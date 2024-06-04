1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Вы осмотрите храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с купальнями и часовней»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
«Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма»
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
«первый каменный храм в Новониколаевске – собор Александра Невского,»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
«Собор Александра Невского — первый храм Новосибирска»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
«А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
«Историческая мечеть — первая мечеть Новосибирска, о которой знают далеко не все местные жители»
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
«Возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу), а также другая версия маршрута: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
«Побываете в Музее чатских татар и мечети»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
«На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
«Вы увидите известный стоквартирный дом, старинные усадьбы и соборы, узнаете, где обитает призрак женщины, и какой скандал прославил город на весь мир»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Православные храмы Новосибирска: путешествие через века
Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: У храма Александра Невского
«В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
«Кроме того, вы пройдёте через знаменитый 100-квартирный дом, увидите собор Александра Невского, училище дома Романовых, Художественный музей и микрорайон в самом сердце города — Тихий центр»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
«Увидите древнейшие из сохранившихся храмов, полюбуетесь видами на реку»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
- OOlga2 июня 2024Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
- ННаталья2 июня 2024Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
- ААнтонина29 мая 2024Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ООльга26 мая 2024Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
- ППавел23 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
- ЛЛариса21 мая 2024Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
- ЕЕлена19 мая 2024Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
- ЮЮлия17 мая 2024Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Святые места»
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