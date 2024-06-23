Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо

Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Пешие маршруты Абрау-Дюрсо - отличная возможность узнать курорт с новой стороны.

Экскурсия включает посещение обрывистых берегов и лесных участков, с которых открываются панорамные виды на долину реки, сады, горные отроги и
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Черное море. Цель маршрута - смотровая площадка «Дом йога» на отвесной скале высотой 300 метров над уровнем моря. Там можно заняться практиками на расслабление и снятие стресса, наслаждаясь захватывающими видами. В стоимость включен трансфер, необходима удобная обувь, вода и перекус

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏞️ Панорамные виды на Черное море и горы
  2. 🚶‍♂️ Увлекательный хайкинг по лесным тропам
  3. 🧘‍♀️ Практики на расслабление в Доме йога
  4. 🚗 Трансфер включен в стоимость
  5. 🌳 Лесные ванны для снятия стресса
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Дом йога
  • Абрау-Дюрсо

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На моём автомобиле мы отправимся в посёлок Абрау-Дюрсо, к самому большому пресноводному озеру Краснодарского края. По пути я расскажу об истории и жизни посёлка, легенду образования озера Абрау и прошлом знаменитого завода шампанских вин.
  • Далее нас ждёт хайкинг по лесным тропам к необычной достопримечательности посёлка – «Дому йога». Эта площадка находится на живописном обрыве, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и лес.
  • Я расскажу вам о лесных ваннах и как их принимать. Прелесть лесных ванн заключается в возможности хотя бы на время забыть о проблемах, побыть с собой и с природой.
  • В «Доме йога» мы можем заняться практиками на расслабление и снятие стресса. И обязательно полюбуемся невероятными, захватывающими дух видами.

Организационные детали

  • Трансфер из Новороссийска в посёлок Абрау-Дюрсо и обратно входит в стоимость.
  • Необходима удобная обувь, вода и перекус.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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