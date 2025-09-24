Показать Новосибирск со всех сторон, выделить главные вехи его истории и прочертить причинно-следственные связи между людьми и событиями — вот цель моей экскурсии.
Мы прогуляемся по центральным улицам города, рассмотрим его значимые архитектурные объекты и выясним, почему статус столицы Сибири присвоен Новосибирску заслуженно.
Описание экскурсииПриглашаю вас на прогулку по главному городу Сибири, чтобы показать его с самых ярких сторон, рассказать об увлекательной истории и провести вас по местам, которые лучше всего раскрывают душу Новосибирска. Что мы увидим? Мы прогуляемся по центральным улицам, рассмотрим знаковые архитектурные объекты и разберемся, почему Новосибирск заслуженно называют столицей Сибири. Маршрут подходит всем, независимо от возраста и уровня подготовки. Я спланировал маршрут так, чтобы у нас была возможность сделать паузу, отдохнуть и продолжить путешествие с новыми силами. Вот лишь некоторые из мест, которые мы посетим:
- Собор Александра Невского — первое каменное здание Новосибирска, ровесник города.
- Стоквартирный дом — уникальное архитектурное наследие, проект Андрея Крячкова. Расскажу, кто жил в этом доме и чем он интересен.
- Реальное училище Дома Романовых — здание, связанное с историей всеобщего начального образования в Российской империи. Мы сравним, как учились тогда и сейчас.
- Купеческий Новосибирск — прогуляемся по историческим кварталам с деревянными и кирпичными особняками, где жили богатейшие люди города. Я расскажу, кем они были и чем занимались.
- Улица Ленина и Вокзальная магистраль — одни из самых оживленных и красивых улиц города, где кипит современная жизнь.
- Площадь Ленина — или, может быть, Красная площадь? Разберемся вместе, как правильно её называть. Здесь я расскажу об истории театра НОВАТ и других грандиозных постройках, подчёркивающих статус Новосибирска. Почему стоит пойти именно со мной? Я не только расскажу об истории города, но и покажу, как люди и события прошлого связаны с сегодняшним днем. Мы увидим Новосибирск под необычным углом и разберемся, чем он так уникален. Я уверен, что эта экскурсия оставит у вас самые тёплые воспоминания и поможет увидеть Новосибирск во всей красе. Присоединяйтесь, будет интересно! Важная информация: Для комфортной прогулки советую заранее узнать прогноз погоды, надеть удобную обувь и одеться по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Андрея Крячкова
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для комфортной прогулки советую заранее узнать прогноз погоды
- Надеть удобную обувь и одеться по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 сен 2025
О
Ольга
25 июн 2025
Это была замечательная экскурсия, которую провел человек, искренне влюбленный в свой город и с большой теплотой о нем повествующий. Если вы хотите познакомиться с Новосибирском, обращайтесь к Егору.
А
Александра
16 июн 2025
Впечатление отличное👍 хороший обзор по центру. Парень-эксурсовод так интересно все рассказывал и показывал. И 100квартирный дом мы посетили,во внутрь зашли (мой восторг) и так заботился обо мне.., на скамеечках небольшие
Е
Екатерина
22 мая 2025
Всё понравилось, хороший гид, интересный рассказ. Егор очень гостеприимный, доброжелательный, заботливый.
После экскурсии был на связи, отвечал на вопросы, подсказывал рестораны, магазины.
Большое спасибо, теперь есть представление о городе и очень хорошее впечатление о Новосибирцах.
О
Ольга
27 апр 2025
Отличная экскурсия! Егор, спасибо огромное за душевные истории и за любовь к Новосибирску.
И
Ирина
11 апр 2025
Супер! Для знакомства с городом просто отлично. 2 часаролетели незаметно. Экскурсовод Егор отвечает на все вопросы. Видно, как он любит свой город. Спасибо!
К
Кравченко
11 апр 2025
А
Александр
9 апр 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Егор умеет расположить к себе. Он очень любит свой город и хочет донести его короткую, но яркую историю для туристов. Во время экскурсии зашли в кафе, взяли кофе и пошли прогуливаится по улица города дальше. Получилась даже не экскурсия, а как встреча с очень хорошим знакомым. Рекомендую.
В
Валерия
15 мар 2025
Спасибо большое за подробную и интересную экскурсию 😊
В
Вера
14 янв 2025
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Я в большом восторге и искренне Благодарю Егора за сервис, его терпение, мои впечатления и искреннюю любовь к своему городу! Это очень впечатляет! Я не
