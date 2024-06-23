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Новороссийска и Геленджика, много путешествую, моё хобби превратилось в работу. Больше года провожу увлекательные и интересные экскурсии на авто и пешие прогулки. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь раз, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!