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Над Новосибирском - на самолёте

Полетайте над Новосибирском на самолёте Cessna 172. Опытный пилот покажет город с высоты и обучит базовым навыкам управления. Захватывающие виды гарантированы
Мало кто видел Новосибирск с высоты! Местный вы или приехали отдохнуть - полёт на самолёте представит город в новом свете и станет незабываемым приключением.

Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления
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воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами. А иллюминаторы откроют захватывающие панорамы. Перед взлётом пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и полетать за штурвалом. Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками.

Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище - таким Новосибирск вы ещё не видели

4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Полёт на самолёте Cessna 172
  • 👨‍✈️ Опытный пилот-инструктор
  • 🌆 Захватывающие панорамы города
  • 🎢 Возможность управления самолётом
  • 👶 Подходит для детей от 5 лет
  • 📅 Возможность переноса при плохой погоде

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для полёта над Новосибирском - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, а виды на город и природу особенно живописны. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться полётом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года полёты возможны, но стоит учитывать, что зимой видимость может быть ограничена, а низкие температуры могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Над Новосибирском - на самолёте
Над Новосибирском - на самолёте
Над Новосибирском - на самолёте

Что можно увидеть

  • Заельцовский парк
  • Оперный театр
  • Железнодорожная станция «Новосибирск-Главный»
  • Городской пляж
  • Слияние рек Обь и Иня
  • ОбьГЭС
  • Обское водохранилище

Описание экскурсии

Пристегните ремни!

Перед взлётом пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и полетать за штурвалом.

Живописные пейзажи

Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы ещё не видели!

Организационные детали

  • Полёт проходит на самолёте Cessna 172
  • Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды или военных учений (к сожалению, на подобные события мы повлиять не можем). В таком случае мы договоримся о переносе на другой день. В некоторых случаях из-за погоды может измениться маршрут.
  • Полетать над Новосибирском могут путешественники любого возраста, включая детей с 5 лет
  • Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэродром Мочище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 76 туристов
Наша компания проводит частные полёты и воздушные экскурсии в Москве на самолётах, вертолётах. Предлагаем совершить необычную, полную незабываемых эмоций прогулку над городом. Вы насладитесь видами любимого города с необычного ракурса. Скорее бронируйте полёт, мы всегда на связи!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Люба
В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы - здесь все супер.
Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30
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минут мы пролетели над лесом в районе аэродрома Мочище, долетели до реки (посмотрели отмели) и обратно через лес. Новосибирска не видели совершенно.
Если целью экскурсии ставить впечатления от полета на 4 местном самолете - все отлично, но если цель именно увидеть Новосибирск с высоты - тогда нет.

В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий
В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий
В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий
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