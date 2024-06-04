Религиозные экскурсии по святым местам Новосибирска

Найдено 17 экскурсий в категории «Святые места» в Новосибирске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
«Вы осмотрите храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с купальнями и часовней»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
«Кругосветка» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск
Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски
Начало: В центре города
«Осмотрите буддистский дацан, возле которого поговорим о представителях бурятской диаспоры в Новосибирске и этой древней религии, а если повезёт — пообщаемся с настоятелем храма»
10 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 9 334 за всё до 6 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
«первый каменный храм в Новониколаевске – собор Александра Невского,»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Нескучный Новосибирск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Нескучный Новосибирск
Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет
Начало: От площади Ленина
«Собор Александра Невского — первый храм Новосибирска»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни
Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете
Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро
«А также насладитесь видом на Храм Александра Невского — первое каменное строение города»
Завтра в 18:00
10 июня в 19:00
от 6 400 за всё до 4 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
«А также отыщете памятник Лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, посетите музей минералов в институте Геологии и зайдете в деревянный храм Всех Святых»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«По вашему желанию покажу самую большую библиотеку Сибири, местный Манхэттен, синагогу, католический собор и другие интересные места»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Главные храмы Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
«Историческая мечеть — первая мечеть Новосибирска, о которой знают далеко не все местные жители»
Завтра в 10:00
11 июня в 13:00
5 500 за всё до 3 чел.
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
«После небольшой прогулки по городку мы с вами отправимся к Покровскому Александро-Невскому монастырю, где посетим действующий храм»
10 июня в 08:00
12 июня в 14:00
12 400 за всё до 3 чел.
ОбьГЭС - городок энергетиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков
Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией
Начало: У станции метро «Студенческая»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
«Возможна организация поездки для больших групп (цена по запросу), а также другая версия маршрута: до Нижнекаменки едем по правому берегу Оби через Караканский бор, села Бурмистрово и Завьялово, где можно полюбоваться еще одним старинным храмом»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
«Побываете в Музее чатских татар и мечети»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Тайны Еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску
Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: на Красном проспекте
«На улице Болдыревской вы узнаете, чему и как учили в 12 первых школах города, как икона Иверской Божьей матери спасла церковь при пожаре и кем была ведьма Дудихина, обладавшая, по слухам, секретом вечной молодости»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Нескучная экскурсия по купеческим кварталам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом
Начало: В сквере им. Крячкова
«Вы увидите известный стоквартирный дом, старинные усадьбы и соборы, узнаете, где обитает призрак женщины, и какой скандал прославил город на весь мир»
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
5 200 за всё до 5 чел.
Православные храмы Новосибирска
Индивидуальная
4 часа
Православные храмы Новосибирска: путешествие через века
Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: У храма Александра Невского
«В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы»
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
«Кроме того, вы пройдёте через знаменитый 100-квартирный дом, увидите собор Александра Невского, училище дома Романовых, Художественный музей и микрорайон в самом сердце города — Тихий центр»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200 за человека
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком
Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири
«Увидите древнейшие из сохранившихся храмов, полюбуетесь видами на реку»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3 часа пролетели как один
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    миг. Спасибо Софье - она очень интересный человек и профессионал своего дела. Благодаря этой экскурсии, Новосибирск стал для нас еще ближе и интереснее. Несмотря на небольшое вмешательство погоды (дождь), это не помешало нам в нашей экскурсии. Хочется отметить водителя автомобиля Юрия: там, где мы не выходили из авто из-за дождя, водитель замедлял движение и останавливался. Большое спасибо за интересную экскурсию.

    Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3Экскурсия была очень интересной. Мы увидели город в вечерней подсветке, как мы и хотели, и 3
  • O
    Olga
    2 июня 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Очень интересная, содержательная, насыщенная экскурсия. Продуманный маршрут, хорошая комбинация пешеходных прогулок и маршрута в автомобиле
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Нескучный Новосибирск
    Первый раз была в Новосибирске. Проездом. Экскурсия была проведена для меня одной. Скорректирована под мои временные параметры и под мои интересы. Экскурсия очень интересная и познавательная! Получила огромное удовольствие! Рекомендую всем.
  • А
    Антонина
    29 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья - прекрасный экскурсовод. Интересный материал, а конфета врученная в центре России, это очень мило было.
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
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    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Нескучный Новосибирск
    Наталья обладает глубокими знаниями историей своего города, постоянно их расширяет, чувствуется профессионализм, понравилась ясное изложение и культурная речь. Рекомендую и благодарю Наталью за знаклмство с городом.
  • П
    Павел
    23 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Экскурсия прошла хорошо, забрали и отвезли в указанное место. Машина нормальная. Программа выполнена хорошо. Рассказ интересный. Обработано честно. Есть момент,
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    что мы ожидали немного больше. увидеть красоту ночного города с точки зрения местного жителя. Ночные фонтаны, подсветку и так далее. У нас был опыт индивидуальной экскурсии в Сочи. Таксист-экскурсовод провез нас по интересным местам, ориентируясь на на наши пожелания. Мы совершили три поездки там по 5-6 часов каждая. Это запомнилось больше.

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    «Кругосветка» по новосибирским наукоградам
    Отличная экскурсия «кругосветка»по новосибирским наукоградам благодаря гиду Виктору. Умеет заинтересовать своими рассказом, всё очень интересно и красиво. Эту экскурсию я
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    организовывала для родственницы из Москвы да и сама была в восторге от рассказов о нашем города. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям. Огромное спасибо Виктору

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
    Рекомендую. т. к. некоторые достопримечательности Новосибирска эффектнее и величественней выглядят с подсветкой. Экскурсия емкая. Виктор много может рассказать о своем городе

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
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  5. Автомобильная экскурсия по вечерней столице Сибири
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Театр оперы и балета
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  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
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