Это обзорная авто-пешеходная экскурсия на автомобиле. В дружеской атмосфере посмотрим на основные достопримечательности города и узнаем о его истории. После нашей поездки город однозначно станет ближе и понятнее.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную авто-пешеходную экскурсию по Новороссийску — городу-герою, городу-труженику и городу-курорту! Вместе мы погрузимся в историю этого удивительного города, осмотрим его ключевые достопримечательности и узнаем о его многогранной судьбе. Экскурсия начнется с посещения Долины смерти и Малой Земли, где во время Великой Отечественной войны происходили важнейшие сражения. Мы расскажем о героях, которые сложили головы за мирное будущее, и услышите, о чём «поет» Вечный огонь. Кроме того, вас ждут Суджукская коса, где установлен памятник персонажу из фильма «Бриллиантовая рука», памятник хамсе, спасавшей жителей города, а также Набережная Новороссийска, Мыс Любви и другие знаковые места. Мы посетим Форумную площадь, прогуляемся по историческим улицам города и завершите экскурсию на Площади Героев, где начинается история Новороссийска. На экскурсии вы сможете насладиться не только историей, но и красивыми видами города, в тёплой атмосфере поговорим о том, как Новороссийск стал таким, какой он есть, и разгадаем его важные исторические моменты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Долина смерти» в п. Мысхако
- Мемориальный ансамбль «Малая земля»
- Суджукская коса
- Памятник хамсе
- Набережная Новороссийска
- Мыс Любви
- Форумная площадь
- Ул. Новороссийской Республики
- Ул. Советов
- Площадь Героев
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас в вашем отеле в Новороссийске
Завершение: Вернем вас в ваш отель в Новороссийске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерий
4 авг 2025
Екатерина молодец. Не оттараторила, как это бывает порой у других, программу, а рассказала всё с душой. Ответила на все вопросы. Открыли для себя чудесный город благодаря ей. Приятный в общении человек. Рекомендуем.
В
Виктор
9 июн 2025
Отличная экскурсия, отличный гид Екатерина! Рекомендую.
И
Иван
1 фев 2025
