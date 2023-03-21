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Описание
Что вас ожидает:
Вкусные истории.
Мы увидим старинный дом, где когда-то было известное трактирное заведение, вы узнаете, откуда пошло выражение «под мухой», какими были первые рестораны в Новосибирске. Вы познакомитесь с рестораном с лучшей сибирской кухней, названным гастрономическим театром от основоположников современной сибирской кухни Владимира и Анжелики Бурковских.
Побываете в старинном доме с легендой, где французский подход уживается вместе с русским хлебосольством, а также, что означало название ЦК, известное в Новосибирске в 80-90-х годах. Экскурсия включает иммерсионные элементы: музыка, которая погрузит в тот период, аксессуары. Экскурсия авторская. Если вы хотите знать больше, приходите на экскурсию!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В жаркое время возьмите с собой бутылочку воды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед или ужин в ресторане «Пуппен Хаус»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чаплыгина, 65, Новосибирск
Завершение: Красный проспект, 25, Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В жаркое время возьмите с собой бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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