1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 11:30
12 июля в 00:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Новосибирском на самолёте
Рассмотреть главные памятники, район ОбьГЭС и наукоград на авиаэкскурсии, осваивая азы пилотирования
Начало: В аэропорту «Северный»
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий19 мая 2024Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ООльга18 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
- ИИрина28 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
- ААлександр26 февраля 2024Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Из аэропорта»
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