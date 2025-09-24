Е Елена

О Ольга Это была замечательная экскурсия, которую провел человек, искренне влюбленный в свой город и с большой теплотой о нем повествующий. Если вы хотите познакомиться с Новосибирском, обращайтесь к Егору.

А Александра читать дальше перерывы предлагал, мы и все локации обошли, и вкусную кафеху посетили(чтоб я в голодный обморок там не упала 🙈) В общем, отличный обзор по центру города. Рекомендую посетить. Заботливй гид, Егор. Впечатление отличное👍 хороший обзор по центру. Парень-эксурсовод так интересно все рассказывал и показывал. И 100квартирный дом мы посетили,во внутрь зашли (мой восторг) и так заботился обо мне.., на скамеечках небольшие

Е Екатерина Всё понравилось, хороший гид, интересный рассказ. Егор очень гостеприимный, доброжелательный, заботливый.

После экскурсии был на связи, отвечал на вопросы, подсказывал рестораны, магазины.

Большое спасибо, теперь есть представление о городе и очень хорошее впечатление о Новосибирцах.

О Ольга Отличная экскурсия! Егор, спасибо огромное за душевные истории и за любовь к Новосибирску.

И Ирина Супер! Для знакомства с городом просто отлично. 2 часаролетели незаметно. Экскурсовод Егор отвечает на все вопросы. Видно, как он любит свой город. Спасибо!

А Александр Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Егор умеет расположить к себе. Он очень любит свой город и хочет донести его короткую, но яркую историю для туристов. Во время экскурсии зашли в кафе, взяли кофе и пошли прогуливаится по улица города дальше. Получилась даже не экскурсия, а как встреча с очень хорошим знакомым. Рекомендую.

В Валерия Спасибо большое за подробную и интересную экскурсию 😊