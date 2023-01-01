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Ознакомительный полет над Новосибирском

4.8
4 отзыва
Евгения З.
Евгения З. – Гид из Новосибирска
Давно мечтал прокатиться на легкомоторном самолете? У тебя есть возможность не только увидеть знакомые вещи с нового ракурса, но и ненадолго взять управление воздушным судном на себя, под бдительным присмотром нашего пилота-инструктора.

Кто знает может это твой первый шаг в авиацию? Мы готовы рассказать, что делать дальше!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 990 ₽ за экскурсию

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Ознакомительный полет над Новосибирском
Ознакомительный полет над Новосибирском

Что вы увидите

  • Аэродром «Северный»
  • Заельцовский парк
  • Бугринский мост
Полёт над Новосибирском: информация и безопасность
  • Все наши пилоты профессионалы, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии. К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полеты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями.
  • Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом.
  • Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности полетов, а также техническому состоянию самолётов и вертолётов.
  • При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
  • Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
  • Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно — покурить во время полёта не получится.
Организационные детали
  • Полет длится 30 минут
  • Маршрут полёта: Аэродром «Северный» — Заельцовский парк 🌳 — Бугринский мост — Аэродром «Северный»
  • Полет может быть отменён из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет.
  • Прибыть на аэродром лучше заранее — за час до экскурсии 🧭. Обязательно возьми с собой паспорт. На аэродроме вас встретят.
Что входит
  • Экскурсия по аэродрому
  • Полёт 30 минут
  • Знакомство с самолётом
  • Заряд позитивных эмоций и отличное настроение
Что не входит
  • Трансфер до аэропорта (можно заказать отдельно)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт «Северный»
Ознакомительный полет над Новосибирском
Ознакомительный полет над Новосибирском
Ознакомительный полет над Новосибирском
Ознакомительный полет над Новосибирском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения З.
Евгения З.
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4 отзыва оставили туристы

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