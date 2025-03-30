Военно-патриотическая экскурсия в Новороссийске: вечная память героям

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Эта экскурсия — о прошлом и людях, без которых бы не было будущего. Мы вспомним о десантниках, что высадились на Малую землю в 1943 году. Обсудим партизан и как они подпольно боролись с врагами.



Поговорим о пионерах-героях и лётчиках-испытателях, а ещё о командирах, один из которых стал главой Советского государства.