Евгения З. – Гид из Новосибирска

Давно мечтал прокатиться на легкомоторном самолете? У тебя есть возможность не только увидеть знакомые вещи с нового ракурса, но и ненадолго взять управление воздушным судном на себя, под бдительным присмотром нашего пилота-инструктора.



Кто знает может это твой первый шаг в авиацию? Мы готовы рассказать, что делать дальше!