Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с героическим прошлым Новороссийска. Посетители узнают о защите города и продолжительной обороне Малой Земли.
Важная часть экскурсии посвящена десантникам, партизанам и пионерам-героям, которые сыграли ключевую роль в истории.
Участники также услышат о летчиках-испытателях и командирах, один из которых впоследствии стал главой Советского государства. Это путешествие в прошлое, полное мужественных историй и значимых событий
Важная часть экскурсии посвящена десантникам, партизанам и пионерам-героям, которые сыграли ключевую роль в истории.
Участники также услышат о летчиках-испытателях и командирах, один из которых впоследствии стал главой Советского государства. Это путешествие в прошлое, полное мужественных историй и значимых событий
5 причин купить эту экскурсию
- 🇷🇺 Погружение в историю
- 🗺️ Уникальные места
- 👥 Личности героев
- 📚 Образовательный аспект
- 🏛️ Исторические факты
Что можно увидеть
- Малая Земля
Описание экскурсииЗнакомство с героическим подвигом города Новороссийска. Узнаем как город защищали и сколько длилась оборона Малой Земли. Поговорим о людях, без которых не было бы будущего: это десантники, высадившиеся на Малой Земле, партизаны, ведущие подпольную деятельность на оккупированной врагом территории, пионеры-герои, отдавшие свои юные жизни, летчики-испытатели, родившиеся в Новороссийске и защищавшие родную землю и командиры, один из которых в будущем стал главой Советского государства!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Неизвестному матросу
- Памятник «Героическим морякам-черноморцам»
- Памятник Л.И. Брежневу
- Бюст Е.Я. Савицкому
- Парковая магистраль
- Площадь Героев
- Памятник Н.И. Сипягину
- Памятник Ц.Л. Куникову
- Братская могила
- Огонь вечной славы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Адмирала Серебрякова, у памятника Неизвестному матросу
Завершение: Площадь Героев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
3 ноя 2025
Познавательная экскурсия по Новороссийску.
Посвящена ВОВ.
Для детей,
мои школьного возраста,
очень даже необходима,,,,
Печально, что мы не попали на «Малую Землю»
(идут реставрационные работы)
Гид, Екатерина,
коренная жительница города,
в совершенстве владеет темой, информацию подаёт доступно, внимание детей постоянно привлекает!
За что ей огромное уважение и благодарность.
Рекомендую,,,,,,
Посвящена ВОВ.
Для детей,
мои школьного возраста,
очень даже необходима,,,,
Печально, что мы не попали на «Малую Землю»
(идут реставрационные работы)
Гид, Екатерина,
коренная жительница города,
в совершенстве владеет темой, информацию подаёт доступно, внимание детей постоянно привлекает!
За что ей огромное уважение и благодарность.
Рекомендую,,,,,,
А
АРТЕМ
27 авг 2025
Познавали военную историю города Новороссийск вместе с гидом Екатериной. Было очень интересно! Екатерина-профессионал своего дела. Умеет заинтересовать темой и грамотно преподнести информацию. Посетили главные места города,которые связаны с Великой Отечественной войной и узнали о подвигах защитников Новороссийска среди которых были и совсем юные ребята. Чувствуется, насколько Екатерина любит то,чем занимается. Рекомендую!
А
Артем
27 авг 2025
Познавали военную историю города Новороссийск вместе с гидом Екатериной. Было очень интересно! Екатерина-профессионал своего дела. Умеет заинтересовать темой и грамотно преподнести информацию. Посетили главные места города,которые связаны с Великой Отечественной войной и узнали о подвигах защитников Новороссийска среди которых были и совсем юные ребята. Чувствуется, насколько Екатерина любит то,чем занимается. Рекомендую!
Д
Дарья
18 мая 2025
Экскурсия замечательная, узнала очень много интересного, дружеская атмосфера и авторский материал! Супер! Спасибо!!!
А
Анна
18 мая 2025
Все очень понравилось, индивидуальный подход, все понятно подано, отличный сувернир на память! Спасибо!!!
К
Константин
17 мая 2025
Было искренне, понравилось личное отношение, интерактив, интересная подача. Благодарю! Буду рекомендовать друзьям.
В
Владимир
17 мая 2025
Очень понравились авторскте наработки, влюблённость в город и подача
М
Маргарита
17 мая 2025
Индивидуальный подход. Авторские наработки. Любовь Екатерины к своему делу!
Е
Елена
17 мая 2025
Очень много информации о городе-герое. Множество фактов было приведено экскурсоводом. Браво!
Т
Тимур
17 мая 2025
Объемная экскурсия по городу. Узнал много нового о подвиге людей, защищавших город, много новой интересной информации.
К
Кристина
15 мая 2025
Живу в Новороссийске всю жизнь, посещаю музеи, экскурсии, но, так как Екатерина никто из гидов не доносил информацию. У памятника торпедному катеру я рыдала!!! Катюша - лучший гид в Новороссийске!!!
С
Светлана
14 мая 2025
Очень понравилась интерактивная часть
С
Сергей
14 мая 2025
Отличная экскурчия, все супер, спасибо Катюше!
В
Владислав
14 мая 2025
Потрясающая вовлеченность Екатерины в проведение экскурсии. Очень понравилось, спасибо!
Ю
Юлия
14 мая 2025
Очень точно и доступно были описаны все ключевые моменты, произошедшие в нашем городе. С пожеланиями процветания и продвижения в массы истории
Входит в следующие категории Новороссийска
Похожие экскурсии из Новороссийска
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на авто: исторический Новороссийск
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Место подвига - Новороссийск
Путешествие в прошлое Новороссийска: от памятников до исторических событий. Узнайте о героях, изменивших ход истории, и ощутите их подвиг
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
Познакомьтесь с основателями Новороссийска и его историей. Узнайте о контрастах города и местном «сером золоте» на этой увлекательной экскурсии
Начало: На набережной Новоссийска
Расписание: в четверг в 08:30
Завтра в 08:30
27 ноя в 08:30
3500 ₽ за человека