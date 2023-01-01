Что вы увидите
- Музей «Сибирская береста»
- Деревянное зодчество города
Возвращение на 100 лет назад
- Познакомимся с шедеврами деревянного зодчества Новониколаевска начала прошлого века.
- Прогуляемся по улочкам «тихого центра» и увидим дома зажиточных горожан, богато украшенные затейливой деревянной резьбой.
- Поговорим о традициях народного домостроения в городе.
- Посетим знаменитый музей 🖼 «Сибирская береста».
Организационные детали:
- Возможно проведение данной экскурсии 🧭 для организованных школьных групп. Для ребят по предварительной заявке музейные работники проведут увлекательный мастер-класс по плетению берестяных браслетов.
Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Площадь Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина О.
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