Приглашаем Вас на рыбалку в открытом море в Геленджике. Вам не нужно ни о чем беспокоиться. На борту есть все необходимое оборудование — снасти. А наш капитан знает самые рыбные места. Вам необходимо взять с собой хорошее настроение — это всё, что нужно!