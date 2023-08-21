Мало кто видел Новосибирск с высоты! Местный вы или приехали отдохнуть - полёт на самолёте представит город в новом свете и станет незабываемым приключением.
Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления
Опытный пилот обучит вас базовым навыкам управления
6 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Полёт на самолёте Cessna 172
- 👨✈️ Опытный пилот-инструктор
- 🌆 Захватывающие панорамы города
- 🎢 Возможность управления самолётом
- 👶 Подходит для детей от 5 лет
- 📅 Возможность переноса при плохой погоде
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полёта над Новосибирском - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, а виды на город и природу особенно живописны. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться полётом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года полёты возможны, но стоит учитывать, что зимой видимость может быть ограничена, а низкие температуры могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Заельцовский парк
- Оперный театр
- Железнодорожная станция «Новосибирск-Главный»
- Городской пляж
- Слияние рек Обь и Иня
- ОбьГЭС
- Обское водохранилище
Описание экскурсии
Пристегните ремни!
Перед взлётом пилот расскажет об аэродроме и самолёте, проведёт инструктаж по технике безопасности. Вы узнаете об особенностях нашего транспорта, рассмотрите его снаружи и внутри. Cможете занять место второго пилота и полетать за штурвалом.
Живописные пейзажи
Мы пролетим над мостами и архитектурными памятниками. Рассмотрим потайные тропы Заельцовского парка, Оперный театр и Железнодорожную станцию «Новосибирск-Главный» с необъятным количеством путей, городской пляж, слияние рек Обь и Иня, ОбьГЭС, Обское водохранилище — таким Новосибирск вы ещё не видели!
Организационные детали
- Полёт проходит на самолёте Cessna 172
- Полёт может быть отменен из-за неблагоприятной погоды или военных учений (к сожалению, на подобные события мы повлиять не можем). В таком случае мы договоримся о переносе на другой день. В некоторых случаях из-за погоды может измениться маршрут.
- Полетать над Новосибирском могут путешественники любого возраста, включая детей с 5 лет
- Если вы бронируете время за 30 минут до заката до 23:00, тогда к стоимости добавляется +3500 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэродром Мочище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 76 туристов
Наша компания проводит частные полёты и воздушные экскурсии в Москве на самолётах, вертолётах. Предлагаем совершить необычную, полную незабываемых эмоций прогулку над городом. Вы насладитесь видами любимого города с необычного ракурса. Скорее бронируйте полёт, мы всегда на связи!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В целом экскурсия была интересной, но в большей степени благодаря пилоту. Вежливость, клиенториентированность, умение найти общий язык, ответы на вопросы - здесь все супер.
Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30
Большой вопрос к описанию экскурсии: за 30
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «Над Новосибирском - на самолёте»
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Новосибирском на самолёте
Полет на самолёте над Новосибирском - это возможность увидеть город с нового ракурса, научиться управлять воздушным судном и насладиться захватывающими видами
Начало: В аэропорту «Северный»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия без гида в Новосибирске: трамвай №13, местные истории и вид с высоты
Исследовать исторический центр с аудиогидом и раскрыть главные городские тайны
Начало: В районе Красного проспекта
Завтра в 14:00
9 авг в 06:00
от 1200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Индивидуальный трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск с экскурсией по историческим местам и промышленным районам. Удобно и познавательно
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 15:00
9 авг в 00:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 35 000 ₽ за экскурсию