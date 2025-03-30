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Военные экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Новороссийске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
Узнать о героическом прошлом города и его защитниках
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Военный аудиоспектакль-прогулка «393 шага»
Пешая
1 час
20 отзывов
Аудиогид
Военный аудиоспектакль-прогулка «393 шага»
Начало: Ул. Черняховского, 12
Расписание: по воскресеньям в 16:00
3 авг в 19:00
10 авг в 19:00
800 ₽ за человека
Военно-патриотическая экскурсия «Место подвига - Новороссийск»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-патриотическая экскурсия «Место подвига - Новороссийск»
Начало: Набережная Адмирала Серебрякова, у памятника Неизв...
3 авг в 09:00
7 авг в 09:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ю
    юрий
    30 марта 2025
    Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
    Наш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать о военно-патриотической жизни Новороссийска-это талант!
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    Мы коренные Краснодарцы и нам очень понравилось, особенно моим пацанам! День прошёл не зря. Теперь у них есть представления о городе герое Новороссийске. Особое спасибо Екатерине за эту экскурсию.

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  • Б
    Бэлла
    20 марта 2025
    Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
    Новороссийск стоит посетить обязательно! Это один из городов героев и узнать о его героическом прошлом, а главное увидеть все собственными глазами
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    для нас было очень важным (в путешествии была с сыном). Его роль в освобождении нашей страны от фашистов невозможно переоценить. Гид Екатерина - настоящий профессионал, очень интересный рассказчик, досконально знающий историю и любящий свой город. Мы очень рады, что познакомились с ней и именно она познакомила нас с такой непростой судьбой славного города Новороссийска. Однозначно советуем к посещению!

    Новороссийск стоит посетить обязательно!
  • Е
    ЕЛЕНА
    31 июля 2024
    Военный аудиоспектакль-прогулка «393 шага»
    Замечательная экскурсия. Узнала о героях ВОВ, в честь которых названы улицы Новороссийска, о трагической судьбе героев- десантников. Не раз наворачивались слезы. Экскурсия понравилась моему ребенку- подростку и это для меня очень важно. Гости с Ленинградской земли
  • М
    Мария
    17 июля 2024
    Военный аудиоспектакль-прогулка «393 шага»
    Очень понравилось! Трогательно, реалистично! Должен каждый кто посещает этот Город-Герой проникнуться атмосферой того времени когда шел бой за каждый метр земли!Спасибо, большое!!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Военные»

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В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6900. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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