Путешественники отправляются в увлекательное путешествие по Анапской долине, где их ждут золотые поля и виноградники. Посещение храма Сурб-Геворг и высокогорной винодельни оставит незабываемые впечатления. В Утрише туристы увидят реликтовые можжевельники, а у озера Сукко - кипарисовую рощу. Прогулка по старым улочкам и набережной с маяком завершит этот насыщенный день. Каждая остановка на маршруте открывает новые панорамы и тайны Анапы
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные пейзажи Анапской долины
- 🍇 Посещение винодельни в горах
- 🌲 Реликтовые можжевельники Утриша
- 🌊 Кипарисовая роща у озера Сукко
- 🏛 Исторические улочки и маяк Анапы
Что можно увидеть
- Анапская долина
- Храм Сурб-Геворг
- Остров Утриш
- Озеро Сукко
- Смотровые площадки Анапы
- Набережная с маяком
Описание экскурсииНа экскурсии мы сравним два соседних и таких разных города побережья. Наш путь пройдет по Анапской долине, через поля и виноградники. Мы посетим храм Сурб-Геворг и самую горную винодельню Анапы. Увидим остров Утриш в окружении можжевельников и рощу американских кипарисов в долине Сукко. А еще нас ждет просто сказочный вид на город сверху и улочки старой Анапы. Мы увидим музей древностей остатки турецкой крепости. А еще пройдем по Набережной у маяка и разгадаем тайну символа города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Утриш
- Кипарисовое озеро
- Винодельню Гай-Кодзор
- Ласточкины Гнезда
- Маяк на набережной
- Музей Горгиппия
- Русские ворота
- Белая шляпа
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Новороссийск, набережная Серебрякова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Новороссийска
Похожие экскурсии из Новороссийска
Водная прогулка
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в тайны Абрау-Дюрсо: медитация с видом на море, прогулка по озеру и история виноградаря
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Новороссийску
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Экскурсия «В гармонии с природой»: экотропа и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: В Абрау-Дюрсо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7300 ₽ за человека