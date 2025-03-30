Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
Узнать о героическом прошлом города и его защитниках
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Военный аудиоспектакль-прогулка «393 шага»
Начало: Ул. Черняховского, 12
Расписание: по воскресеньям в 16:00
3 авг в 19:00
10 авг в 19:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Военно-патриотическая экскурсия «Место подвига - Новороссийск»
Начало: Набережная Адмирала Серебрякова, у памятника Неизв...
3 авг в 09:00
7 авг в 09:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ююрий30 марта 2025Наш гид была Екатерина! Рекомендуем! За такое малое время нашей экскурсии успеть столько много рассказать о военно-патриотической жизни Новороссийска-это талант!
- ББэлла20 марта 2025Новороссийск стоит посетить обязательно! Это один из городов героев и узнать о его героическом прошлом, а главное увидеть все собственными глазами
- ЕЕЛЕНА31 июля 2024Замечательная экскурсия. Узнала о героях ВОВ, в честь которых названы улицы Новороссийска, о трагической судьбе героев- десантников. Не раз наворачивались слезы. Экскурсия понравилась моему ребенку- подростку и это для меня очень важно. Гости с Ленинградской земли
- ММария17 июля 2024Очень понравилось! Трогательно, реалистично! Должен каждый кто посещает этот Город-Герой проникнуться атмосферой того времени когда шел бой за каждый метр земли!Спасибо, большое!!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Военные»
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