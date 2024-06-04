🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Бердские скалы, водопады и Святой Ключ Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке Начало: По договоренности «Вы осмотрите храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с купальнями и часовней» 16 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски Начало: В центре города «Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма» от 9 334 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц Начало: В районе метро Площадь Ленина «первый каменный храм в Новониколаевске – собор Александра Невского,» 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Нескучный Новосибирск Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: От площади Ленина «Собор Александра Невского — первый храм Новосибирска» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро «А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города» от 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка Начало: В районе привокзальной площади «А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых» 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая «По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места» 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории «Историческая мечеть — первая мечеть Новосибирска, о которой знают далеко не все местные жители» 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: В районе метро «Красный проспект» «После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм» 12 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири «Возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу), а также другая версия маршрута: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом» 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Купеческая Колывань и село чатских татар Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления «Побываете в Музее чатских татар и мечети» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды Начало: на Красном проспекте «На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом Начало: В сквере им. Крячкова «Вы увидите известный стоквартирный дом, старинные усадьбы и соборы, узнаете, где обитает призрак женщины, и какой скандал прославил город на весь мир» 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа Православные храмы Новосибирска: путешествие через века Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: У храма Александра Невского «В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 2 часа По Новосибирску - в мини-группе Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы Начало: На автостанции «Железнодорожная» «Кроме того, вы пройдёте через знаменитый 100-квартирный дом, увидите собор Александра Невского, училище дома Романовых, Художественный музей и микрорайон в самом сердце города — Тихий центр» Расписание: в субботу в 10:00 3 200 ₽ за человека