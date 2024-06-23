Пешие маршруты Абрау-Дюрсо - отличная возможность узнать курорт с новой стороны.
Экскурсия включает посещение обрывистых берегов и лесных участков, с которых открываются панорамные виды на долину реки, сады, горные отроги и
Экскурсия включает посещение обрывистых берегов и лесных участков, с которых открываются панорамные виды на долину реки, сады, горные отроги и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Панорамные виды на Черное море и горы
- 🚶♂️ Увлекательный хайкинг по лесным тропам
- 🧘♀️ Практики на расслабление в Доме йога
- 🚗 Трансфер включен в стоимость
- 🌳 Лесные ванны для снятия стресса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Дом йога
- Абрау-Дюрсо
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На моём автомобиле мы отправимся в посёлок Абрау-Дюрсо, к самому большому пресноводному озеру Краснодарского края. По пути я расскажу об истории и жизни посёлка, легенду образования озера Абрау и прошлом знаменитого завода шампанских вин.
- Далее нас ждёт хайкинг по лесным тропам к необычной достопримечательности посёлка – «Дому йога». Эта площадка находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и лес.
- Я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Прелесть лесных ванн заключается в возможности хотя бы на время забыть о проблемах, побыть с собой и с природой.
- В «Доме йога» мы можем заняться практиками на расслабление и снятие стресса. И обязательно полюбуемся невероятными, захватывающими дух видами.
Организационные детали
- Трансфер из Новороссийска в посёлок Абрау-Дюрсо и обратно входит в стоимость.
- Необходима удобная обувь, вода и перекус.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Новороссийске
Провела экскурсии для 105 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийск. Я дипломированный психолог, путешествия — моё хобби. Так как я очень люблю природу и Краснодарский край, увлекаюсь историей края,Задать вопрос
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