От трактира до ресторана

Наша экскурсия - прогулка, которая открывает гастрономические секреты купеческого Новониколаевска так назывался ранее

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наша экскурсия — прогулка, которая открывает гастрономические секреты купеческого Новониколаевска (так назывался ранее Новосибирск), и проходит по историческим кварталам Новосибирска, где сохранились дома вековой давности.
От трактира до ресторана
От трактира до ресторана
От трактира до ресторана
От трактира до ресторана
От трактира до ресторана
От трактира до ресторана
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Приказчика
  • Ресторан Ля Мезон
  • Краеведческий музей (Городской Торговый корпус)
  • Деловой доходный дом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вкусные истории.
  • Мы увидим старинный дом, где когда-то было известное трактирное заведение, вы узнаете, откуда пошло выражение «под мухой», какими были первые рестораны в Новосибирске. Вы познакомитесь с рестораном с лучшей сибирской кухней, названным гастрономическим театром от основоположников современной сибирской кухни Владимира и Анжелики Бурковских.
Побываете в старинном доме с легендой, где французский подход уживается вместе с русским хлебосольством, а также, что означало название ЦК, известное в Новосибирске в 80-90-х годах. Экскурсия включает иммерсионные элементы: музыка, которая погрузит в тот период, аксессуары. Экскурсия авторская. Если вы хотите знать больше, приходите на экскурсию!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В жаркое время возьмите с собой бутылочку воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед или ужин в ресторане «Пуппен Хаус»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск
Завершение: Красный проспект, 25, Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В жаркое время возьмите с собой бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Новосибирска

Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
3 отзыва
Очень популярно сейчас
Атмосферный Новосибирск: увлекательная экспресс-прогулка
Пройти по самому приключенческому маршруту города и услышать его курьезные секреты
в районе площади Ленина
21 мар
22 мар
25 мар
26 мар
2 150 за всё до 4 чел.
Открывая Новосибирск
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
27 отзывов
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
вокзал Новосибирск-Главный
21 мар
22 мар
25 мар
26 мар
2 800 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
110 отзывов
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
на площади Ленина
21 мар
22 мар
25 мар
26 мар
4 100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Новосибирске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ