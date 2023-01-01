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Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска

5
10 отзывов
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
В рамках экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Новосибирском, его историей 📖 и как следует изучите центр города.

Я покажу вам здания, оставшиеся с эпохи конструктивизма, проведу по местам, напоминающим о прошлом города и, конечно же, приведу на Михайловскую Набережную и к самому первому каменному храму города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Оперный театр
  • Молодежный театр «Глобус»
  • Красный проспект
  • Сквер Героев Революции
  • Старинные купеческие особняки
  • «Стоквартирный дом»
  • Площадь Свердлова
  • Собор Александра Невского
  • Парк «Городское начало»
  • Михайловская набережная
Площадь Ленина
Сначала мы осмотрим здание оперного театра — выдающийся памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Это здание по праву считается визитной карточкой города. Узнаем историю 📖 его строительства, которая была не простой, а временами и трагической. Познакомимся с архитектурным ансамблем площади Ленина — центра Новосибирска. Все здания, стоящие там, решены в стиле конструктивизм и являются памятниками архитектуры регионального значения.
По Красному проспекту
Далее будем двигаться вниз по Красному Проспекту к реке Обь, делая остановки около интересных исторических зданий и сооружений. Побываем в сквере Героев Революции, поговорим о событиях белочешского мятежа в Новониколаевске в 1918-1919 гг, когда в городе пала Советская власть, осмотрим дом Ленина, историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена Советская власть в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодежный театр «Глобус», современное здание главного офиса Сбербанка.
Старый Новониколаевск
Потом познакомимся с купеческими особняками из красного кирпича, которые были построены еще в конце 19 века. Посетим уникальный музей 🖼 сибирской бересты, поговорим об истории проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже. Далее познакомимся с ансамблем зданий на площади Свердлова и осмотрим здание Художественного музея.
Побываем в соборе во имя святого князя Александра Невского —это первый каменный храм в Новониколаевске, а также посетим парк 🌳 «Городское начало» и Михайловскую набережную, откуда начал развиваться Новосибирск.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей «Сибирская береста»
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ст. метро «Площадь Ленина»
Место завершения
🏁 Ст. метро «Речной вокзал»
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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10 отзывов оставили туристы

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