хамсе

Набережная Новороссийска

Мыс Любви

Форумная площадь

Ул. Новороссийской Республики

Ул. Советов

Площадь Героев Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем вас в вашем отеле в Новороссийске Завершение: Вернем вас в ваш отель в Новороссийске Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.