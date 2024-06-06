🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 55 отзывов Уникальная экскурсия по Новосибирску: история и архитектура Погрузитесь в историю Новосибирска, пройдитесь по центральным улицам и узнайте его секреты без единого лишнего слова 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 169 отзывов Красный проспект Новосибирска: путешествие через историю и архитектуру Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя Красный проспект с его историческими зданиями и секретами Начало: По согласованию с гостями от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Бердские скалы, водопады и Святой Ключ Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке Начало: По договоренности 16 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по новосибирским наукоградам: Академгородок, Кольцово, Краснообск Откройте для себя неизведанный Новосибирск: наукограды, истории успеха, духовные святыни и кулинарные изыски Начало: В центре города от 9 334 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 65 отзывов Большая прогулка по Академгородку: погружение в сердце науки Новосибирска Познакомьтесь с уникальным городом внутри города - Академгородок. Это не только научный центр, но и место с богатой историей и культурой Начало: По договорённости от 9 334 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 45 отзывов Открывая Новосибирск Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии Начало: Отель Domina 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 38 отзывов Атмосферный Новосибирск: экспресс-прогулка по ярким местам Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Новосибирску, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту Начало: В районе площади Ленина 3 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 130 отзывов Добро пожаловать в Новосибирск: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в компании опытного гида Начало: На площади Ленина 5 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц Начало: В районе метро Площадь Ленина 4 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Новосибирск неизвестный: легенды и тайны столицы Сибири Новосибирск - город с богатой историей и множеством тайн. Узнайте о легендах и мифах столицы Сибири на увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Первомайский сквер 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Нескучный Новосибирск Окунуться в прошлое города, пройти по историческим местам и побывать на площади, которой нет Начало: От площади Ленина 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина) 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Влюбиться в Новосибирск за 2 часа: индивидуальная экскурсия Узнайте Новосибирск за 2 часа! Погрузитесь в историю, архитектуру и культуру столицы Сибири. Посетите ключевые достопримечательности и оцените уникальные здания Начало: В районе Центрального и Железнодорожного района 7 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 75 отзывов Популярное предложение Индивидуальная экскурсия по вечернему Новосибирску: достопримечательности и огни Вечерняя автомобильная экскурсия по Новосибирску - идеальный способ увидеть город в новом свете Начало: в вашем отеле или у удобной станции метро от 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка Начало: В районе привокзальной площади 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сердечный привет из Ново-Николаевска: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Ново-Николаевска, прогуливаясь вдоль Оби и узнавая о его превращении в Новосибирск Начало: На Михайловской набережной 4 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Академгородок Новосибирска: уникальное путешествие из прошлого в будущее Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Академгородок: наука и жизнь 21 века Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места Начало: На проспекте Лаврентьева 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 1 отзыв Академгородок + ГЭС в мини-группе Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас Начало: На улице Дмитрия Шамшурина 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Контрасты Левобережья «Город в городе», или многообразие Ленинского района Начало: В районе «Сада Кирова» от 4 270 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: В районе метро «Красный проспект» 12 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва ОбьГЭС в Новосибирске: экскурсия в городок энергетиков Разгадайте тайны городка энергетиков и его вклад в историю Новосибирска с увлекательной экскурсией Начало: У станции метро «Студенческая» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Купеческая Колывань и село чатских татар Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайны Еврейского квартала: индивидуальная экскурсия по Новосибирску Прогуляйтесь по историческим улицам Новосибирска и узнайте о жизни еврейских купцов и предпринимателей. Откройте для себя удивительные истории и легенды Начало: на Красном проспекте 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Загадка сталинского бункера под оперным театром в Новосибирске Погрузитесь в тайны подземелья Новосибирска, раскрывая историю сталинского бункера и знаменитых памятников города 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Новосибирск: историческая пешая прогулка - от посёлка до мегаполиса за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, узнайте его историю и секреты в увлекательной пешей экскурсии. Исследуйте город с новой стороны Начало: на площади Ленина 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Купеческий Новосибирск: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого Новосибирска, исследуя купеческие кварталы с профессиональным гидом Начало: В сквере им. Крячкова 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне Начало: В аэропорте «Толмачёво» 9 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас Начало: у театра «НОВАТ» 6 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Путешествие по историческому городку Новосибирской ГЭС Погрузитесь в историю советской эпохи, посетив уникальный городок энергетиков и Новосибирскую ГЭС, символ научных достижений Начало: Ст. метро Студенческая Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Знакомство с Новосибирским метро: от площади Ленина до Речного вокзала Приглашаем на увлекательное путешествие по Новосибирскому метро, где история и современность сочетаются в архитектуре Начало: Пл. Ленина Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Аудиогид 30 минут Аудиоэкскурсия по вокзалу Новосибирск-Главный: погружение в историю Познакомьтесь с историей вокзала Новосибирск-Главный, слушая увлекательные рассказы через наушники. Уникальный формат знакомства с культурным наследием Начало: На ж/д вокзале 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Экскурсия «Славься же, город Наук и Труда» (Нов. +Академгородка и ГЭС) Начало: Центр города или жд вокзал Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Вечерние огни Новосибирска: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу вечернего Новосибирска, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории Начало: На площади Ленина 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа Православные храмы Новосибирска: путешествие через века Приглашаем на уникальное путешествие по православным храмам Новосибирска, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: У храма Александра Невского 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа О Новосибирске со вкусом Экскурсия по городу + гастрономический мастер-класс с шеф-поваром Начало: У метро Площадь Ленина 19 499 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 2 часа По Новосибирску - в мини-группе Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы Начало: На автостанции «Железнодорожная» Расписание: в субботу в 10:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Влюбиться в Новосибирск: по городу - на авто и пешком Увидеть красоты и историческое достояние столицы Сибири 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Экскурсия-прогулка по набережной Новосибирска Познакомиться с историей города в его самой красивой локации Начало: У парка «Городское начало» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное Начало: у метро Речной вокзал 4 000 ₽ за всё до 6 чел.