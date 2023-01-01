Площадь Ленина

Сначала мы осмотрим здание оперного театра — выдающийся памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Это здание по праву считается визитной карточкой города. Узнаем историю 📖 его строительства, которая была не простой, а временами и трагической. Познакомимся с архитектурным ансамблем площади Ленина — центра Новосибирска. Все здания, стоящие там, решены в стиле конструктивизм и являются памятниками архитектуры регионального значения.

По Красному проспекту

Далее будем двигаться вниз по Красному Проспекту к реке Обь, делая остановки около интересных исторических зданий и сооружений. Побываем в сквере Героев Революции, поговорим о событиях белочешского мятежа в Новониколаевске в 1918-1919 гг, когда в городе пала Советская власть, осмотрим дом Ленина, историческое здание торгового корпуса, в котором была провозглашена Советская власть в Новониколаевске (теперь в здании находится краеведческий музей), молодежный театр «Глобус», современное здание главного офиса Сбербанка.

Старый Новониколаевск

Потом познакомимся с купеческими особняками из красного кирпича, которые были построены еще в конце 19 века. Посетим уникальный музей 🖼 сибирской бересты, поговорим об истории проектирования и строительства знаменитого «стоквартирного дома», получившего Гран-при на международной выставке в Париже. Далее познакомимся с ансамблем зданий на площади Свердлова и осмотрим здание Художественного музея.

Побываем в соборе во имя святого князя Александра Невского —это первый каменный храм в Новониколаевске, а также посетим парк 🌳 «Городское начало» и Михайловскую набережную, откуда начал развиваться Новосибирск.