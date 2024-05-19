Экскурсии из аэропорта Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Новосибирске, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 11:30
12 июля в 00:30
12 000 за всё до 5 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
На машине
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
9 500 за всё до 4 чел.
Над Новосибирском на самолёте
Полеты на самолетах
7 отзывов
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Новосибирском на самолёте
Рассмотреть главные памятники, район ОбьГЭС и наукоград на авиаэкскурсии, осваивая азы пилотирования
Начало: В аэропорту «Северный»
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
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    то вам требуется некоторая инициативность в тех объектах, которые вы хотите посмотреть. Тогда, если вы сформулировали ваши пожелания по экскурсии, ее содержанию, она пройдет для вас очень познавательно. Продолжительность хорошая, можно все увидеть, и не сильно устать.

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
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    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
  • А
    Александр
    26 февраля 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
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    компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу. Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
  2. Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
  3. Над Новосибирском на самолёте
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Площадь Ленина
  4. Красный Проспект
  5. Собор Александра Невского
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. ГЭС
  10. Вокзал Главный
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июле 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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