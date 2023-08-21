Взглянуть на главные достопримечательности города с высоты птичьего полёта
Мало кто видел Новосибирск с высоты! Местный вы или приехали отдохнуть — полёт на самолёте представит город в новом свете и станет незабываемым приключением.
Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами. А иллюминаторы откроют захватывающие панорамы.
Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами. А иллюминаторы откроют захватывающие панорамы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пристегните ремни!
Перед взлётом пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и полетать за штурвалом.
Живописные пейзажи
Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы ещё не видели!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на самолёте Cessna 172
- Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды или военных учений (к сожалению, на подобные события мы повлиять не можем). В таком случае мы договоримся о переносе на другой день. В некоторых случаях из-за погоды может измениться маршрут.
- Полетать над Новосибирском могут путешественники любого возраста, включая детей с 5 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 18 туристов
Наша компания проводит частные полёты и воздушные экскурсии в Москве на самолётах, вертолётах. Предлагаем совершить необычную, полную незабываемых эмоций прогулку над городом. Вы насладитесь видами любимого города с необычного ракурса. Скорее бронируйте полёт, мы всегда на связи!
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Люба
21 авг 2023
В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы - здесь все супер.
Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30 минут мы пролетели над лесом в районе аэродрома Мочище, долетели до реки (посмотрели отмели) и обратно через лес. Новосибирска не видели совершенно.
Если целью экскурсии ставить впечатления от полета на 4 местном самолете - все отлично, но если цель именно увидеть Новосибирск с высоты - тогда нет.
Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30 минут мы пролетели над лесом в районе аэродрома Мочище, долетели до реки (посмотрели отмели) и обратно через лес. Новосибирска не видели совершенно.
Если целью экскурсии ставить впечатления от полета на 4 местном самолете - все отлично, но если цель именно увидеть Новосибирск с высоты - тогда нет.
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