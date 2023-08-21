Мало кто видел Новосибирск с высоты! Местный вы или приехали отдохнуть - полёт на самолёте представит город в новом свете и станет незабываемым приключением.Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления

воздушным судном и, если захотите, повеселит виражами. А иллюминаторы откроют захватывающие панорамы. Перед взлётом пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и полетать за штурвалом. Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище - таким Новосибирск вы ещё не видели

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для полёта над Новосибирском - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, а виды на город и природу особенно живописны. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться полётом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года полёты возможны, но стоит учитывать, что зимой видимость может быть ограничена, а низкие температуры могут повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.