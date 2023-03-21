Что вас ожидает:

Вкусные истории.

Мы увидим старинный дом, где когда-то было известное трактирное заведение, вы узнаете, откуда пошло выражение «под мухой», какими были первые рестораны в Новосибирске. Вы познакомитесь с рестораном с лучшей сибирской кухней, названным гастрономическим театром от основоположников современной сибирской кухни Владимира и Анжелики Бурковских.

Побываете в старинном доме с легендой, где французский подход уживается вместе с русским хлебосольством, а также, что означало название ЦК, известное в Новосибирске в 80-90-х годах. Экскурсия включает иммерсионные элементы: музыка, которая погрузит в тот период, аксессуары. Экскурсия авторская. Если вы хотите знать больше, приходите на экскурсию!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В жаркое время возьмите с собой бутылочку воды.