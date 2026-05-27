Пивоварня изнутри: экскурсия с дегустацией в Новосибирске (18+)

Пиво надо пробовать там, где его готовят. Зову вас в историческое здание, где расположился пивной ресторан с собственным производством. Мы обсудим, как его создавали австрийцы и по каким рецептам здесь варят пенное. А затем вы оцените несколько сортов и идеально подходящие к ним закуски.
Описание экскурсии
Вы посмотрите на производство пенного напитка и узнаете:
- историю знаменитого исторического здания Новосибирска
- как австрийцы создавали в нём один из самых популярных ресторанов города
- как здесь варят пиво по австрийским рецептам
А затем попробуете 5 сортов пива (пильзенское, мартовское, хеллес, бархатное, пшеничное) и сет австрийских закусок, тем самым совместив приятное с полезным.
Организационные детали
Дегустация и сет закусок входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пивоварни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 601 туриста
Мой девиз: никаких скучных лекций по истории — только живой и интересный рассказ! Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать при этом о
