Путешественники отправляются в увлекательное путешествие по Анапской долине, где их ждут золотые поля и виноградники. Посещение храма Сурб-Геворг и высокогорной винодельни оставит незабываемые впечатления. В Утрише туристы увидят реликтовые можжевельники, а у озера Сукко - кипарисовую рощу. Прогулка по старым улочкам и набережной с маяком завершит этот насыщенный день. Каждая остановка на маршруте открывает новые панорамы и тайны Анапы

5 причин купить эту экскурсию 🌿 Живописные пейзажи Анапской долины

🍇 Посещение винодельни в горах

🌲 Реликтовые можжевельники Утриша

🌊 Кипарисовая роща у озера Сукко

🏛 Исторические улочки и маяк Анапы

Что можно увидеть Анапская долина

Храм Сурб-Геворг

Остров Утриш

Озеро Сукко

Смотровые площадки Анапы

Набережная с маяком

Описание экскурсии На экскурсии мы сравним два соседних и таких разных города побережья. Наш путь пройдет по Анапской долине, через поля и виноградники. Мы посетим храм Сурб-Геворг и самую горную винодельню Анапы. Увидим остров Утриш в окружении можжевельников и рощу американских кипарисов в долине Сукко. А еще нас ждет просто сказочный вид на город сверху и улочки старой Анапы. Мы увидим музей древностей остатки турецкой крепости. А еще пройдем по Набережной у маяка и разгадаем тайну символа города.

