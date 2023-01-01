Ирина О. – Гид из Новосибирска

100 лет назад Ново-Николаевск был практически полностью деревянным.



Зажиточные горожане приглашали искусных мастеров, чтобы создать неповторимый шедевр на стенах деревянного дома.



Сейчас Новосибирск — огромный город 🏙️, где проживает более 1 миллиона человек.



Деревянные дома сменились кирпичными высотками и современными стеклянными небоскребами.



Я вас проведу по улочкам, где еще сохранились деревянные домики и расскажу истории 📖 об их владельцах.