Военно-патриотическая экскурсия в Новороссийске: вечная память героям

Эта экскурсия — о прошлом и людях, без которых бы не было будущего. Мы вспомним о десантниках, что высадились на Малую землю в 1943 году. Обсудим партизан и как они подпольно боролись с врагами.
Поговорим о пионерах-героях и лётчиках-испытателях, а ещё о командирах, один из которых стал главой Советского государства.
Поговорим о пионерах-героях и лётчиках-испытателях, а ещё о командирах, один из которых стал главой Советского государства.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник неизвестному матросу — в честь всех погибших черноморских моряков, участвовавших в Гражданской и Великой Отечественной войнах
- памятник «Героическим морякам—черноморцам» — торпедный катер, один из символов освобождения Новороссийска
- братскую могилу советских партизан в парке им. Ленина — здесь похоронены участники отрядов новороссийского куста, павшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
- памятник Л. И. Брежневу — единственный в России памятник генеральному секретарю ЦК КПСС
- новороссийский колледж строительства и экономики — он напоминает о подвигах пионеров, которые защищали родной город в далёком 1942 году
- площадь Героев — центральный мемориальный ансамбль города-героя Новороссийска
- парковую магистраль — единственную реализованную часть послевоенного плана по реконструкции города
- и многое другое
Вы узнаете:
- что происходило с Новороссийском в период частичной оккупации врагом
- где конкретно остановили фашистов
- какую роль в освобождении города сыграли партизаны
- где высадился морской десант во время новороссийской операции освобождения
- сколько раз начальник политотдела 18-й армии Леонид Брежнев приплывал на Малую землю
- какие легендарные лётчики родились в Новороссийске и прославили его
- какие здания выжили после жарких боевых действий в сентябре 1943 года
- какую песню «поёт» Вечный огонь, и кто подарил гимн городу-герою
После экскурсии (по желанию) вы можете посетить крейсер «Михаил Кутузов».
Организационные детали
- Билет на крейсер «Михаил Кутузов» приобретается отдельно. Стоимость — 600 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
- Проведём экскурсию для группы от 4 человек. Доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽
- Можем организовать программу для школьных групп. Детали и стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной им. адмирала Серебрякова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Новороссийске
Провели экскурсии для 328 туристов
Всем привет! Мы, Екатерина и Елена, команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте. В дружеской атмосфере мы неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
юрий
30 мар 2025
Наш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать о военно-патриотической жизни Новороссийска-это талант! Мы коренные Краснодарцы и нам очень понравилось, особенно моим пацанам! День прошёл не зря. Теперь у них есть представления о городе герое Новороссийске. Особое спасибо Екатерине за эту экскурсию.
Б
Бэлла
20 мар 2025
Новороссийск стоит посетить обязательно!
Это один из городов героев и узнать о его героическом прошлом, а главное увидеть все собственными глазами для нас было очень важным (в путешествии была с сыном).
Его
Это один из городов героев и узнать о его героическом прошлом, а главное увидеть все собственными глазами для нас было очень важным (в путешествии была с сыном).
Его
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