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Деревянное кружево Новосибирска

5
2 отзыва
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
100 лет назад Ново-Николаевск был практически полностью деревянным.

Зажиточные горожане приглашали искусных мастеров, чтобы создать неповторимый шедевр на стенах деревянного дома.

Сейчас Новосибирск — огромный город 🏙️, где проживает более 1 миллиона человек.

Деревянные дома сменились кирпичными высотками и современными стеклянными небоскребами.

Я вас проведу по улочкам, где еще сохранились деревянные домики и расскажу истории 📖 об их владельцах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Деревянное кружево Новосибирска
Деревянное кружево Новосибирска

Что вы увидите

  • Музей «Сибирская береста»
  • Деревянное зодчество города
Возвращение на 100 лет назад
  • Познакомимся с шедеврами деревянного зодчества Новониколаевска начала прошлого века.
  • Прогуляемся по улочкам «тихого центра» и увидим дома зажиточных горожан, богато украшенные затейливой деревянной резьбой.
  • Поговорим о традициях народного домостроения в городе.
  • Посетим знаменитый музей 🖼 «Сибирская береста».

Организационные детали:

  • Возможно проведение данной экскурсии 🧭 для организованных школьных групп. Для ребят по предварительной заявке музейные работники проведут увлекательный мастер-класс по плетению берестяных браслетов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Площадь Ленина
Деревянное кружево Новосибирска
Деревянное кружево Новосибирска
Деревянное кружево Новосибирска
Деревянное кружево Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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2 отзыва оставили туристы

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