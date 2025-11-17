«НОВОСИБИРСК – СЕРДЦЕ СИБИРИ» Новосибирск — не просто крупнейший город Сибири, динамичный мегаполис и культурная столица, предлагающая множество достопримечательностей для ознакомления.
Это место, где величие инженерной мысли соседствует с уютом тихих улиц, хранящих удивительные истории о прошлом и настоящем. Приглашаем вас на экскурсию, которая покажет город в его самых ярких и многогранных образах.
Описание экскурсииЧто ждет на программе? Нарымский сквер — тихий уголок в самом сердце города, хранящий память о людях, чьи судьбы стали частью истории страны. Здесь каждый памятник — напоминание о силе духа и стойкости. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный — грандиозное здание, которое встречает тысячи путешественников и поражает масштабом. Вы увидите вокзал, построенный в форме паровоза, и поймете, почему он считается одной из визитных карточек города. Михайловская набережная — живописное место для прогулок по берегу Оби с захватывающим видом на реку и знаменитым метромостом. Вы увидите памятник Первому мосту, символизирующему начало истории Новосибирска. Когда-то именно этот мост соединил берега Оби, став отправной точкой для строительства будущего мегаполиса. ГПНТБ — крупнейшая научная библиотека за Уралом. В ее стенах хранятся редчайшие книги и коллекции, которые не найдешь больше нигде. НОВАТ — знаменитый Театр оперы и балета, с крупнейшей по площади сценой в России. Грандиозный храм искусства, который называют «Сибирским Колизеем». Его купол — уникальное инженерное сооружение, способное укрыть здание Московского Большого театра целиком. Площадь Ленина – сердце города и его главная сцена для праздников, и пересекающая площадь, улица Ленина – главный променад Новосибирска со множеством атмосферных заведений, интересных зданий и кварталами «Тихого центра» Красный проспект — главная артерия города, где за фасадами величественных зданий кроются захватывающие истории. Здесь вы увидите: Дом с часами — один из старейших домов Новосибирска, сохранивший колорит начала XX века. Здание Госбанка — настоящий образец конструктивизма, отражающий характер своего времени. Краеведческий музей — городской торговый комплекс, построенный в 1910 году самым важным для Новосибирска архитектором А. Д. Крячковым. Часовню Святителя Николая — частица сибирской души, легендарный символ Новосибирска. Собор Александра Невского — построенный в византийском стиле еще в 1899 году знаменитым инженером Николаем Тихомировым. В 1930-х годах храм попытались взорвать большевики, но здание с легкостью выдержало взрыв.
Ежедневно с 09:00 до 23:00.
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Красный проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
