К Константин Познавательная экскурсия по Новороссийску.

Посвящена ВОВ.

Для детей,

мои школьного возраста,

очень даже необходима,,,,

Печально, что мы не попали на «Малую Землю»

(идут реставрационные работы)

Гид, Екатерина,

коренная жительница города,

в совершенстве владеет темой, информацию подаёт доступно, внимание детей постоянно привлекает!

За что ей огромное уважение и благодарность.

Рекомендую,,,,,,

А АРТЕМ Познавали военную историю города Новороссийск вместе с гидом Екатериной. Было очень интересно! Екатерина-профессионал своего дела. Умеет заинтересовать темой и грамотно преподнести информацию. Посетили главные места города,которые связаны с Великой Отечественной войной и узнали о подвигах защитников Новороссийска среди которых были и совсем юные ребята. Чувствуется, насколько Екатерина любит то,чем занимается. Рекомендую!

А Артем Познавали военную историю города Новороссийск вместе с гидом Екатериной. Было очень интересно! Екатерина-профессионал своего дела. Умеет заинтересовать темой и грамотно преподнести информацию. Посетили главные места города,которые связаны с Великой Отечественной войной и узнали о подвигах защитников Новороссийска среди которых были и совсем юные ребята. Чувствуется, насколько Екатерина любит то,чем занимается. Рекомендую!

Д Дарья Экскурсия замечательная, узнала очень много интересного, дружеская атмосфера и авторский материал! Супер! Спасибо!!!

А Анна Все очень понравилось, индивидуальный подход, все понятно подано, отличный сувернир на память! Спасибо!!!

К Константин Было искренне, понравилось личное отношение, интерактив, интересная подача. Благодарю! Буду рекомендовать друзьям.

В Владимир Очень понравились авторскте наработки, влюблённость в город и подача

М Маргарита Индивидуальный подход. Авторские наработки. Любовь Екатерины к своему делу!

Е Елена Очень много информации о городе-герое. Множество фактов было приведено экскурсоводом. Браво!

Т Тимур Объемная экскурсия по городу. Узнал много нового о подвиге людей, защищавших город, много новой интересной информации.

К Кристина Живу в Новороссийске всю жизнь, посещаю музеи, экскурсии, но, так как Екатерина никто из гидов не доносил информацию. У памятника торпедному катеру я рыдала!!! Катюша - лучший гид в Новороссийске!!!

С Светлана Очень понравилась интерактивная часть

С Сергей Отличная экскурчия, все супер, спасибо Катюше!

В Владислав Потрясающая вовлеченность Екатерины в проведение экскурсии. Очень понравилось, спасибо!