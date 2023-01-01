Полёт над Новосибирском: информация и безопасность
Все наши пилоты профессионалы, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии. К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полеты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями.
Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом.
Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности полетов, а также техническому состоянию самолётов и вертолётов.
При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно — покурить во время полёта не получится.
Организационные детали
Полет длится 30 минут
Маршрут полёта: Аэродром «Северный» — Заельцовский парк 🌳 — Бугринский мост — Аэродром «Северный»
Полет может быть отменён из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
Полетать могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет.
Прибыть на аэродром лучше заранее — за час до экскурсии 🧭. Обязательно возьми с собой паспорт. На аэродроме вас встретят.
Что входит
Экскурсия по аэродрому
Полёт 30 минут
Знакомство с самолётом
Заряд позитивных эмоций и отличное настроение
Что не входит
Трансфер до аэропорта (можно заказать отдельно)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт «Северный»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.