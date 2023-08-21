Мало кто видел Новосибирск с высоты! Местный вы или приехали отдохнуть — полёт на самолёте представит город в новом свете и станет незабываемым приключением. Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами. А иллюминаторы откроют захватывающие панорамы.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пристегните ремни!

Перед взлётом пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и полетать за штурвалом.

Живописные пейзажи

Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы ещё не видели!

Организационные детали