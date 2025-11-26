Мои заказы

Влюбиться в Анапу за один день: Анапская долина, Утриш, озеро Сукко

Путешествие по Анапской долине: виноградники, храм Сурб-Геворг и реликтовые можжевельники Утриша. Насладитесь красотой Анапы и её окрестностей
Путешественники отправляются в увлекательное путешествие по Анапской долине, где их ждут золотые поля и виноградники. Посещение храма Сурб-Геворг и высокогорной винодельни оставит незабываемые впечатления. В Утрише туристы увидят реликтовые можжевельники, а у озера Сукко - кипарисовую рощу. Прогулка по старым улочкам и набережной с маяком завершит этот насыщенный день. Каждая остановка на маршруте открывает новые панорамы и тайны Анапы
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные пейзажи Анапской долины
  • 🍇 Посещение винодельни в горах
  • 🌲 Реликтовые можжевельники Утриша
  • 🌊 Кипарисовая роща у озера Сукко
  • 🏛 Исторические улочки и маяк Анапы
Что можно увидеть

  • Анапская долина
  • Храм Сурб-Геворг
  • Остров Утриш
  • Озеро Сукко
  • Смотровые площадки Анапы
  • Набережная с маяком

Описание экскурсии

На экскурсии мы сравним два соседних и таких разных города побережья. Наш путь пройдет по Анапской долине, через поля и виноградники. Мы посетим храм Сурб-Геворг и самую горную винодельню Анапы. Увидим остров Утриш в окружении можжевельников и рощу американских кипарисов в долине Сукко. А еще нас ждет просто сказочный вид на город сверху и улочки старой Анапы. Мы увидим музей древностей остатки турецкой крепости. А еще пройдем по Набережной у маяка и разгадаем тайну символа города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Утриш
  • Кипарисовое озеро
  • Винодельню Гай-Кодзор
  • Ласточкины Гнезда
  • Маяк на набережной
  • Музей Горгиппия
  • Русские ворота
  • Белая шляпа
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Новороссийск, набережная Серебрякова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Новороссийска

